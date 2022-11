TRACER 7 und TRACER 7 GT mit neuer Ausstattung

.

Verbesserte Touring-Performance für TRACER 7 und TRACER 7 GT

Die TRACER 7 und TRACER 7 GT sind zwei äußerst agile Sport Tourer, die besonders durch ihren beliebten, drehmomentstarken CP2-Motor begeistern. Für 2023 wurden beide Modelle in vielen Punkten technisch überarbeitet, was das Fahrerlebnis noch vielseitiger und aufregender macht.

Die TRACER 7 GT bietet dank umfangreicherer Serienausstattung noch bessere Touring-Qualitäten.



5 Zoll TFT-Display mit Konnektivität

Sowohl die TRACER 7 als auch die TRACER 7 GT haben ein neues 5 Zoll TFT-Vollfarbdisplay mit Smartphone-Konnektivität bekommen. Auf ihm werden dem Fahrer sämtliche wichtigen Informationen klar, optisch ansprechend und auf verständliche Weise angezeigt. Das neue System bietet die Wahl zwischen zwei Bildschirmanzeigen. Bei der „Touring“-Anzeige werden die Informationen funktionell und konventionell analog dargestellt, die „Street“-Anzeige bietet ein stylischeres, modernes Erscheinungsbild.



Beide Modelle sind mit einer Communication Control Unit (CCU) ausgestattet. Mit ihr kann der Fahrer sein Smartphone mit der kostenlosen Yamaha MyRide App per Bluetooth® mit dem Motorrad koppeln und sich auf dem TFT-Display Informationen über eingehende Anrufe, E-Mails und Mitteilungen anzeigen lassen.



Neue, ergonomische Multifunktions-Lenkerschalter ermöglichen die einfache Bedienung des neuen Displays oder auch die Auswahl der gewünschten Bildschirmanzeige.



Verbesserte Bremsleistung

Die überarbeitete Telegabel der TRACER 7 und TRACER 7 GT hat zwei auf 298 Millimeter vergrößere Bremsscheiben, die in jeder Situation für eine hervorragende und feinfühlig dosierbare Bremsleistung sorgen. Die Telegabel hat eine überarbeitete Abstimmung für ein ausgewogeneres und vielseitigeres Fahrerlebnis. Die Einstellung ist einfach und erfolgt über durch ein neues, vereinheitlichtes System.



TRACER 7 GT – exklusive, neue Ausstattungsmerkmale

Neben dem neuen 5 Zoll TFT-Vollfarbdisplay mit Konnektivität, größeren Bremsscheiben und verfeinerter Vorderradfederung, die es mit der TRACER 7 gemeinsam hat, wartet das GT-Modell zusätzlich mit einer umfangreichen Luxus- und Komfortausstattung auf und bietet damit ein noch attraktiveres Gesamtpaket.



20 Liter Hartschalen-Seitenkoffer

Ganz gleich ob auf Touren oder beim täglichen Weg zur Arbeit - die jeweils 20 Liter großen Hartschalen-Seitenkoffer bieten das perfekte Fassungsvermögen, ohne die kompakten Abmessungen und das aggressiv gute Erscheinungsbild des Motorrads zu beeinträchtigen.



