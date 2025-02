Rally Fahrer Mike Wiedemann ist neuer Partner von Yamaha

Mike Wiedemann ist in der Rallye- und Enduro-Szene längst kein Unbekannter mehr. Neben zahlreichen internationalen Rennen wie dem Strandrennen in Le Touquet, der Enduro-Mannschafts-Weltmeisterschaft und dem Erzbergrodeo hat er kürzlich erfolgreich seine zweite Dakar-Rallye auf Platz 5 in der Marathonwertung beendet. Nun hat sich der 27jährige Abenteurer und Enduro-Fahrer für Yamaha als neuen Partner entschieden.Darüber hinaus eröffnet er als Jungunternehmer in seiner südbadischen Heimat, ein Ténéré Spirit Experience Center."Ich freue mich natürlich sehr darüber, nun auf Yamaha Rennen fahren zu können und über die Möglichkeit, den Yamaha Kunden mit meinem Ténéré Spirit Experience Center etwas Besonderes anzubieten. Im ersten Jahr werde ich mich etwas weniger auf das Rennfahren konzentrieren, da die geschäftlichen Verpflichtungen Vorrang haben, aber ich blicke voller Vorfreude und Optimismus in die Zukunft. Die Möglichkeit, mit Yamaha zu arbeiten, eröffnet mir nicht nur neue Perspektiven, sondern auch die Chance, an spannenden Projekten und Veranstaltungen teilzunehmen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großartiges erreichen können, und freue mich sehr darauf, Yamaha zu repräsentieren. Ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrungen und mein Engagement in die Zusammenarbeit einzubringen", so Mike Wiedemann.Nach der Eröffnung des Ténéré Spirit Experience Centers von Wolfgang Arlitt südlich von Berlin im vergangenen Jahr gibt es nun ein weiteres exklusives Angebot für Yamaha Kunden und Offroad-Enthusiasten in Süddeutschland: dasvon Mike Wiedemann.Sein Angebot richtet sich an alle Offroad-Begeisterten – von entspannten Enduro Genießer-Wochenenden mit Weinprobe am Kaiserstuhl bis hin zu intensiven Trainings und individuellen Lehrgängen für Ténéré-Fahrer, die sich auf eigene Offroad-Abenteuer vorbereiten wollen. Auch geführte Touren durch Afrika stehen auf dem Programm – ein einzigartiges Erlebnis für alle, die das Abenteuer suchen.Mehr Informationen finden Interessierte unter: https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experience/tenere-spirit/tenere-spirit-center-mike-wiedemann Yamaha bietet mit seinen vielfältigen-Programmen und denPartnern das umfangreichste Angebot für alle Motorradbegeisterte. Egal ob Einsteiger oder erfahrene Fahrer – Yamaha verbindet Abenteuerlust mit erstklassiger Technik und einzigartigen Erlebnissen.Mehr Informationen dazu unter: https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experience/destination-yamaha-motor