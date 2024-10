Eine neue Generation Supersportler

R-Historie



In den letzten drei Jahrzehnten ist Yamahas R-Serie zum Synonym für Geschwindigkeit, Leistung und Style geworden.



Die Vorstellung eines neuen „R"-Modells war für Yamaha schon immer ein ganz besonderes Ereignis, angefangen bei der allerersten R1 im Jahr 1998, über die R6, die ein Jahr später folgte und die legendäre R7, bis zur Wiederbelebung des Einsteigersegments mit der R125 im Jahr 2008. 2015 wurde mit den Modellen R1 und der R1M die Elektronik aus der MotoGP in das Supersport-Segment eingeführt und 2021 wurde der Supersport-Klasse mit der von einem CP2-Motor angetriebenen R7 eine völlig neue Dimension hinzugefügt.



Und jetzt ist es an der Zeit, die Supersport-Kategorie für das Jahr 2025 mit dem neuesten, mit Spannung erwarteten Modell der legendären R-Serie neu zu definieren: der R9.



Mit der atemberaubenden Leistung und der innovativen Technologie der R-Serie stellt die R9 eine völlig neue Generation im Supersport Segment dar.



Es ist nicht zu übersehen, dass sich der Supersportmarkt im Laufe der Jahre verändert hat. Die Bedürfnisse und Wünsche der Fahrer haben sich weiterentwickelt und die Abgasvorschriften wurden strenger. Daher hat sich Yamaha entschieden, dass die legendäre R1 ab 2025 mit der Einführung der R1 RACE und der R1 GYTR ein reines Rennstreckenmodell sein wird.



Auch wenn die R1 GYTR und R1 RACE mit ihrer ultimativen Rennstrecken-Performance die Top-Modelle der Supersport-Reihe bleiben werden, setzt Yamaha auch in Zukunft auf straßentaugliche Supersport-Modelle. Der Erfolg der R7 hat gezeigt, dass es nach wie vor eine Daseinsberechtigung für straßentaugliche Supersport-Modelle gibt.



Die Einführung der R9 schließt die Stufenstruktur innerhalb der Supersport-Kategorie ab. Sie beginnt in der Einsteigerklasse mit der R125 und führt über die R3 der A2-Kategorie und die mittelschwere R7 bis hin zur R9. Die weiterhin wichtigen R1 GYTR, R1 RACE, R6 GYTR und R6 RACE behalten ihren Platz in der Produktpalette, bleiben aber mit ihrer hohen Leistung der Rennstrecke vorbehalten.



Auch wenn diese neue Supersport-Generation ein neues Kapitel aufschlägt, bleibt die Identität der Supersport-Baureihe, die aus Yamahas Rennsport-DNA entstanden ist, dieselbe. Von den Designmerkmalen bis hin zu im Rennsport entwickelten Technologien ist jedes Supersport-Modell ein Produkt der Racing-Aktivitäten von Yamaha auf allerhöchstem Niveau.



Das Design und die Technologie stammen aus dem Rennsport. Beides wurde bei der R9 mit dem von allen hochgelobten Dreizylinder-CP3-Motor kombiniert, der die Marke Yamaha im letzten Jahrzehnt revolutioniert hat. Die Kombination aus diesem drehmomentstarken Triebwerk und Yamahas bekannter Racingpräzision schafft einen perfekt ausbalancierten Supersportler, der seinem Status als Flaggschiff der R-Serie gerecht wird und sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke überzeugende Sportleistungen bietet.



Gestaltet mit der DNA der R-Serie



Die Vorstellung eines jeden R-Serienmodells war schon immer ein Statement, und die R9 macht da keine Ausnahme.



Die R9 zeigt viele der MotoGP-inspirierten Designmerkmale, die zum Synonym für Yamahas Supersport-Modelle geworden sind. Sie weisen sie sofort als Modell der R-Serie aus. Gleichzeitig spiegelt ihr Design auch den Fortschritt, den man von einer neuen Generation erwartet.



