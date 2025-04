Rückrufaktion Fußrasten & Backup Sicherung

Rückrufaktion Nr. 1:



Fahrer Fußrasten entsprechen nicht der EU-Richtlinie



Modell: MT-09/ SP/ Y-AMT



Modelljahr: 2024 und 2025



Fg.-Nr.:



JYARN871000006106 bis JYARN871000007912

JYARN879000003657 bis JYARN879000004583

JYARN881000003182 bis JYARN881000004156

JYARN901000001268 bis JYARN901000001602

JYARN921000000823 bis JYARN921000001086



Bei Fahrzeugen in oben genannten Nummernkreis, wurde eine falsch geformte Fußraste verwendet. Diese Form entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.



Um diesen Fehler zu beheben, startet Yamaha eine werkseitige Modifikationskampagne.



Bei den betroffenen Fahrzeugen müssen die Fahrer Fußrasten durch ein neues FußrastenKit ersetzt werden. Die neuen Bauteile sind durch einen blauen Farbpunkt an der Unterseite der Fußraste gekennzeichnet.



Da es sich hier um eine sicherheitsrelevante Eigenschaft handelt, haben wir uns dazu entschlossen, eine kontrollierte Rückrufaktion durchzuführen und alle betroffenen Fahrzeuge in Deutschland in die Werkstätten zurückzurufen. Der Austausch der Fußraste ist für unsere Kunden kostenlos.



Das Kraftfahrtbundesamt wurde bereits informiert und alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge wurden bereits angeschrieben und informiert.



Anzahl der betroffenen Fahrzeuge: Deutschland: 1.185

Anzahl der Unfälle aufgrund des Fehlers: keine Bekannt

Abhilfemaßnahme: verbauen neuer Fußrasten

Dauer des Werkstattaufenthalts: ca. 0,5h



Rückrufaktion Nr. 2:



Backup Sicherung durchgebrannt – Möglicher Ausfall des Displays und Absterben des Motors



Modell: MT-125/ R125



Modelljahr: 2025



Fg.-Nr.:



VG5RE471000000101 bis VG5RE471000006700

VG5RE472000000101 bis VG5RE472000004000



Bei Fahrzeugen in oben genannten Nummernkreis, ist die elektrische Anlage durch die 7,5A Back-Up Sicherung nicht ausreichend geschützt und kann unter bestimmten Bedingungen durchbrennen. Dadurch fällt zuerst das Display aus und die Batterie wird nicht mehr geladen. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Motor nach dem Abstellen nicht mehr gestartet werden kann oder der Motor während der Fahrt abstirbt.



Um diesen Fehler zu beheben, startet Yamaha eine werkseitige Modifikationskampagne.



Bei den betroffenen Fahrzeugen muss die 7,5 A Sicherung durch eine stärkere Sicherung 15A ersetzt werden.



Da es sich hier um eine sicherheitsrelevante Eigenschaft handelt, haben wir uns dazu entschlossen, eine kontrollierte Rückrufaktion durchzuführen und alle betroffenen Fahrzeuge in Deutschland in die Werkstätten zurückzurufen. Der Austausch der Sicherung ist für unsere Kunden kostenlos.



Das Kraftfahrtbundesamt wurde bereits informiert und alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge wurden bereits angeschrieben und informiert.



Anzahl der betroffenen Fahrzeuge: Deutschland: 1.821

Anzahl der Unfälle aufgrund des Fehlers: keine Bekannt

Abhilfemaßnahme: Die 7,5 A Sicherung muss durch eine stärkere

Sicherung 15A ersetzt werden

Dauer des Werkstattaufenthalts: ca. 0,5h





(lifePR) (