Neue Yamaha Urban Mobility Modelle: BOOSTER und BOOSTER Easy

Nach Vorstellung des Elektrorollers NEO’s sowie dem Verkaufsstart der eBikes Moro 07, Wabash und Crosscore, unterstreicht die Einführung dieser innovativen und stilvollen neuen BOOSTER Modelle das fortwährende Engagement von Yamaha, sich als eine der wichtigsten Marken auf dem europäischen Markt für Elektrofahrräder zu etablieren.Zunehmendes Bewusstsein für Umwelt- und Klima-Themen führen dazu, dass immer mehr Pendler aktiv nach emissionsfreien Fortbewegungsmöglichkeiten suchen. Hier kommt steigendes Angebot der elektrischen Yamaha Modelle mit ihren sauberen, zuverlässigen und effizienten Lösungen für den Pendlerverkehr sowie für Freizeit- und Sportaktivitäten genau richtig.Bereits 1993 stellte Yamaha das erste Serien-eBike der Welt vor. Yamaha ist zudem ein wichtiger Hersteller von Antriebseinheiten, die viele eBikes anderer Hersteller antreiben. Aber Yamaha ist nicht nur ein wichtiger Produzent von emissionsfreien Fahrzeugen, sondern hat auch allgemein das Ziel, bis 2035 in allen Prozessen CO2-neutral zu werden.Die neuen Modelle von Yamaha, das eBike BOOSTER Easy und das S-Pedelec BOOSTER, wurden in Europa entwickelt, um die schnell steigende Nachfrage nach sauberen, leisen und einfachen Fortbewegungsmitteln für das urbane Umfeld zu bedienen. Die neuen elektrischen BOOSTER Modelle werden von einem in seiner Klasse führenden Yamaha Elektromotor angetrieben und verfügen über ein robustes und zeitloses Rahmendesign. Sie wurden entwickelt, um eine einfache, angenehme und bezahlbare Möglichkeit zu bieten, sich in urbanen Umfeld emissionsfrei fortzubewegen.Der neuen Modelle BOOSTER Easy und BOOSTER von Yamaha sehen praktisch identisch aus und sind technisch sehr ähnlich, da sie das gleiche leichte Rahmendesign haben. Der Unterschied liegt in der Leistung: Das BOOSTER Easy ist ein eBike mit einer Leistungsunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, während das BOOSTER ein S-Pedelec ist, dass einen Führerschein der Klasse AM erfordert und eine Leistungsunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bietet.Die BOOSTER Modelle sind die geistigen Nachfolger der originalen 50 cm³ Fat Tyre-Roller von Yamaha und MBK, die in den 1980er und 90er-Jahren eine große Rolle im Leben tausender europäischer Jugendlicher spielten. Sie machen Spaß, sind einfach zu warten und für ein extrem breites und vielfältiges Kundenspektrum jeden Alters und eines jeden Segments zugänglich.Das moderne und minimalistische Design zeichnet sich durch einen exponierten Aluminium-Druckguss-Hauptrahmen sowie Speichenräder mit breiten 20 x 4 Zoll Reifen und einer klassischen U-Rahmen-Konfiguration aus, die das Auf- und Absteigen sehr einfach macht. Die neuen BOOSTER Modelle werden von der ultrakompakten und leichten Yamaha Antriebseinheit PW S2 angetrieben, die für eine kontinuierliche Leistung sorgt. Diese neuen Modelle sind bereit, der neuen Generation von Fahrern, die in der Stadt leben, arbeiten und aktiv sind, jeden Teil ihrer Metropole leicht zugänglich zu machen.Die BOOSTER Modelle profitieren von einer Reihe exklusiver Fahrwerkskomponenten, die den Look und das Fahrgefühl dieser neuen emissionsfreien Fahrzeuge noch interessanter und funktioneller machen. Die Vorderseite des Zweirads ist mit exklusiv von Yamaha entwickelten Gabelabdeckungen, einer Frontverkleidung und einem vorderen Schutzblech sowie einem Supernova-Scheinwerfer ausgestattet, um einen eleganten und abgestimmten Look zu erzeugen.Die Kabel sind in Kanälen versteckt, um die Linien klarer zu gestalten, und eine Kettenabdeckung sowie Motorabdeckungen unterstreichen die hohe Verarbeitungsqualität der BOOSTER Modelle. Der Heckgepäckträger bietet viel Transportmöglichkeit, und beide Modelle