Seit der R1 von 2015 werden bei allen R-Modellen die horizontalen Linien betont. Bei der R9 wird dieses aggressive und sportliche Design auf die nächste Stufe gehoben, indem es von horizontalen Linien zu einer Art horizontaler Bewegung erweitert wird. Sie vermitteln ein kraftvolles und fließendes Design, das die Agilität, das präzise Handling und die aus dem Rennsport stammende Innovation der R9 verkörpert. Dieser neue Look wird durch die integrierten, aerodynamischen Winglets unterstrichen, die der R9 ein neues, aggressives Design verleihen und ihre atemberaubende Leistung ergänzen.



Der kultige „M"-förmige Lufteinlass und das charakteristische LED-Tagfahrlicht der R-Serie bleiben erhalten, aber jedes dieser Designmerkmale wird betont, um das aggressive Design der nächsten Generation zu unterstreichen. Die Einzellinsen-Scheinwerfer in der M-Front tragen zum coolen Look des Motorrads bei. Ein zentraler Frontspoiler vor den Scheinwerfern ergänzt dabei die Winglets und trägt gleichzeitig zur aggressiven Ästhetik bei.



Drehmomentstarker 890 cm³ CP3-Motor



Die R9 wird vom exzellenten, flüssigkeitsgekühlten 890 cm³ CP3-DOHC-Einspritzmotor und 4 Ventilen pro Zylinder angetrieben. Mit 78 mm Bohrung, 62 mm Hub und einem Verdichtungsverhältnis von 11,5:1 entwickelt der Motor mit 93 NM bei 7.000 U/min ein hervorragendes Drehmoment und mit 119 PS bei 10.000 U/min eine satte Leistung. Diese lässt sich in Kombination mit der feinen Steuerung durch die Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T) sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße optimal umsetzen. Die Endübersetzung, der Zündzeitpunkt und das Mapping der Einspritzanlage sind für eine optimale Supersport-Performance auf der Rennstrecke und der Straße zugeschnitten.



Der charakteristische Sound des Dreizylinders ist im Laufe der Jahre zu einem Markenzeichen der CP3 Modelle geworden, und die Yamaha-Ingenieure haben viel Wert darauf gelegt, den emotionsgeladenen Sound des Motors beizubehalten.



Deltabox-Rahmen aus leichtem Aluminium



Der speziell für die R9 entwickelte Deltabox-Rahmen aus Schwerkraftguss-Aluminium wurde hinsichtlich seiner Festigkeit auf eine sportliche Leistung bei niedriger und hoher Belastung abgestimmt.



Im Vergleich zu den anderen CP3 Modellen wurde die Steifigkeit des Hauptrahmens der R9 in allen drei Richtungen verbessert: Torsion, Längsrichtung und Lateral. Durch die Verwendung spezieller Dicken und Formen sowie gefräster Löcher haben die Ingenieure eine ideale Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität erzielt, um dem Fahrer ein hohes Maß an Feedback und Fahrkomfort zu bieten.



Mit einem Gewicht von 9,7 kg ist dies der leichteste Rahmen, der jemals für ein Supersport-Modell von Yamaha verwendet wurde. Dank dieses leichten Fahrwerks beträgt das Gesamtgewicht der R9 vollgetankt nur 195 kg, was zu einem hervorragenden Leistungsgewicht führt.



Die Gestaltung vom Rahmen und Rahmenheck ermöglichen ein schmales Design und tragen zum agilen Handling der R9 bei. Die Performance unterstreicht den Charakter dieses echten Supersport-Motorrads.



Das aerodynamisch effizienteste Yamaha-Modell aller Zeiten



Angesichts ihrer Größe im Verhältnis zur Leistung war die R6 lange Zeit das aerodynamischste Yamaha Modell, und an diesem Maßstab orientierten sich die Yamaha-Ingenieure bei der Gestaltung der Aerodynamik der R9.



Mithilfe umfangreicher Windkanaltests konnten die Ingenieure bei der R9 einen geringeren Luftwiderstand als bei der R6 erzielen, obwohl der Kühler der R9 größer ist und sie auch eine größere Stirnfläche aufweist. Das wirkt sich positiv auf die Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung aus.



