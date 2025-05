Macht jede Kurve zum Highlight: Die neue TRACER 7 und TRACER 7 GT

Dynamisches TRACER-Design mit animierten LED-Positionslichtern

Elektronische Drosselklappensteuerung Y-CCT & YRC-Fahrmodi

Einstellbare 41 mm USD-Gabel

Geschwindigkeitsregelanlage für Langstrecken

18 Liter-Tank für mehr Reichweite

5″ TFT-Display mit Smartphone-Anbindung

Radial montierte Bremszangen vorn

Drehmomentstarker 690 cm³ EU5+ CP2-Motor

Intuitive Schaltereinheit & selbst rückstellende Blinker

Verbesserte Ergonomie: Sitzbank, Tankform & breiterer Lenker

Michelin Pilot Road 6 GT-Reifen

Ferneinstellung der Federbein-Vorspannung

Hartschalenkoffer, die jeweils einen Helm aufnehmen können und die an einteiligen, vibrationsabsorbierenden Aluminiumhalterung befestigt werden.

90 mm höhere, verstärkte und einstellbare Verkleidungsscheibe

Dreistufige Heizgriffe

Neuer, wartungsfreundlicher Hauptständer

Gummieinsätze an Fahrer- & Beifahrer-Fußrasten

Spezieller, dicker gepolsterter Sitzbankbezug

Die neuen 2025er Yamahaundheben das Sport-Touring-Segment in der mittleren Hubraumklasse auf ein völlig neues Niveau. Mit ihrem markanten, frischen Design und einer Fülle technischer Upgrades bieten sie sowohl auf kurzen Pendelstrecken als auch auf langen Touren herausragende Performance, Komfort und Funktionalität.Yamahas „Roads of Life“-Philosophie zeigt sich in den schlanken, nach vorn gerichteten Linien und den, die beim Starten aufleuchten und einen dreidimensionalen Effekt erzeugen.Diefügen sich dezent in die Verkleidung ein, während das reduzierte Heck durch ein elegantes Rücklicht abgerundet wird. Ob im Stand oder in Fahrt – die TRACER 7-Modelle strahlen pure Dynamik aus.Die elektronische Drosselklappensteuerungsorgt für eine unmittelbare Gasannahme und bildet die Basis für die(YRC).Im „Sport“-Modus stehen das reaktionsschnellste Leistungskennfeld und reduzierte Traktionskontrolle bereit, während der „Street“-Modus mit weicherer Leistungsentfaltung und höchster Traktionskontrolle auf Alltagstauglichkeit setzt.Ein dritter Modus kann vom Benutzer über das TFT-Display oder diefestgelegt werden.Dieerhöht den Langstreckenkomfort zusätzlich.Herzstück beider Modelle ist der brandneue, der 54 kW (73 PS) bei 8.750 /min sowie 68 Nm Drehmoment bei 6.500 /min liefert. Die 270°-Kurbelwelle garantiert ein lineares Drehmoment und minimiert Trägheitsschwankungen. Optimierte Einspritzung und Auspuffabstimmung sorgen für optimale Balance aus Leistung, Effizienz und Fahrspaß.Einereduziert den Kraftaufwand am Hebel um rund 22 % und verhindert übermäßiges Bremsmoment beim Herunterschalten.Derwurde in Torsion, Länge und Querrichtungen versteift, um selbst bei voller Beladung Stabilität zu gewährleisten.Die umsteigert die Geradeausstabilität, während diemitund das angelenkte Monocross-Federbein mit Ferneinstellung der Federvorspannung perfekte Kontrolle und Komfort bieten.Am Vorderrad sorgen die neuen,auch bei hoher Belastung für eine zuverlässige und gleichmäßige Bremsleistung und Michelin Pilot Road 6 GT-Reifen garantieren exzellente Bremsleistung und Grip.Die neue Sitzposition wurde für entspanntes, aufrechtes Fahren optimiert: Der Lenker sitzt 30 mm höher und 25 mm weiter außen, dieist um 20 mm höhenverstellbar.Auf der TRACER 7 GT sorgt ein spezieller Bezug mitfür zusätzlichen Komfort, während bei allen Tracer 7 Modellen der ummehr Platz bietet. Gummieinsätze an den Fußrasten dämpfen Vibrationen.Der Kraftstofftank fasst nunund behält zugleich ein schlankes Profil. Die TRACER 7 GT ist mit einer um, in der Höhe umausgestattet, die per CFD-Analysen optimiert wurde, um Turbulenzen zu reduzieren.Die serienmäßigen, markantenaus Stahl und Kunststoff verbessern Wind- und Wetterschutz, und die dreistufig einstellbarender GT-Variante sorgen auch im Winter für warme Hände.Einzeigt alle wichtigen Informationen übersichtlich an und verbindet sich nahtlos mit Smartphones – inklusivevia Garmin StreetCross-App.Die überarbeitete Schaltereinheit mit FPC-Leiterplatten bietet ein besonders kompaktes, ergonomisches Layout.Eineam Display ermöglicht unterwegs einfaches Nachladen, und die Blinker verfügen über Dauer-, Dreifach-Blink- undsowie einenach 15 Sekunden oder 150 Metern.Um die Touring-Eigenschaften der TRACER 7 GT weiter zu verbessern, ist ein neu gestalteter Hauptständer serienmäßig vorhanden, der die Wartung und das Beladen erleichtert. Sein Design ermöglicht uneingeschränkte Schräglagenwinkel.Die TRACER 7 & TRACER 7 GT ist abbei den Yamaha Partnern erhältlich.Dieist in den Farben:underhältlichDieist in den Farben:underhältlichYamaha hat ein Sortiment an Originalzubehör (Kits und Einzelteile) entwickelt, mit dem Eigentümer einer TRACER 7/TRACER 7 GT ihr Motorrad ohne großen Aufwand individualisieren können.Kunden können die Kits und Zubehörteile vor Übernahme ihres neuen Motorrads bestellen und vom Yamaha Partner montieren lassen. Alle Bestandteile der Pakete können auch einzeln erworben werden.Neu im Sortiment 2025 sind die passende zweifarbige Sport Touring Fahrerjacke, Hose und Handschuhe. Die Sport Touring Reihe ist sowohl für Herren als auch für Damen und in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Sie bietet maximalen Komfort, Schutz und Strapazierfähigkeit für eine Vielzahl von Fahrsituationen. Das Sortiment ist zusammen mit einer Reihe von Freizeitprodukten bei den offiziellen Yamaha Partnern erhältlich.Alle Informationen zu Originalzubehör und Bekleidung von Yamaha stehen auf unserer Website unter www.yamaha-motor.de zur Verfügung.*Unverbindliche Preisempfehlung inklusive anfallender Hersteller-Nebenkosten. Den verbindlichen Endpreis - einschließlich etwaiger händlerbezogener Nebenkosten - erfahren Sie bei Ihrem Yamaha Vertragshändler