sind mit einem verstellbaren Royal Orbis-Sitz und einem integrierten Koso LED-Rücklicht ausgestattet.Die BOOSTER Modelle stellen die nächste Generation der urbanen Mobilität dar und gehören zu den benutzerfreundlichsten motorisierten Zweirädern auf dem Markt. Der Fahrkomfort auf unebenen Straßen wird gewährleistet durch die dicken 20 x 4 Zoll Reifen, die eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Straßenbelägen bieten. Der in der Höhe einstellbare Sitz ermöglicht es Fahrern unterschiedlicher Größe ihre ideale Sitzposition zu finden. Zusammen mit den dämpfenden Hochprofilreifen fängt die komfortable Vorderradfederung Unebenheiten perfekt ab. Die stabile und unkomplizierte U-Rahmen-Konstruktion sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt und damit für eine gute Wendigkeit.Die BOOSTER Modelle sind mit dem neuesten Motor der Baureihe PW S2 ausgestattet, der zu den ausgereiftesten seiner Klasse gehört. Die neue, sehr leise laufende Baureihe PW S2 ist mit seinen 2,85 kg extrem leicht und kompakt.Mit einem Drehmoment von 75 Nm bietet die Baureihe PW S2 eines der höchsten Drehmoment-Gewicht-Verhältnisse ihrer Klasse und sorgt für eine gleichmäßige und natürliche Beschleunigung des neuen S-Pedelecs BOOSTER. Zusätzlich zu der nahtlosen Leistungsentfaltung profitiert dieses zuverlässige Hightech-Design von einer Reihe in seiner Klasse führender elektronischer Steuerungstechnologien, die für ein angenehmes und kultiviertes Fahrerlebnis sorgen. Yamahas Zero Cadence-Technologie sorgt für eine sofortige und kontinuierliche Tretunterstützung, sobald eine Pedalbetätigung erkannt wird, und macht so jede Fahrt zu einem angenehmen und entspannten Erlebnis, wobei diese Funktion besonders beim Anfahren an Steigungen hilfreich ist.Fahrer können aber auch den Zero-Modus wählen, bei dem der Antrieb komplett ausgeschaltet ist und nur die eigene Pedalkraft genutzt wird. Die Schiebehilfe erleichtert das Schieben des eBikes.Sowohl das eBike BOOSTER Easy als auch das S-Pedelec BOOSTER sind mit einer 36 V Batterie mit einer Kapazität von 630 Wh ausgestattet, der die Antriebseinheit der Baureihe PW S2 direkt und zuverlässig mit Strom versorgt. Die schnell abnehmbare Batterieeinheit befindet sich in der Mitte des Fahrzeugs, um den Zugang zu erleichtern und den Schwerpunkt zu zentrieren. Die Batterie kann sowohl im eingebauten Zustand als auch mobil aufgeladen werden.Das eBike BOOSTER Easy bietet eine Leistungsunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und entspricht damit der europäischen eBike-Gesetzgebung. Die Fahrer können jedoch den Zero-Modus wählen, um beispielsweise ohne Leistungsunterstützung schneller bergab zu fahren. Es stehen fünf Modi zur Verfügung - +ECO, ECO, STD, HIGH und AUTO, die es Fahrern ermöglichen, die passende Unterstützung für das jeweilige Gelände und die individuellen Reichweitenanforderungen zu wählen.Das von der Yamaha Antriebseinheit gelieferte Drehmoment ist für den +ECO-Modus auf 50 % eingestellt und steigt bis zum HIGH-Modus auf 280 %. Die typische Reichweite mit einer 75 kg schweren Person beträgt bis zu 120 km im +ECO-Modus und bis zu 60 km im HIGH-Modus.Das S-Pedelec BOOSTER wird als Kleinkraftrad (L1e) eingestuft und erfordert eine Fahrerlaubnis der Klasse AM sowie eine entsprechende Versicherung. Die Modi +ECO, ECO, STD, HIGH und AUTO können den jeweiligen Bedingungen entsprechend ausgewählt werden. Mit einer 75 kg schweren Person kann eine Reichweite von 110 km im +ECO-Modus und bis zu 50 km im HIGH-Modus erzielt werden.Das von der Yamaha Antriebseinheit gelieferte Drehmoment beginnt bei 60 % im +ECO-Modus und steigt auf 400 % im HIGH-Modus, was diesem S-Pedelec eine Tretunterstützung verleiht, die bei 40 km/h reduziert wird und vor Erreichen von 45 km/h