Diese Effizienz wird durch das Design der Frontverkleidung erreicht. Die neuen aerodynamischen, direkt unterhalb der Scheinwerfer angebrachten Winglets verringern den Auftrieb und verbessern den Anpressdruck. Normalerweise würde das Hinzufügen von Winglets zusätzlichen Luftwiderstand erzeugen, aber durch intensive Tests konnten diese negativen Auswirkungen eliminiert werden, und das endgültige Design minimiert den Luftwiderstand und bietet dem Fahrer das Gefühl einer stabilen Frontpartie.



Die Winglets reduzieren den Vorderradauftrieb auf gerader Strecke um 6 bis 7 %. In Kombination mit dem Frontspoiler unter dem M-Lufteinlass wird dieser Effekt in Kurven auf ungefähr 10 % erhöht.



Handling auf Supersport-Niveau: Federelemente



Yamahas Supersport-Motorräder sind für ihre Handlingqualitäten bekannt, und das gilt auch für die R9. Vorn und hinten kommen neu entwickelte KYB-Federelemente zum Einsatz. Sie wurden speziell auf die R9 abgestimmt und zusammen mit denen der 2025er R1 GYTR und R1 RACE entwickelt.



Die neue 43 mm KYB Telegabel hat individuelle Einstellmöglichkeiten für die Zug- und Druckstufendämpfung am linken und rechten Gabelrohr. Jedes Gabelrohr kann individuell eingestellt werden, am rechten die Zugstufe und am linken die Druckstufe – jeweils für High-und Low-Speed



Jedes Gabelbein hat nun unten ein Bodenventil, das den Druck im Zylinder optimiert, indem es den Ölfluss in den unteren Teil der Gabel begrenzt oder vollständig verhindert. Dieses Layout und die Kashima-Beschichtung sorgen für ein verbessertes Dämpfungsverhalten, ein besseres Kontaktgefühl und eine bessere Allround-Stabilität. Und eine getönte, gold-bronzene Farbe steht für echte Performance-Ästhetik.



Vorspannung, Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung des Federbeins können eingestellt werden. Das Layout trägt zu einer hochpräzisen Dämpfung bei und bietet eine bessere Rückmeldung von der Rennstrecke oder Straße.



Aus dem Rennsport abgeleitete Brembo Bremsanlage



Die R9 ist mit den aus dem Rennsport stammenden Brembo Stylema Monoblock-Bremszangen ausgestattet. Sie sind leicht und steif und sorgen für eine bessere Kontrolle und Stabilität. Die Bremsschläuche aus Edelstahlgewebe und die 320 mm großen Bremsscheiben am Vorderrad bieten eine hervorragende Konsistenz und ein kontrollierte Bremsgefühl, vor allem auch bei längerem Einsatz und bei starkem Bremsen.



Der Brembo Radial-Hauptzylinder führt die Bremsleistung der R9 auf die nächste Stufe. Er besitzt einen Kolben, der sich parallel zum Bremshebelhub bewegt und einen linearen Druck ausübt, wenn der Fahrer den Hebel zieht. Dies verbessert das Gefühl der Kontrolle. Hinter der Bremskraft der leichten Stylema Bremszangen stehen vier 30 mm große Kolben. Für eine konstant hohe Bremsleistung sind die Bremszangen luftstromoptimiert und werden so wirksam gekühlt.



Sportlicher Komfort: Optimierte Sitzposition



Dem Supersport-Style entsprechend hat die R9 Clip-On-Rennsportlenker und bietet eine sportliche Sitzposition. Um den unterschiedlichen Ansprüchen von Track-Day-Fahrern sowie temperamentvollen Fahrten auf der Straße gerecht zu werden, wurden die Kontaktpunkte zwischen Motorrad und Körper so gestaltet, dass sich Fahrer mit unterschiedlicher Statur frei auf dem Motorrad bewegen können.



Der Abstand zwischen dem Lenker und der Hüfte des Fahrers wurde optimiert, um eine übermäßig nach vorne gerichtete Haltung zu vermeiden. Die Sitzbankhöhe von 830 mm ist für eine Vielzahl von Fahrern geeignet. Die Fußrasten sind so positioniert, dass sie mehr Platz bieten und ein Verkrampfen der Beine verhindern.



