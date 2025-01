Die neuen XMAX Sport Scooter

NEU elektrisch einstellbare Verkleidungsscheibe mit Aluminiumstreben Premiumverarbeitung des Tech MAX+

NEU elektrisch einstellbare Verkleidungsscheibe mit Aluminiumstreben Premiumverarbeitung des Tech MAX+

Neugestaltetes 4,2 Zoll TFT-Farbdisplay sowie LCD Anzeige

Notbremssignal (ESS)

Kostenloses Garmin Onboard Navigationssystem über das Smartphone**

Bequeme Ergonomie mit lederähnlichem Sitzbankbezug

NEU: beheizbare Sitzbank und Heizgriffe

Spezielle Farben für den Tech MAX+: Ceramic Grey und Dark Magma

Ikonisches und unverwechselbares Design der MAX Familie Sportliche und dynamische MAX DNA

Smartphone Konnektivität

X-förmiger Scheinwerfer

Ergonomische und leicht zugängliche Sitzbank

Hoch montierte Blinker vorn

Komplette LED Beleuchtung

300 cm³ EURO5+ Blue Core Motor

Stauraum für zwei Helme (Je nach Größe und Form)

Verbesserte Traktionskontrolle

Schlüssellose Bedienung per Smart Key

USB Typ C Buchse

4,3 Zoll großes LCD-Cockpit

Einstellbare Scheibe und einstellbarer Lenker

Die MAX Sportroller von Yamaha gehören zu den beliebtesten und erfolgreichsten motorisierten Zweirädern auf dem europäischen und südostasiatischen Märkten. 2025 werden die neuen XMAX Modelle auf den Markt gebracht. Sie bieten den Kunden eine noch größere Auswahl, eine bessere Ausstattung und weniger Emissionen.Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass der bahnbrechende TMAX auf den Markt kam und die öffentliche Wahrnehmung des Rollers völlig veränderte. Seitdem wurde die Palette der Yamaha MAX Sportroller ständig erweitert und weiterentwickelt. Für 2025 wurden die klassenführenden Modelle XMAX 125, und XMAX 300 mit einer Reihe wichtiger Änderungen weiter verfeinert. Sie sollen den herausragenden Erfolg der Baureihe weiter fortsetzen.Die XMAX Modelle bieten ein hochwertiges Design, kombiniert mit sportlichem Charakter und Vielseitigkeit im Alltag. Sie bieten jedem Pendler eine hervorragende Balance aus Leistung, Style, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Seit ihrer Markteinführung haben der XMAX 125 und der XMAX 300 – sowie der XMAX 250* auf dem südostasiatischen und türkischen Markt – eine große Fangemeinde unter den Kunden gewonnen, die die besonderen Qualitäten dieser erstklassigen Modelle schätzen.Die XMAX Modelle, die erstmals 2004 in Europa eingeführt wurden und seit 2017 auch auf den ASEAN-Märkten erhältlich sind, gehören zu den erfolgreichsten Sportrollern in ihrer jeweiligen Kategorie. Mehr als 166.000 Einheiten wurden in Europa verkauft, und seit 2017 wurde der XMAX von über 248.000 Kunden in den Asean-Märkten gekauft – sowie fast 22.000 Mal in der Türkei. Damit gehören die XMAX Modelle zu den erfolgreichsten Sportrollern, die je produziert wurden, und die verbesserte Ausstattung für 2025 wurde speziell entwickelt, um den herausragenden Erfolg auf den zwei Kontinenten noch zu verstärken.Um den Kunden die vielfältigste Auswahl an hochwertigen Modellen bieten zu können, hat Yamaha das XMAX Sport Scooter Sortiment erweitert. Die Modelle XMAX 125 und XMAX 300, sowie die ultimativen Premium Modelle XMAX 125 Tech MAX+ und XMAX 300 Tech MAX+ bilden zusammen die Modellreihe 2025. Sie alle überzeugen mit dynamischem Style, hoher Ausstattung, effizienter Leistung, Komfort und benutzerfreundlicher Zugänglichkeit.Ausgestattet mit reiner MAX DNA und einem starken, selbstbewussten, dynamischen Look, werden die aktualisierten und überarbeiteten Yamaha XMAX Sportroller in einer Vielzahl von technischen Spezifikationen angeboten, um verschiedenen Lebensstilen und Budgets gerecht zu werden.Im neuen Modelljahr gibt es eine Reihe wichtiger