Ténéré Spirit Challenge Bosnien

Der Begriff "Ténéré Spirit" steht für die ganze Faszination der legendären Yamaha Offroad-Bike-Ikone und spiegelt die vielen Facetten der einzigartigen Ténéré Welt wider - angefangen bei aufregenden Adventure-Touren bis hin zu ambitionierten SportEinsätzen. Dass die Themen "Reisen" und "Abenteuer" seit der Ur-Modell-Premiere vor nahezu 40 Jahren eine zentrale Rolle spielen, wird bereits beim Blick auf das Logo mit dem berühmten "Baum der Ténéré" klar - dieser diente schon unzähligen Rallye-Fahrern auf ihrem Weg durch die nigerianische Wüste als wichtige Orientierungshilfe.Wie der Name vermuten lässt, geht es bei diesem exklusiven Offroad-Event für Yamaha Fahrer darum, gemeinsam mit ihrer Ténéré unvergessliche Abenteuer zu erleben und sportliche Herausforderungen zu meistern. Für 2022 steht ein besonderes Highlight im Roadbook: die Rally Bosnia - eine anspruchsvolle Racing-Veranstaltung für versierte Enduro-Fahrer mit fünf Etappen und 1.500 Kilometern Gesamtstrecke durch die atemberaubenden Landschaften Bosniens.Gemeinsam mit dem bekannten YouTuber und Online-Journalisten Jens Kuck wurden Anfang des Jahres alle interessierten Ténéré Fahrer dazu aufgerufen, sich für einen der limitierten Rallye-Startplätze an der Seite von Jens Kuck zu bewerben. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage durften ein paar Wochen später 60 vielversprechende Kandidaten ihre Offroad-Skills in zwei Qualifyings unter Beweis stellen. Dabei erlebten die Teilnehmer unter dem Motto "Fahren - Fun - Fairplay" einen genialen Motorradtag unter Gleichgesinnten. Neben dem fahrerischen Können waren vor allem Teamgeist und Roadbook-Kenntnisse gefragt. Und als finale Prüfung stand auch noch ein spannendes Speed-Dating mit Jens Kuck auf dem Programm.Bei so vielen tollen Bewerbern gestaltete sich die Auswahl der glücklichen vier RallyTeilnehmer alles andere als einfach. So wurde es kurzerhand sechs weiteren Kandidaten ermöglicht, die reizvollen Strecken und Landschaften Bosniens aus der Fahrerperspektive zu erleben. Sie werden die herrlichen Single Trails, Schotterwege und Berghügel der Region unter der Leitung eines regionalen Tourguides unter die Räder nehmen - und an der einen oder anderen Stelle natürlich auch einen guten Blick aufs Renngeschehen werfen können.Am 22. Juli ist es endlich soweit! Dann heißt es für die zehn ausgewählten Ténéré Fahrer an der Seite von Jens Kuck und Yamaha: Auf nach Bosnien und rein ins grenzenlose Offroad-Abenteuer! In einer familiären Community-Atmosphäre warten neun gemeinsame Tage voller Fahrspaß, Action-Erlebnisse und unvergesslicher Eindrücke. Mitten drin und in seinem Element: Jens Kuck, der die größten Challenge-Highlights zusammen mit Stefan Klabunde/ RuggedFrames filmisch festhalten wird. Seit EventBeginn hat der YouTuber mit starker Präsenz bereits viele Videos rund um die Ténéré und ihren heiß erwarteten Rally-Einsatz in Bosnien inklusive Qualifying-Events live gestellt. So kann jeder Interessierte den kompletten Weg von der ersten Idee bis zum finalen Zieleinlauf mitverfolgen.Alles rund um die Ténéré Spirit Challenge Bosnien inklusive Videos und Fotogalerien gibt es unter www.yamaha-motor.de/... Und auf dem YouTube-Kanal von Jens Kuck www.youtube.com/user/kucki74 warten viele weitere Bilder und Clips.Im Rahmen der Ténéré Spirit Challenge möchten wir auch auf unsere neue Partnerschaft mit Riders for Health aufmerksam machen. Die Hilfsorganisation ermöglicht armen afrikanischen Gemeinden in den entlegensten Gebieten Zugang zu medizinischer Versorgung, indem sie Motorräder bereitstellt und diese wartet.Das gemeinsame Ziel: Die Aufmerksamkeit für diese wertvolle Arbeit durch begeisternden Rally-Sport zu steigern und soviel Spenden wie möglich für die Menschen in der Region zu sammeln. Deshalb startet heute unsere erste Spendenaktion, bei der 100.000 Euro zusammenkommen sollen. Mitmachen lohnt sich doppelt! Denn unter allen Teilnehmern verlost Yamaha attraktive Preise. Als Hauptgewinn winkt ein originales Africa Eco Race Bike des Yamaha Ténéré Word Raid Rally Teams.Mehr Infos unter: www.yamahamotorforriders.com