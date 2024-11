Rückrufaktion Kupplung

Betroffene Modelle ab Modelljahr 2023:



MT-07 / Ténéré 700 / Tracer 7 / XSR 700



Bei den oben genannten Fahrzeugen kann es möglicherweise dazu kommen, dass trotz gezogenem Kupplungshebel, die Kupplung schlecht trennt und dadurch schleift.



Der Grund dafür sind die Eigenschaften des Korrosionsschutzmittels, dass ein neuer Kupplungsscheibenhersteller seit Dezember 2022 für die Metallscheiben verwendet. Vermischt sich das Korrosionsschutzmittel mit dem von den Reibscheiben abgenutztem Material, bildet sich unter der Hitze beim Fahren eine viskose Substanz. Dies führt dazu, dass die Kupplungsscheiben und Reibscheiben aneinanderkleben und die Kupplung schlecht trennt.



Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug, trotz gezogenem Kupplungshebel, bei eingelegtem Gang aus dem Stillstand heraus losfährt, wodurch es sein kann, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert.



Da es sich hier um eine sicherheitsrelevante Eigenschaft handelt, hat Yamaha sich dazu entschlossen, eine kontrollierte Rückrufaktion durchzuführen und alle betroffenen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückzurufen.



Aus diesem Grund werden alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge gebeten, sich unbedingt mit einem autorisierten YAMAHA Partner Ihrer Wahl in Verbindung zu setzen und mit diesem einen Termin zu vereinbaren, damit Ihre Fahrzeuge in jedem Fall modifiziert werden können. Die Modifikation beinhaltet den Austausch der Kupplung (Kupplungsscheiben und Reibscheiben) und wird ca. 2h beanspruchen. Für unsere Kunden ist diese Aktion selbstverständlich kostenlos.