Änderungen und Verbesserungen, die diese erfolgreichen Modelle für neue und bestehende MAX Fahrer ab Führerschein Klasse B196 noch attraktiver machen sollen. Der XMAX wurde für Pendler und Städter entwickelt, die Yamahas führende Verarbeitungsqualität zu schätzen wissen und eine stilvolle, angenehme und kosteneffiziente Möglichkeit suchen, Verkehrsstaus zu umgehen.Die MAX Sportroller Linie ist eine der vielfältigsten und erfolgreichsten Serien in Europa und die Modelle des Jahres 2025 sollen jedem Pendler ein noch angenehmeres und verfeinertes Fahrerlebnis bieten. Inspiriert vom legendären TMAX und geprägt von der gleichen dynamischen Sport DNA wie das Yamaha Flaggschiff, sind die XMAX Modelle mit einer Reihe von Aktualisierungen und Verfeinerungen ausgestattet, die die dominante Marktposition der MAX Familie verstärken.Das 2025er Modell des Tech MAX+ ist mit einer elektrisch einstellbaren Verkleidungsscheibe ausgestattet. Sie bietet höchsten Fahrkomfort und erstklassigen Style. Mit einem Einstellbereich von 95 mm nach oben/unten lässt sich diese elektrisch einstellbare Verkleidungsscheibe ganz einfach über einen Schalter links am Lenker einstellen, sodass Fahrer unterschiedlicher Größe die jeweils ideale Einstellung wählen können.Der Tech MAX+ verfügt nicht nur über ein neues Premium Display, sondern auch über integrierte Blinker vorn, die die Arme des Fahrers besser vor dem Wind schützen. Die neu gestaltete Verkleidungsfront und der Spoiler verbessern die Aerodynamik und sorgen für ein noch angenehmeres Fahrerlebnis.Die Premium Ausstattung des Tech MAX+ richtet sich an Kunden, die sich die ultimative MAX Ausstattung wünschen, und umfasst eine Reihe besonderer Merkmale und Details. Dazu gehören Aluminium Fußplatten in dem geräumigen Trittbrettbereich sowie modellspezifische Spiegel und Griffenden. Das vordere Staufach ist passend zur Sitzbank gepolstert, und die Tech MAX Embleme unterstreichen die Exklusivität dieser Sportroller der Spitzenklasse.Der Tech MAX+ ist nicht nur besser ausgestattet, sondern hat auch eine spezielle Farbgebung, der seine Exklusivität unterstreicht. Dieser Sport Scooter ist in den Farben Ceramic Grey und Dark Magma erhältlich, die sein hochwertiges Finish perfekt ergänzen.Für ein noch besseres Fahrerlebnis ist das Tech MAX+ Modell mit einem neu gestalteten Cockpit ausgestattet, das eine klare und logische Struktur aufweist. Das 4,2 Zoll TFT-Farbdisplay bietet Konnektivitätsfunktionen und das LCD-Display auf der linken Seite des Cockpits zeigt wichtige Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Kilometerzähler, Trip 1 und 2 und mehr an.Das neue 4,2 Zoll große Cockpit verfügt außerdem über eine getönte Scheibe und ein Visier für ein besseres Aussehen und eine gute Ablesbarkeit, besonders bei Lichteinstrahlung.Alle XMAX Modelle sind mit einem vernetzten Cockpit ausgestattet, das es den Fahrern ermöglicht, mit Familie, Freunden und der Arbeit in Kontakt zu bleiben. Nach dem Herunterladen der kostenlosen MyRide App können die Besitzer ihr Smartphone nutzen, um sich über Bluetooth mit dem Scooter zu verbinden. Sobald das erledigt ist, kann man ganz einfach Benachrichtigungen über Anrufe, E-Mails und Nachrichten abrufen sowie nützliche und interessante Betriebsdaten wie den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, gefahrene Strecken, Geschwindigkeit, Fahrzeit und mehr einsehen.Die kostenlose Garmin Navigation** über das Smartphone gibt es nur beim Tech MAX+. Das 4,2 Zoll TFT-Infotainment-Display liefert dem Fahrer in Echtzeit Verkehrsinformationen, die verbleibende Entfernung, die geschätzte Ankunftszeit und vieles mehr – eine Fülle von Daten, die jede Fahrt effizienter und angenehmer machen können.