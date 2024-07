Neue Yamaha CROSSCORE RC und WABASH RT eBikes

Yamaha ist bestrebt, seinen Kunden ein breiteres Spektrum an emissionsfreien Mobilitätslösungen für die Zukunft anzubieten. Für 2025 werden zwei eBikes der Marke vom leichteren und vielseitigeren Motor PW S2 angetrieben. Außerdem profitieren beide Modelle von einem überarbeiteten dynamischen Außendesign und leuchtenden neuen Farben.



Das 2025 CROSSCORE RC wurde für Kunden entwickelt, die ihr Fahrrad sowohl für den Weg zur Arbeit, als auch für Freizeit und Vergnügen nutzen wollen. Durch die lebhaftere Leistung und ein schlankeres Erscheinungsbild wird es zu einem noch attraktiveren Allrounder. Das höhere Drehmoment des S2 Antriebs der PW-Serie verleiht dem WABASH RT einen deutlichen Leistungsschub auf Schotterstraßen und ähnlich schwierigem Terrain.



Antriebseinheit der PWseries S2: Mehr Drehmoment, weniger Gewicht.



Die beiden 2025er Modelle sind mit der neuesten Yamaha PWSeries S2-Antriebseinheit ausgestattet. Mit 75 Nm - 7 % mehr als der vorherige Motor - liefert der neue PWseries S2 eine sanfte und natürlich wirkende Kraft, die alle Yamaha-Antriebseinheiten der neuesten Generation auszeichnet. Mit nur nur 2,85 kg ist der Antrieb 16% leichter und insgesamt 20% kompakter als der Vorgänger. Dadurch wird der Einbau eines kürzeren Tretlagers ermöglicht, was zu einem deutlich schmaleren Q-Faktor führt, der den Tretkomfort und die Effizienz auf allen Untergründen spürbar steigert.



Mit einem führenden Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht bieten beide eBikes ein beeindruckendes Maß an gleichmäßiger Leistung, unterstützt durch die bewährte Zuverlässigkeit und Qualität von Yamaha.



CROSSCORE RC: Ein eBike für alle.



Mit seiner entspannten, aufrechten Fahrposition, der benutzerfreundlichen Technologie und der Vielseitigkeit ist das CROSSCORE RC Yamahas erschwingliches und universell einsetzbares Urban eBike. Speziell entwickelt, um jedem die Möglichkeit zu geben, Zugang zu benutzerfreundlicher emissionsfreier Technologie zu erhalten, die das tägliche Leben verbessern kann, erhält das Allround-Talent wichtige Upgrades für 2025.



Einfach, bequem und angenehm.



Die Ergonomie des CROSSCORE RC ist auf eine stressfreie, aufrechte Fahrposition ausgelegt, die dieses universelle Urban eBike zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Fahrern macht. Ganz gleich, ob der Kunde ein Fahrrad für Vergnügen, Funktionalität oder Fitness sucht, dieses Modell ist die richtige Wahl.



Der Shimano CUES-Antrieb garantiert eine reibungslose und zuverlässige Schaltung und die 2-Zoll-Reifen und die SR Suntour Gabel mit 63 mm Federweg bieten eine sichere Straßenlage mit viel Komfort auf verschiedenen Straßenbelägen.



Für Zubehör vorbereitet dank praktischem MIK-Klicksystem



Der Fahrer kann das CROSSCORE RC ganz einfach an seinen Lebensstil anpassen. Das Modell 2025 ist mit einem Hinterradgepäckträger mit integriertem MIK-Klicksystem ausgestattet, der das Anbringen von Zubehör wie einem Kindersitz erleichtert - und der Rahmen bietet die Möglichkeit, beispielsweise Wasserflaschen unterzubringen.



In-Tube-Rahmenkonstruktion



Der Aluminiumrahmen verfügt über ein innovatives "In-Tube"-Design mit einem geschlossenen Querschnitt, in dem Kabel und Batterie untergebracht sind. In Kombination mit der ultrakompakten Antriebseinheit der PWSeries S2 erzielt dieses System extrem klare und schlanke Linien.



Benutzerfreundliche Elektronik



Yamaha legt großen Wert auf ein benutzerfreundliches Design, das von möglichst vielen Kunden genutzt werden kann. Die Zero-Cadence-Technologie und der automatische Unterstützungsmodus sollen jedem Fahrer - unabhängig von seiner Erfahrung und der Art der Nutzung - eine reibungslose, natürliche und angenehme Fahrt ermöglichen.



Die Instrumente des CROSSCORE RC spiegeln den funktionalen, einfachen und vielseitigen Charakter des Fahrrads selbst wider. Die Display A-Bedieneinheit ist mit einem leicht ablesbaren LCD-Display mit großformatiger Anzeige ausgestattet und liefert wichtige Informationen.