Lenker



Der unterhalb der Gabelbrücke montierte Clip-On-Lenker bietet genau die Art von Vorderradorientierung, die man von einem Supersport-Motorrad erwartet, ohne eine zu aggressive Körperneigung nach vorn zu erfordern. Die Positionierung ist sportlicher als bei den Clip-Ons der R7, aber entspannter als bei der R6 RACE. Somit eignet sie sich besser für unterschiedliche Fahrweisen.



Kraftstofftank



Der 14 Liter große Kraftstofftank bietet genügend Reichweite im Alltag und ist gleichzeitig schlank genug, um eine optimale Einheit von Mensch und Maschine zu gewährleisten. Die Form des Tanks soll den Oberschenkeln und Armen des Fahrers während Kurvenfahrten ausreichend Halt bieten und vermittelt in Kurven ein Gefühl der Stabilität und Verbindung.



Sportorientierte Reifen von Bridgestone



Die R9 ist mit Bridgestone Battlax Hypersport RS11 Reifen ausgestattet. Sie bieten eine Leistung auf Rennstrecken-Niveau und sind auch für den Einsatz auf öffentlichen Straßen bestens geeignet. Diese Sportreifen bieten eine unwahrscheinlich hohe Leistung in Sachen Kurvenstabilität und Rückmeldung. Dafür sorgt auch das hohe Grip-Niveau.



Neu gestaltete Lenkerschalter mit völlig neu gestalteter Bedienung



Die Schalter der R9 sind intuitiv und einfach zu bedienen. Der Schwerpunkt liegt auf der Minimierung der Anzahl der Tasten, mit denen eine Vielzahl von Funktionen bedient werden kann. Die Form der Knöpfe und die Haptik bei der Bedienung wurden umfassend verfeinert, um eine optimale Bedienung mit Handschuhen zu ermöglichen.



Geschwindigkeitsregelungsanlage und Geschwindigkeitsbegrenzung



Um Fahrten über längere Strecken zu erleichtern, ist die R9 mit einer Geschwindigkeitsregelungsanlage ausgestattet, die bei Geschwindigkeiten von 40 km/h und ab dem dritten Gang aktiviert werden kann. Nachdem die Reisegeschwindigkeit eingestellt wurde, kann sie in Schritten von 1 km/h durch einmaliges Drücken des Schalters oder kontinuierlich durch Gedrückthalten des Schalters erhöht oder verringert werden. Die Geschwindigkeitsregelungsanlage kann entweder mit einem Tastendruck, der Bremse, der Kupplung oder dem Gasgriff deaktiviert werden.



Die Fahrer können auch ein Geschwindigkeitslimit festlegen, das die Motorleistung steuert, um sicherzustellen, dass das Motorrad die gewählte Geschwindigkeit nicht überschreitet.



Hochentwickelte R1-basierte Elektronik und YRC-Modi



Die sechsachsige High-Tech-IMU der R9 wurde direkt aus den elektronischen Systemen der R1 entwickelt und misst ständig die Beschleunigung in den Richtungen vorwärts-rückwärts, oben-unten und links-rechts sowie die Winkelgeschwindigkeit beim Nicken, Rollen und Gieren.



Die IMU ist in der Lage, Daten in Echtzeit an die ECU zu senden, die die elektronischen Assistenzsysteme steuert und das Verhalten des Motorrads je nach gewählter Unterstützung des Fahrers ändert.



Integrierte Fahrmodi



Über die Yamaha Ride Control (YRC)-Einstellungen kann der Fahrer sein Fahrerlebnis individuell gestalten, indem er die Motorleistung und den Grad der elektronischen Unterstützung an seine Vorlieben und Fahrbedingungen anpasst.



Die drei integrierten Fahrmodi „SPORT“, „STREET“ und „RAIN“ mit ihren werkseitigen Einstellungen und unterschiedlichen Eingriffsstufen für verschiedene Bedingungen werden durch zwei vorab konfigurierbare benutzerdefinierte Modi und vier TRACK-Modi ergänzt. Dies ermöglicht die Erstellung spezifischer YRC-Einstellungen für bestimmte Situationen oder Bedingungen, indem das Niveau der elektronischen Unterstützung wie Leistungsabgabe (PWR), Traktionskontrolle (TCS), Slide Control System (SCS), Bremskontrolle (BC), Back Slip Regulator (BSR), Engine Brake Management (EBM) und Vorderrad-Lift-Control (LIF) verändert wird, die alle direkt über den YRC-Einstellungsbildschirm der R9 oder über die Yamaha Y-Connect Smartphone-App eingestellt werden können.