**Die Navigations App ist nicht in allen Ländern verfügbar. Informationen zu Tempolimits, Verkehrslage usw. werden in einigen Ländern und Regionen nicht bereitgestellt. Außerdem werden Daten zu Tempolimits möglicherweise nicht zeitnah aktualisiert. Sie können sich zudem je nach Tageszeit ändern, z. B. in der Nähe von Schulen oder Baustellen.Von den Bumerang-förmigen Seitenteilen, über die markante Verkleidung bis hin zum LED-Scheinwerfer – alles am dynamisch gestylten XMAX 125 Tech MAX+ ist von reiner MAX-DNA geprägt. Der radikale X-förmige Scheinwerfer und die Anordnung der Positionslampen ergänzen das Verkleidungsdesign perfekt und verleihen ihm ein einzigartiges „Gesicht“, das sofort als Teil der kultigen MAX Familie erkennbar ist.Die Mischung aus dem Style eines Sportmotorrads mit dem geräumigen Platzangebot und dem dank Durchstieg einfachen Zugang eines Rollers gibt dem XMAX seinen eigenen starken Charakter, der viele Tausend Anhänger in ganz Europa fasziniert. Die XMAX Verkleidung vermittelt nicht nur ein dynamisches Erscheinungsbild, das den reinen Sportcharakter unterstreicht, sondern auch das Gefühl einer erstklassigen Verarbeitungsqualität. Die starke physische Präsenz, die die XMAX Modelle auf der Straße hervorstechen lässt, haben Yamahas Sportroller als einige der meistverkauften Modelle in dieser Kategorie etabliert.Die hoch angebrachten Blinker sind so positioniert, dass sie für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sind. Sie wurden perfekt in die Verkleidung integriert. Die komplette LED Beleuchtung unterstreicht die Premiumausstattung der XMAX Linie und besteht aus dem X-förmigen LED Scheinwerfer und den LED Positionsleuchten sowie zwei LED Rückleuchten mit integrierten LED Blinkern hinten.Der Tech MAX+ ist nicht nur mit einer elektrisch einstellbaren Verkleidungsscheibe, einem TFT-Cockpit und besonderen Merkmalen wie z. B. den Aluminium Fußplatten ausgestattet, sondern zeichnen sich auch durch Sitzbankbezüge in Lederoptik mit graphitfarbenen Akzentnähten sowie Abdeckungen für die Ablagefächer in Lederoptik aus.Unter der bequemen, abgestuften Doppelsitzbank jedes XMAX Modells befindet sich ein geräumiges Fach, in dem je nach Größe und Form zwei Helme Platz finden. Zusammen mit den beiden vorderen Staufächern bietet es dem Besitzer viele Staumöglichkeiten.Für 2025 profitieren alle XMAX Modelle von einem EURO5+ konformen Motor, der für eine kraftvolle und nahtlose Beschleunigung sorgt. Die Motoren XMAX 300 und XMAX 125 wurden mit Yamahas fortschrittlicher Blue Core Technologie entwickelt. Sie sorgt für optimale Leistung bei minimalem Kraftstoffverbrauch. Sie bietet eine spritzige Beschleunigung und eine umweltfreundliche Leistung.Die Modelle XMAX 300/ XMAX 300 Tech MAX+ werden von einem starken 300 cm³ Motor angetrieben und sind mit einem neuen, leichten Schalldämpfer mit zwei Katalysatoren ausgestattet, die für weniger Emissionen sorgen. Mit einer Leistung von 20,6 kW (28 PS) darf dieser Sportroller mit einem Führerschein der Klasse A2 gefahren werden und ist perfekt für längere und schnellere Fahrten von Vororten in die Stadt geeignet.Mit einer Leistung von 9,0 kW (12,2 PS) sind die Modelle XMAX 125/ XMAX 125 Tech MAX+ ideal für Kunden mit einem Führerschein der Klasse B196*, die eine bequeme und zugängliche Alternative zum Auto suchen. Der leise, sparsame und leistungsstarke Motor ist mit kraftstoffeffizienter Start- und Stop-Motortechnologie ausgestattet und bietet eine gleichmäßige und kontrollierbare Leistungsentfaltung, genau richtig, um sich in der Stadt fortzubewegen.