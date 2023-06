Neue eMTB-Flaggschiff-Antriebseinheit PW-XM von Yamaha: Wir blicken auf dreißig Jahre Pionierarbeit im eBike-Segment zurück

In den letzten Jahren ist die weltweite Nachfrage nach eBikes enorm gestiegen. Heute setzen die Hersteller ganz auf die neuen Antriebstechnologien und bringen laufend elegante Modelle mit noch größerer Reichweite und Leistung auf den Markt. Das eBike- Segment macht inzwischen einen bedeutenden Teil des gesamten Fahrradmarktes aus, und diese leise und umweltfreundliche Art der Fortbewegung ist der am schnellsten wachsende Sektor der emissionsfreien individuellen Mobilität.Mit dem ersten eBike leistete Yamaha Motor 1993 Pionierarbeit. Es war die erste Version des charakteristischen Power Assist System (PAS) des Unternehmens, bei dem ein Elektromotor die Pedalkraft so unterstützt, dass sie sich natürlich anfühlt und dem menschlichen Empfinden entspricht. Das nach seinem Hauptmerkmal schlicht „PAS“ genannte Fahrrad war das weltweit erste seiner Art und feierte ein erfolgreiches Marktdebüt.Zu den wichtigsten Faktoren für den globalen Erfolg der kompakten, drehmomentstarken Antriebseinheiten von Yamaha zählen die branchenweit führende elektronische Steuerungstechnik für unmittelbare, natürliche Leistungsübertragung sowie hohe Qualität, herausragende Zuverlässigkeit und ein erstklassiger weltweiter Kundendienst.Der PW-XM ist die leichteste Antriebseinheit in unserem Programm. Die Einführung dieses innovativen Motors 30 Jahre nach der Erfindung des eBikes durch Yamaha unterstreicht, wie weit diese emissionsfreie Technologie bereits fortgeschritten ist.Der PW-XM zielt auf den High-End-eMTB-Markt ab und weist mit seinem speziell entwickelten Magnesiumgehäuse ein Gesamtgewicht von nur 2,6 kg auf. Yamaha verfügt über langjährige Erfahrung rund um die Entwicklung und Herstellung spezieller Magnesiumkomponenten für das Supersport-Motorrad R1M mit 1.000 cm³ Hubraum. Dieses Know-how nutzte der Hersteller auch bei der Konstruktion des ultraleichten PW-XM.Dank des geringeren Gewichts und der verbesserten Wärmeableitung erzeugt dieser Flaggschiffmotor auch bei starker Belastung ein konstant hohes Drehmoment.Das „M“ im Produktnamen PW-XM steht nicht nur für „Magnesium“, sondern ist auch eine Anspielung auf den Montageort des Motors im japanischen Morimachi – eine fahrradbegeisterte Stadt, die für ihren Mountainbike- und Radtourismus bekannt ist und somit das perfekte Umfeld für die Entstehung der neuen eMTB-Flaggschiff-Antriebseinheit bietet.Mit einem maximalen Drehmoment von 85 Nm und einem Gewicht von nur 2,6 kg weist der PW-XM das beste Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht im Sortiment von Yamaha auf und ist damit eine ideale Antriebseinheit für eMTB-Anwendungen. Er ist außerdem vollständig kompatibel mit den bestehenden Antriebseinheiten der Baureihen PW-X3 und PW S2, sodass die Hersteller drei verschiedene eBikes mit demselben Rahmendesign entwickeln können.Mit seinen minimalen Außenabmessungen und dem im Yamaha Sortiment besten Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht wurde der PW-XM speziell für den Premium-eMTB-Markt entwickelt. Sein kompaktes Layout bietet Fahrradherstellern mehr Freiheit bei der Entwicklung von Rahmen der nächsten Generation – während das hohe Drehmoment für eine starke Leistung auf alpinen Strecken, steilen Hügeln oder sandigen Trails sorgt.Pure Ride – so beschreibt Yamaha die einzigartige Leistungsentfaltung des neuen PW-XM.Dank moderner Sensorelektronik mit Automatic Assist Mode, Algorithmen zur Tuning- Erkennung und Zero Cadence-Technologie erleben die Fahrerinnen und Fahrer mit dem PWXM- Fahrer eine konstant hohe, unmittelbare und natürliche Leistung.Der neue PW-XM kann mit jedem Yamaha Display und Akku kombiniert werden, idealerweise in Verbindung mit dem minimalistischen und hochtechnischen Interface X.-XM Produkthighlights- Völlig neue Premium-eMTB-Antriebseinheit, entwickelt für extreme Offroad- Herausforderungen und sportliche Trail-Fahrten.- Fahrerlebnis der Extraklasse: 85 Nm und 2,6 kg – leistungsstärkstes und leichtestes Design von Yamaha mit dem besten Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht.- Das Magnesiumgehäuse, das basierend auf Yamaha Motorradtechnologie intern hergestellt wird, bietet eine hochwertige Optik und Haptik.- Verbessertes Wärmemanagement.- Fortschrittliche Yamaha Sensortechnologien Zero Cadence und Automatic Support Mode – für ein kraftvolles, reaktionsschnelles und nahtloses Yamaha Pure Ride- Erlebnis.- Walk-Assist-Funktion.- Kompatibel mit Motorhalterungen der Baureihen PW-X3 und PW S2 – ein Rahmendesign für 3 verschiedene Yamaha Motoren.- Kompatibel mit allen Displays und Akkus von Yamaha.Weitere Informationen zu den eBike-Produkten von Yamaha sowie ausführliche Produktdaten, Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte der Yamaha Produkte und Links zu unseren wichtigsten Kunden finden sich auf unserer Webseite: www.yamaha-motor.de