Für optimale Rennstarts hat die R9 außerdem ein Launch Control System, das den Fahrer beim Starten und Beschleunigen aus dem Stand unterstützt.



Und für den Einsatz auf der Rennstrecke gibt es die Möglichkeit, das hintere ABS abzuschalten.



Quick Shift System der dritten Generation



Das Quick Shift System (QSS) der dritten Generation von Yamaha ermöglicht kupplungslose Hoch- und Herunterschaltvorgänge. Einstellung 1 ermöglicht dies beim Beschleunigen (Hochschaltvorgänge) und beim Verlangsamen (Herunterschaltvorgänge). Einstellung 2 ermöglicht darüber hinaus Herunterschaltvorgänge beim Beschleunigen und Hochschaltvorgänge beim Verlangsamen, was eine größere Funktionalität in einer größeren Bandbreite von Szenarien bietet.



Display & Konnektivität



Für das 5-Zoll-TFT-Farbdisplay der R9 kann eines von vier Grafikthemen ausgewählt werden. Außerdem ist ein Track-Modus verfügbar, der Informationen anzeigt, die nur für Rennstrecken relevant sind, einschließlich eines Rundenzeitenmessers.



Smartphone-Benachrichtigungen und Datenübertragung



Das Display der R9 kann mittels der integrierten Communication Control Unit (CCU) des Motorrads über die MyRide-App von Yamaha mit einem Smartphone verbunden werden.



Die App unterstützt die Änderung von YRC-Einstellungen und die Erstellung neuer YRC-Modi aus der Ferne. In der App können bis zu 40 verschiedene Modieinstellungen für bestimmte Straßen- oder Rennstreckenbedingungen gespeichert werden. Sie können zum Motorrad hochgeladen werden, wenn es sich in Reichweite befindet.

Über die Garmin StreetCross App ist auch ein integriertes vollständiges Navigationssystem verfügbar. Außerdem können dem Fahrer verschiedene Informationen und Bilder auf dem Display angezeigt, z. B. Telefonanrufe, Textnachrichten und Wetterinformationen.



Y-TRAC – Fühl dich wie ein Rennfahrer!



Die Y-Trac-App verbessert das Supersport-Erlebnis und ermöglicht dem Fahrer die Verbesserung seiner Leistung auf der Rennstrecke mithilfe von Tools, die normalerweise nur für professionelle Rennfahrer verfügbar sind.



Die aus dem Rennsport abgeleitete Y-Trac App bietet die Möglichkeit, Fahrdaten mit professioneller Technologie für alle Fahrerniveaus, vom Anfänger bis zum Profi, aufzuzeichnen und zu analysieren.



Mit der Y-Trac App können Runden- und Sektorzeiten sowie Fahrzeugdaten wie Schräglagenwinkel, Motordrehzahl, Gangposition, Geschwindigkeit, Drosselklappenstellung und der Grad der Unterstützung durch die elektronischen Assistenzsysteme wie die Traktionskontrolle aufgezeichnet werden.



Die Eingabe von GPS-Standortdaten kann über das Smartphone des Fahrers erfolgen. Wenn ein Fahrer ein GPS-Gerät auf dem Motorrad verwenden möchte, kann Y-TRAC mit dem Garmin GLO2 verbunden werden. Y-Trac bietet auch ein „Virtual Pitboard“, damit die Boxencrew des Fahrers Nachrichten an das Cockpit senden kann, wenn der Fahrer auf der Strecke ist.



R9-Besitzer können sich für eine kostenlose Testversion der App anmelden oder ein Premium-Abonnement abschließen.



Technische Highlights



• Flüssigkeitsgekühlter 890 cm³ Dreizylinder DOHC-CP3-Viertaktmotor mit 119 PS (87,5kw) bei 10.000 U/min und 93 Nm Drehmoment bei 7.000 U/min

• Leichtester Deltabox-Aluminiumrahmen eines Supersport-Modells von Yamaha

• Brembo-Hauptzylinder vorne und Stylema-Bremszangen mit 320 mm Bremsscheiben

• Aggressive aerodynamische Verkleidung mit Winglets

• Voll einstellbare 43 mm KYB-Telegabel der neuen Generation

• 6-Achsen-IMU auf Basis der R1

• Schräglagenabhängige Assistenzsysteme, einschließlich Traktionskontrolle (TCS), Slide Control (SCS), Brake Control (BC)

• Power Modes (PWR), Launch Control (LC), Lift Control (LIF)

• Quick Shift System (QSS) der dritten Generation

• Engine Brake Management (EBM) und Back-Slip-Regulator (BSR)

• ABS-Abschaltmodus für Hinterrad

• Yamaha Ride Control (YRC) mit anpassbaren Einstellungen

• CCU zum Hoch- und Herunterladen von Motorradeinstellungen

• 5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Konnektivitätsfunktionen

• Aufzeichnen und Analysieren von Fahrdaten mit Y-TRAC

• Geschwindigkeitsregelungsanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer

• Clip-On-Lenker

• Bridgestone Battlax Hypersport RS11-Reifen

• Räder aus Aluminiumguss

• Einstellbare Hebel

• Geschmiedeter Aluminium-Schalthebel



Farben und Zubehör



Die R9 2025 ist in den Farben Icon Blue und Tech Black erhältlich.



Die R9 kann mit verschiedenen Yamaha Originalzubehörteilen individualisiert werden, die sowohl in den Yamaha Showrooms als auch im offiziellen Yamaha Web Store erhältlich sind.



Der sportliche Look der R9 kann durch die getönte Verkleidungsscheibe mit erhöhtem UV-Schutz optimiert werden, und das Tank Grip Set bietet eine optimale Kontrolle in Kurven und schützt den Tank. Außerdem ist ein Kennzeichenträger mit glattem Metallfinish erhältlich, der das Heck des Motorrads aufwertet.



Das Kurbelgehäuse-Protektor-Set von GB Racing bietet zusätzlichen Schutz für den Motor. Dieses leichte Zubehörteil besteht zu 60 % aus Nylon, das mit langen Glasfasern verstärkt wurde, und entspricht den nationalen und internationalen technischen Racing Regularien.



Die zurückverlegte Fußrastenanlage der R9 ermöglicht eine noch feinere Einstellung der Fußrasten zur individuellen Anpassung. Das Racing Cover Kit deckt die Bereiche ab, die beim Abnehmen des Kennzeichens, der Spiegel und der Beifahrerfußrasten freigelegt werden. Das sorgt für ein besseres Erscheinungsbild, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist.



Eine Akrapovič Komplettauspuffanlage ist ebenfalls erhältlich. Sie besteht aus Edelstahl-Krümmerrohren und einem Schalldämpfer aus Titan. Das lasergravierte R9-Logo verleiht der Anlage den letzten Schliff.



Eine vollständige Darstellung des Zubehörs finden Sie auf der Yamaha Website.



Preise und Verfügbarkeiten



Die R9 wird ab Mai 2025 bei den Yamaha Partnern erhältlich sein. Die R9 35kw folgt dann ab Juli 2025 in die Showrooms.



MODELL: R9

Fahrzeugpreis inkl. MwSt. ohne NK: 13.299,00 €

Nebenkosten Handel inkl. MwSt.: 450,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. NK inkl. MwSt.: 13.749,00 €*



MODELL: R9 35kw

Fahrzeugpreis inkl. MwSt. ohne NK: 12.299,00 €

Nebenkosten Handel inkl. MwSt.: 450,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. NK inkl. MwSt.: 13.449,00 €*



*Unverbindliche Preisempfehlung inklusive anfallender Hersteller-Nebenkosten. Den verbindlichen Endpreis - einschließlich etwaiger händlerbezogener Nebenkosten - erfahren Sie bei Ihrem Yamaha-Vertragshändler.