CROSSCORE RC Highlights



• Bezahlbares und anpassungsfähiges urbanes eBike für Alle

• PWseries S2 Antriebseinheit

• Bequeme und komfortable Fahrposition

• Gerader Lenker

• Einfache und funktionale Display A-Bedieneinheit

• 27,5“ x 2“ Ballonreifen

• Perfekt für vielfältigen Einsatz: Pendeln, Freizeit und Fitness

• Sanfte und zuverlässiger Shimano CUES Schaltgruppe

• Gepäckträger mit integriertem MIK-Klicksystem für einfache Zubehörmontage

• ML500 Wh Li-Ionen-Akku

• Yamaha Qualität und Zuverlässigkeit

• 2 Farben: Platinum Bronze & Starbright



WABASH RT Gravel eBike: Mehr Leistung für jedes Abenteuer.



WABASH RT ist Yamahas Gravel eBike, das einen modernen Stil, herausragende Vielseitigkeit und fortschrittliche Technologie auf den europäischen Markt bringt. Nach seiner erfolgreichen Einführung im Jahr 2022 erfährt das WABASH RT für das Modelljahr 2025 ein bedeutendes Upgrade und ist ebenfalls mit einer der leistungsstärksten Antriebseinheiten von Yamaha ausgestattet.



Neue Farbe Shasta Gray



Für das neue Modelljahr wird das WABASH RT in der neuen grünlich getönten, matten Farbe Shasta Gray erhältlich sein. Shasta Gray wurde von den natürlichen Farben im Gelände inspieriert und unterstreicht den robusten und innovativen Charakter des neuesten WABASH RT.



Leichtes Handling für gutes Gefühl im Gelände



Der leichtgewichtige Rahmen des WABASH RT wurde mit einer neuen Geometrie entwickelt, die ein optimales Gleichgewicht zwischen leichtem Handling, Fahrkomfort und gutem Gefühl für das Gelände schafft. Die Kombination aus breitem, ausgestelltem Lenker, optimaler Ergonomie und einer verstellbaren Sattelstütze sorgt für bestmögliche Vielseitigkeit auf der Straße und auf Schotter.



Spezifischer Shimano GRX-Antriebsstrang



Die Übertragung des erhöhten Drehmoments auf das Hinterrad erfolgt über einen speziellen Shimano GRX-Antrieb, der durch sein robustes Design für einen stabilen und effizienten Betrieb sorgt. Diese robuste Schaltung wurde auf der Grundlage von MTB-Systemen entwickelt und ist für das härteste Terrain ausgelegt, so dass WABASH RT Fahrer selbstbewusst ins Ungewisse fahren können.



Yamaha exklusive elektronische Steuerungstechnologie



Mit über 30 Jahren Erfahrung in der eBike-Branche - und als einer der führenden Hersteller von Hightech-Motorrädern - ist Yamaha führend in der Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Steuerungstechnologien. Die neue PWSeries S2 profitiert von Yamahas Zero Cadence-Technologie, die eine sofortige Leistungsunterstützung bietet, sobald eine Pedalbewegung erkannt wird. Der innovative automatische Unterstützungsmodus überwacht ständig die Unterstützungsstufen und passt sie perfekt an die aktuelle Fahrsituation an.



Zubehörfreundlich



Die Designer von Yamaha haben eine Reihe von Befestigungsösen in den Rahmen des WABASH RT eingearbeitet, um die Anbringung von Zubehör zu erleichtern. Außerdem gibt es einen optionalen Gepäckträger mit integriertem MIK-Klicksystem. Ob Taschen, Flaschen oder andere Gegenstände: Das WABASH RT lässt sich einfach an die unterschiedlichsten Fahrsituationen in der Stadt oder auf dem Land anpassen.



WABASH RT Highlights



• Stylisches und vielseitiges Gravel eBike

• PWseries S2 Antriebseinheit

• Optimale Ergonomie

• Breit ausgestellte Gravellenker

• Einfache Bedienung mit Display A-Bedieneinheit

• Absenkbare Sattelstütze

• 700x45C Dual-Purpose-Reifen

• Yamaha ML500 Wh Li-Ionen-Akku

• Herausragende Vielseitigkeit auf Straße und Trail

• Gravelspezifische Shimano GRX Schaltgruppe

• Ösen für die Anbringung von Zubehörteilen

• Optionaler Gepäckträger mit integriertem MIK-Klicksystem

• Pendeln, Erkunden, Touren und mehr

• Yamaha Qualität und Zuverlässigkeit

• Farbe: Shasta Gray



CROSSCORE RC und WABASH RT werden ab 2025 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung wird in Kürze kommuniziert.

