TÉNÉRÉ SPIRIT CAMP 2023 – Highlight der 40 Jahre Ténéré Aktivitäten

Zahlreiche Yamaha Fans feiern ein geniales Jubiläums-Event! Beim Ténéré Spirit Camp 2023 im Rahmen des MaxlRIDE Motofestivals feierten 3.000 Motorrad-Enthusiasten den 40. Geburtstag des begeisternden Adventure-Bikes Ténéré. Dabei gab es beeindruckende Ténéré-Modelle aus allen Epochen zu bestaunen. Und auf die angemeldeten Yamaha Fans warteten exklusive Angebote wie aufregende Touren und Trainings, spannende Reiseberichte und hochkarätige Special Guests wie der Motorradreisende Erik Peters und der Hardenduro-Fahrer Pol Tarres mit seiner atemberaubenden Show.Auf dem großen Gelände der Schlossbrauerei Maxlrain bei Rosenheim erlebten die Besucher des ersten MaxlRIDE Motofestivals ein dreitägiges Mega-Programm mit vielen Attraktionen. Das absolute Highlight war das Ténéré Spirit Camp anlässlich des 40-jährigen Modelljubiläums.Hier drehte sich in toller Camp-Atmosphäre alles um die gemeinsame Faszination Ténéré. Als perfekte Inspiration für den intensiven Austausch mit Gleichgesinnten sorgten legendäre Ténéré-Exponate aus sämtlichen Epochen und zahlreiche Motorradreisende und Special Guests.Für die zahlreichen Ténéré Fahrer bot Yamaha das volle Action-Angebot. Neben geführten Straßentouren, Offroad Trainings für Einsteiger und Fortgeschrittene, gab es natürlich Probefahrten auf allen aktuellen Ténéré Modellen. Bei den Ténéré Talks auf der Camp-Bühne gab es packendende Reisegeschichten und exklusive Interviewpartner wie die Motorradreisenden Erik Peters oder auch Lea Rieck. Yamaha Kooperationspartner wie Overcross, EnduroXperience, KEDO und ACT e.V. rundenten das Programm für Ténéré Begeisterte mit ihren Angeboten ab.Das absolute Highlight für viele Yamaha Fans und Eventgäste war die faszinierende Show von Pol Tarres. Der berühmte Hardenduro-Fahrer und offizielle Ténéré Botschafter demonstrierte auf dem Testparcours, was mit einer Ténéré alles möglich ist – und berichtete im anschließenden Talk über seine Erfahrungen bei den Red Bull Romaniacs und als Rallye-Fahrer im Yamaha Ténéré World Raid Team. An seiner Seite, sein Freund und Enduro-Fahrer Kevin Gallas, der auf der Ténéré ebenfalls zeigte, was Spaß und Freude auf Zweizylindern bedeutet und uns seine Challenge bei den Romaniacs schilderte.Neben den Ikonen der vierzigjährigen Ténéré Geschichte – von der ersten Ténéré aus dem Jahr 1983 bis hin zur aktuellen Ténéré World Raid – gab es für die Besucher viele weitere legendäre Adventure-Bikes zu bestaunen. Dazu zählten berühmte Dakar-Rennmaschinen und beeindruckende Showmodelle wie der XT1200Z Worldcrosser oder ein futuristischer Umbau von Vagabund Moto. Ein Gang durch den Ausstellungsbereich des Camps war eine Reise in die Geschichte der Reiseenduros.Die Event-Teilnehmer konnten im Vorfeld oder direkt vor Ort ihr exklusives Ténéré Spirit Fahrer- Jersey erwerben. Für jedes verkaufte Shirt spendete Yamaha 15 Euro und so gehen über 2.000 Euro an die Hilfsorganisation Riders for Health, die ein Kooperationspartner von Yamaha ist und sich um die Gesundheitsversorgung in abgelegenen Regionen Afrikas kümmert. Unter allen Käufern wurden fünf exklusive Meet & Ride-Sessions mit Pol Tarrés verlost.Die Jubiläumsausgabe des Ténéré Spirit Camps war trotz einiger Wetterkapriolen ein voller Erfolg! Auch für 2024 hat Yamaha wieder einiges an Events rund um die Ténéré geplant. Dabei sein lohnt sich!Weitere Informationen gibt es unter: