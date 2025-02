Betroffene Modelle:



Tracer 9/ GT/ GT+

XSR900

MT-09/ SP

Niken GT

MT-10/ SP



Hiermit möchten wir Sie über folgende Rückrufaktion informieren.



Aufgrund einer unsachgemäßen ECU-Programmierung können im Inneren des TPS (Drosselklappensensor) Abriebpartikel entstehen. Die Abriebpartikel können sich an den Kontaktstellen des TPS ansammeln. Infolgedessen kann in seltenen Fällen die Störanzeige aufleuchten und der Fehlercode P2135 aktiv sein, wodurch folgende Fehlfunktion auftreten können:



- Instabiler Leerlauf

- Abwürgen des Motors im Leerlauf



Um diesen Fehler zu beheben, startet Yamaha eine werkseitige Modifikationskampagne.



Bei allen betroffenen Fahrzeugen muss das Steuergerät mit einer aktualisierten Software programmiert werden. Zusätzlich muss bei bereits gefahrenen Fahrzeugen der TPS durch einen neuen Sensor ersetzt und auf einen vorgeschriebenen Wert eingestellt werden. Dieses erfolgt für den Kunden selbstverständlich kostenlos. Die Aktion wird ca. 2h in der Werkstatt benötigen.



Da es sich hier um eine sicherheitsrelevante Eigenschaft handelt, haben wir uns als verantwortlicher Importeur dazu entschlossen, eine kontrollierte Rückrufaktion durchzuführen und alle betroffenen Fahrzeuge in Deutschland in die Werkstätten zurückzurufen.



Wir haben das Kraftfahrtbundesamt gebeten, uns die Halteradressen der oben genannten Fahrzeuge bekannt zu geben. Sobald diese Adressen vorliegen, werden wir alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge anschreiben und über den anstehenden Rückruf informieren.



Tracer 9/GT/GT+



Fg.-Nr.:



JYARN701000000301 bis JYARN701000005784

JYARN70G000000301 bis JYARN70G000004136

JYARN70T000000301 bis JYARN70T000001264

JYARN705000000301 bis JYARN705000021030

JYARN70K000000301 bis JYARN70K000010235

JYARN70U000000301 bis JYARN70U000003146

JYARN70L000000301 bis JYARN70L000008013

JYARN70X000000301 bis JYARN70X000003248



XSR900



Fg.-Nr.:



JYARN801000000301 bis JYARN801000006030

JYARN806000000301 bis JYARN806000000806

JYARN961000000301 bis JYARN961000003376

JYARN861000000301 bis JYARN861000001062



MT-09/SP



Fg.-Nr.:



JYARN691000000301 bis JYARN691000013101

JYARN69F000000301 bis JYARN69F000003723

JYARN871000000301 bis JYARN871000007914

JYARN695000000301 bis JYARN695000008522

JYARN69G000000301 bis JYARN69G000002970

JYARN879000000301 bis JYARN879000004585

JYARN881000000301 bis JYARN881000004158

JYARN921000000301 bis JYARN921000001086

JYARN831000000301 bis JYARN831000004710

JYARN901000000301 bis JYARN901000001602



Niken GT



Fg.-Nr.: JYARN841000000301 bis JYARN841000000840



MT-10/SP



Fg.-Nr.:



JYARN781000000301 bis JYARN781000005260

JYARN785000000301 bis JYARN785000002767

JYARN78B000000301 bis JYARN78B000001272



Genauer Produktionszeitraum: 05/21 - 12/24



Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland: 12.422