aufhört.Das S-Pedelec BOOSTER ist mit der neuesten, zentral angeordneten Yamaha Bedieneinheit Display C ausgestattet, die ein großes 2,8 Zoll TFT-Display und eine separate Bedientaste hat. Zu den angezeigten Informationen gehören Batteriekapazität, Fahrgeschwindigkeit, Unterstützungsmodus, Reichweite, Uhrzeit, Streckenlänge, Trittfrequenz, Kalorienverbrauch und Fahrzeit. Mithilfe eines Smartphones können über Bluetooth® weitere Fitness- und Navigations-Apps verbunden werden, um das Fahrerlebnis zusätzlich zu steigern.Das eBike BOOSTER Easy ist mit der einfach abzulesenden Yamaha Bedieneinheit Display A ausgestattet, das ein 1,7 Zoll großes LCD-Display hat. Sie verfügt über integrierte Bedientasten und ihre "always on"-Anzeige zeigt einen Tachometer, die Batteriekapazität und den Unterstützungsmodus, sowie einen Tageskilometerzähler, Gesamtkilometerzähler und die Reichweite.▪ Kategorie eBike, Höchstgeschwindigkeit 25 km/h▪ 60 km bis 120 km Reichweite, abhängig vom Betriebsmodus▪ Komfortabel, wendig und leicht▪ Modernes, minimalistisches Design▪ Aluminium-Druckguss-Frontrahmen▪ Verstellbare Sitzhöhe▪ 20 x 4 Zoll große Ballon-Reifen für hervorragende Traktion und Dämpfung▪ Niedriger Schwerpunkt für gute Wendigkeit und sichere Handhabung▪ Promax Scheibenbremsen vorne und hinten mit 180 mm Durchmesser▪ Premium-Antriebseinheit Yamaha PW S2▪ Yamaha 36 Volt Batterie mit 630 Wh Kapazität▪ Multifunktionales Display A mit LCD-Anzeige▪ Yamaha Batterieladegerät▪ Heckgepäckträger▪ Royal Orbis-Sitz▪ Supernova M99 Mini Pure Scheinwerfer / Koso LED-Rücklicht▪ S-Pedelec, Führerscheinklasse AM, Höchstgeschwindigkeit 45 km/h▪ 50 km bis 110 km Reichweite, abhängig vom Betriebsmodus▪ Premium-Antriebseinheit Yamaha PW S2 45▪ Yamaha WVTA (L1e-B) 36 Volt Batterie mit 630 Wh Kapazität▪ Multifunktionales Display C mit TFT-Vollfarbanzeige▪ Kennzeichenhalter▪ Spiegel links▪ Hupe und Bedienelemente links am LenkerDetails zur unverbindliche Preisempfehlung und der Verfügbarkeit der Modelle werden in Kürze bekanntgegeben.Beide BOOSTER Modelle sind in den Farben Cyan Solid Aqua und Dark Grey Metallic erhältlich.Besitzer des BOOSTER können ihr S-Pedelec mit einer Auswahl an Yamaha Originalzubehör personalisieren, darunter eine breite Palette an neuen, speziellen Produkten wie Körbe für vorne und hinten, neue Innentaschen für die täglichen Dinge sowie Seitentaschen, um die Verstaumöglichkeiten zu erweitern, aber auch Premiumpedale und ein System für die Smartphone-Befestigung am Lenker. Und damit der eigene BOOSTER besonders gut zur Geltung kommt, können verschiedenfarbigen Seitenverkleidungen am Frontrahmen angebracht werden.Alle Informationen zu Originalzubehör und Bekleidung von Yamaha gibt es unter: www.yamaha-motor.de Um sicherzustellen, dass jeder Kunde das höchste Maß an Zufriedenheit bereits ab der ersten Anfrage über den Kauf bis hin zur Lieferung seines neuen BOOSTER Modells erlebt, hat Yamaha ein Vertriebssystem entwickelt, das Online-Services und physische Interaktion mit Experten verbindet.Das Herzstück dieses Systems ist eine neue eCommerce-Plattform, die mit dem neuen Netzwerk von eBike Experience Centers zusammenarbeitet. Diese Experience Center sind in den Reihen der Yamaha Motorrad Handelspartnern zu finden. In diesen Experience Centers können Kunden ein Yamaha eBike hautnah erleben, Probe fahren und sich von bestens geschultem Personal ausgiebig beraten zu lassen, bevor sie sicher ihre Bestellung aufgeben.Die Bestellung kann dann direkt im Experience Center oder bequem online Erfolgen. Dabei kann eine Lieferung nach Hause (nur für BOOSTER Easy) oder die Abholung beim Vertragspartner vereinbart werden. Dieses neue System wurde entwickelt, um den Kunden die beste Kombination aus Lokal- und Online-Services zu bieten.