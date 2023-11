Mehr Style mit der Yamaha Bekleidungskollektion 2024

Yamaha setzt 2024 mit einer sorgfältig zusammengestellten Kollektion aus modischer Bekleidung und praktischem Zubehör einen neuen Standard für moderne, Motorrad-inspirierte Bekleidung. Sie deckt alles ab, von T-Shirts über Fahrerbekleidung bis hin zu Kopfbedeckungen, Handschuhen und Lifestyle-Accessoires. Mehr als 100 neue Yamaha Artikel sind hinzugekommen, allesamt auf dem neuesten Stand und aus hochwertigen Materialien gefertigt.



Mit Designanregungen aus der Welt der Retro Bikes, der Urban Wear, der MotoGP, der eBikes und aus der R/World ist die Yamaha Kollektion 2024 die nächste Evolutionsstufe hinsichtlich Inspiration und Style für Zweirad-Fans jeden Alters.



Racing, Tradition und Retro-Vibes bestimmen die Bekleidungskollektion 2024



Die Paddock Blue Teamwear nimmt den Style der aktuellen Supersport-Modelle auf und schafft mit der für Yamaha typischen Kombination zweier Blautöne eine ausdrucksstarke, neue Kollektion. Neben T-Shirts, Jacken und Kopfbedeckungen für Erwachsene und Kinder bietet die Paddock Blue Teamwear auch auffällige Fahrerbekleidung, die Fans in die R World zieht.



Der Look der Paddock Blue Streetwear Kollektion 2024 ist geprägt vom Urban Style und dem Sportswear-Geschmack der 80er und 90er Jahre. Die Kollektion mit ihren hellen Farben bietet bequeme Alltagskleidung für zuhause und unterwegs.



In der Paddock Blue Essentials Kollektion sind einige der meistverkauften Yamaha Kleidungsstücke zusammengefasst, die für die Nutzung auf und abseits der Rennstrecken entwickelt wurden. Fans jeden Alters finden etwas für ihren Geschmack. Die T-Shirts, Mützen und Kapuzenpullis gehören dürfen in keiner Yamaha Garderobe fehlen.



Ganz neu für 2024 ist die Paddock Blue Gepäckkollektion. Diese wurde zusammen mit der neuesten Paddock Blue Bekleidung entwickelt und bietet eine Vielzahl von Stiloptionen. Entwickelt, um höchste Ansprüchen in Sachen Qualität, Technik und Funktionalität zu erfüllen, ist die Paddock Blue Gepäckkollektion die erste Wahl für Yamaha Fans, die einen Rucksack oder eine Umhängetasche brauchen.



Die für ihren Neo-Retro-Stil geschätzte Yamaha Sport Heritage XSR Reihe ist die wichtigste Inspirationsquelle für die 2024er Faster Sons Kollektion. Diese Kollektion mit Freizeit- und Motorradbekleidung in Weiß, Schwarz, Khaki und leuchtendem Orange erweist den Yamaha Rennsportlegenden von gestern die Ehre.



Die Replica Monster Energy® Yamaha Racing Kollektion wurde entwickelt, um durch Funktion und Design in der Top-Liga des Motorradrennsports zu überzeugen und ist im MotoGP-Fahrerlager sofort erkennbar. Präzise gefertigte T-Shirts, Pullover, Polos und Caps im Stil des M1 Rennmotorrads bilden die Monster Energy® Yamaha Racing Kollektion und sind für Rennsportfans unverzichtbar.



Motocross-Fans finden in der MX-Kollektion ihre neuen Lieblingsteile. Im zweiten Jahr der Partnerschaft mit Alpinestars bringt Yamaha sein Blau und Weiß mit Inspiration von den neuesten Motocross-Motorrädern zusammen. Erwachsene und kleine MX-Fahrer können in einer Reihe von Off-Road-Artikeln, die Schutz, Style und Komfort bieten, gemeinsam Vollgas geben.



Die High-Tech Cycle Kollektion, die in Zusammenarbeit mit Alpinestars für das Jahr 2024 entwickelt wurde, ist für den Einsatz auf der Straßen und beim Mountainbiking ausgelegt. Die Cycle-Kollektion ist auf das neueste Yamaha MORO 07 eBike und aktuelle Paddock Blue Sortimente abgestimmt und wendet sich an Radfahrer, die das Abenteuer suchen.



Die neuen Fahrrad-Handschuhe helfen den Yamaha Kunden, das ganze Jahr über geschützt und komfortabel unterwegs zu sein und lassen sie jeden Moment im Sattel genießen. Die Handschuhe des Modelljahres 2024 aus hochwertigen Leder- und Textilmaterialien bieten optimalen Schutz sind äußerst strapazierfähig.



Inspiriert von Yamahas weltweit bekanntem Branding und der aktuellen Paddock Blue Reihe präsentiert die Baby Kollektion 2024 eine Reihe lustiger und funktioneller Artikel, die Kleinkindern höchsten Komfort bieten. Ob Bodys oder Spielzeug: Die Baby-Kollektion ist der ideale Einstieg für die jüngsten Mitglieder der Yamaha Familie.



Die 2024 Novelties Kollektion bereichert den Alltag mit einzigartigem Yamaha Spaß. Sie umfasst Accessoires, mit denen jeder Fan seine Leidenschaft zum Ausdruck bringen kann. Inspiriert von der neuesten Bekleidung und ihrem Design, bieten Artikel wie ein brandneuer Rennstreckenstuhl, eine Wasserflasche, ein Multitool-Schlüsselanhänger und Tragetaschen Funktionen, die alle Yamaha Fans zu schätzen wissen.