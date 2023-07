Neuheiten für 2024 im Produktbereich ATV und Side-by-Side

Mit jedem Fahrzeug möchte Yamaha Kunden inspirieren und ihnen helfen, Emotionen erlebbar zu machen. Besonders deutlich wird die Vielfalt der Marke im Produktbereich ATV und Side-by-Side. Hier gibt es für jeden Fahrer und jeden Einsatzzweck genau das richtige Fahrzeug. Einer der Stars im 2024er Line-Up ist das brandneue YFM110R. Dieses ATV wurde für Kinder ab 10 Jahren entwickelt und ist der Nachfolger des äußerst beliebten YFM90R. Dieses neue Modell besticht durch beeindruckende Leistung und präzises Ansprechverhalten des 112 cm³ Einspritzmotors. Fahrspaß garantiert! Die Eltern haben derweil die volle Kontrolle durch Features wie die elektronische Drosselung und wartungsfreundliche Technik.



Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der Wolverine®RMAX™4 1000 LE, der sich durch robuste, lackierte Anbauteile und die spezielle Limited Edition Graphics auszeichnet. Stilvoll vollendet wird der hochwertige Look das lackierte Interieur und die farblich abgestimmten, mehrteilig genähten Sitze. Der einzigartige D-Mode mit den Modi Sport, Trail und Crawl, die 29 Zoll Carnage Reifen und die von der Kabine aus einstellbaren FOX® 2.0 iQS Federbeine bilden sein umfangreiches Paket an Premium-Features.



Weitere Wolverine Modelle, die die Blicke auf sich ziehen und die Herzen abenteuerlustiger Fahrer hoher schlagen lassen, sind zwei neue Special Editions. Der Wolverine® X2 850 SE und der Wolverine® X4 850 SE sind jetzt beide mit robusten Radialreifen, einer werkseitig montierten Hochleistungswinde, verbesserten Federelementen, Rückspiegel, farblich abgestimmten Rädern und einer stilvollen Lackierung mit Graphics ausgestattet.



Das Utility-Segment – #DRIVENBYRESULTS



Im Segment Utility dreht sich alles um den Einsatz als Arbeitsgerät. Sei es das Bewältigen von Arbeit im Wald oder in der Landwirtschaft, oder das zuverlässige Erledigen in Industrieparks oder auf weitläufigen Anlagen. Die robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Fahrzeuge bieten hochwertige Technik, Komfort und unglaubliche Langlebigkeit für eine starke Leistung, die den Fahrern jeden Tag im Jahr die Arbeit angenehmer gestaltet.



Die 2024er Produktreihe von Vierradfahrzeugen bietet aufregende neue Farben und Dekore für einen aufgefrischten Look dieser Utility-Klassiker. Der legendäre Kodiak ist ein absolutes Arbeitstier und die richtige Wahl für alle, die ein robustes und vielseitiges Fahrzeug benötigen, das Leistung und Verlässlichkeit vereint. Der Viking ist ein funktionsreiches, unverwüstliches Side-by-Side mit einem geräumigen Dreisitzer-Layout.



2024er Modelle:



▪ Viking EPS

▪ Kodiak 700 EPS SE

▪ Kodiak 700 EPS

▪ Kodiak 450 EPS SE

▪ Kodiak 450 EPS

▪ Kodiak 450



Das Leisure-Segment – #DRIVENBYFREEDOM



Für alle, die Spaß und Nervenkitzel suchen, eröffnen die Leisure-ATVs und Side-by-Sides von Yamaha eine ganz neue Welt der Möglichkeiten für eine Auszeit. Aufregende Wochenendausflüge, unvergessliche Momente – in diesem Segment dreht sich alles um Genuss, Freiheit und unglaubliche Erlebnisse.



2024er Modell-Palette:

• Wolverine® RMAX™4 1000 LE (NEU)

• Wolverine® RMAX™2 1000 LE

• Wolverine® RMAX™2 1000

• Wolverine® X4 850 SE (NEU)

• Wolverine® X2 850 SE (NEU)

• Grizzly 700 EPS XT-R

• Grizzly 700 EPS



Das Sport-Segment – #DRIVENBYVICTORY



Die ATVs und Side-by-Sides aus dem Yamaha Sport-Segment sind für den ultimativen Fahrspaß und den Einsatz bei Wettbewerben konzipiert – #DRIVENBYVICTORY. Für alle Offroad-Rennfahrer und Adrenalinjunkies sind dies die Traumfahrzeuge.

Für die jüngeren Abenteurer sind die Yamaha Mini-ATVs die perfekte Wahl – #DRIVENBYFUN. Diese kleinen Kraftpakete sorgen für endlose Begeisterung und pures Vergnügen und sind dabei leicht zu warten und einfach zu bedienen.



Die 2024er Modelle:

• YXZ1000R Sport Shift

• YXZ1000R

• YFM700R SE

• YFZ450R SE

• YFZ450R

• YFM110R (NEU)

• YFZ50



Yamaha Originalzubehör und Bekleidung



Yamaha bietet eine breite Palette an Originalteilen, Zubehör und Bekleidung, die perfekt auf die ATVs und Side-by-Sides von Yamaha abgestimmt sind. Für die Utility-, Leisure- und Sport-Modelle kann der Fahrer aus dem umfangreichen Zubehörsortiment wählen, das perfekt auf die Bedürfnisse der Kundschaft abgestimmt ist und mit einem Höchstmaß an Qualität und Leistung aufwartet.



Träume wahr werden lassen – Konfiguriere das perfekte ATV oder Side-by-Side



Mit dem innovativen Konfigurator von Yamaha kannst Du deine Vorstellungen von einem idealen Sport-, Leisure- oder Utility-Fahrzeug realisieren. Der Konfigurator ermöglicht es Fahrern, ihr Yamaha Produkt zu personalisieren, indem sie genau die Kombination von Zubehör auswählen, die sie wünschen. Mit ein paar Klicks können sie dann ein Angebot von einem Händler ihrer Wahl einholen, der das Fahrzeug getreu der Wünsche aufbaut. Der Yamaha Konfigurator ist über die Yamaha Website oder die MyGarage App von Yamaha verfügbar.