*In jedem Land können nach geltendem Recht Beschränkungen und Einschränkungen gelten. Außerdem empfiehlt Yamaha allen Fahrern, vor dem Fahren ein Motorradtraining zu absolvieren.Die XMAX-Modelle lassen sich schlüssellos per Smart Key bedienen. So kann der Fahrer seinen Sportroller entriegeln und starten sowie den Kraftstofftank und die Staufächer öffnen. Alle Modelle verfügen außerdem über eine neue USB-C-Buchse im vorderen Fach.Der XMAX 125 und der XMAX 300 verfügen über die gleiche ausgefeilte Motor- und Fahrwerkstechnologie sowie die hohe Verarbeitungsqualität wie die Tech MAX+ Premiummodelle, unterscheiden sich aber in einer Reihe von Merkmalen. Das vernetzte 4,3 Zoll große LCD-Cockpit ist übersichtlich gestaltet und die Verkleidungsscheibe ist manuell einstellbar. Die Kunden erwartet das gleiche sportliche, begeisternde MAX Fahrerlebnis, aber zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.Die Modelle XMAX 125 und XMAX 300 sind mit einem intuitiven 4,3 Zoll LCD-Display ausgestattet, das dem Fahrer klare und leicht verständliche Informationen liefert. Das klare Layout verfügt über einen zentral angeordneten digitalen Tachometer, sowie einen Drehzahlmesser mit Balkenanzeige und Kontrollleuchten für Treibstoffvorrat, Motortemperatur, Fernlicht und Blinker.Die Modelle XMAX 300 und XMAX 125 sind mit einer manuell einstellbaren Verkleidungsscheibe ausgestattet, die mit dem Bordwerkzeug des Rollers in wenigen Minuten angehoben oder abgesenkt werden kann. Die Modelle XMAX 300 und XMAX 125 sind mit einer manuell einstellbaren Verkleidungsscheibe ausgestattet, die mit dem Bordwerkzeug des Rollers in wenigen Minuten angehoben oder abgesenkt werden kann. Zusammen mit der geräumigen Sitzbank und dem großzügigen Trittbrettbereich kann der Fahrer seinen MAX so im Handumdrehen seinen individuellen Bedürfnissen anpassen. B. in der Nähe von Schulen oder Baustellen.XMAX 125 Tech MAX+ & XMAX 300 Tech MAX+ Ceramic Grey & Dark MagmaXMAX 125 & XMAX 300 Icon Black & Tech KamoDie Modelle XMAX 125 und XMAX 300 werden im ersten Quartal 2025 erhältlich sein. Die Modelle XMAX Tech MAX + folgen im zweiten Quartal 2025.Die kostenlose Yamaha MyRide App gibt jedem Fahrer die Möglichkeit, mehr aus jeder Fahrt zu machen. MyRide ist für jedermann zugänglich. Die App zeichnet die zurückgelegte Strecke auf und speichert sie im eigenen Benutzerkonto. Die Benutzer können auch eine Reihe von Daten einsehen, darunter Schräglagenwinkel, Beschleunigung, Durchschnitts-/Spitzengeschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Höhenprofil. Es ist auch einfach, Bilder von der Tour hinzuzufügen und diese in sozialen Medien zu teilen.MyGarage ist der einfachste und angenehmste Weg, ein virtuelles Yamaha Wunschfahrzeug mit einer Reihe von Original-Ausstattungsoptionen zusammenzustellen. Die Benutzer können mit verschiedenen Kombinationen von Yamaha Zubehör und Rollerfarben experimentieren, um herauszufinden, welches Set-up ihnen am besten gefällt. In MyGarage werden alle neuen Modelle, Zubehörteile und Farben vorgestellt, bevor sie im Handel erhältlich sind, und die Ergebnisse können in sozialen Medien geteilt werden.Yamaha hat ein umfangreiches Angebot an Originalzubehör entwickelt, das jedem Yamaha Fahrer die Möglichkeit gibt, seinen Sportroller nach seinen individuellen Bedürfnissen und seinem Lebensstil zu gestalten. Das Zubehörsortiment wird ständig weiterentwickelt und umfasst alles von Komfort verbessernden und die Optik verändernden Teilen bis hin zu Transportlösungen, Verkleidungsscheiben sowie Performance Teilen.Yamaha Originalzubehör garantiert dauerhafte Qualität und eine perfekte Passform. Deshalb ist es die beste Wahl für jeden Fahrer, der seinen XMAX aufrüsten möchte.Yamaha bietet eine modular zusammenstellbare Kollektion markenspezifischer Freizeitkleidung und Fahrerausrüstung an, die speziell für MAX Sportroller Fahrer entwickelt wurde. Die „Nothing but the MAX“-Kollektion 2025 umfasst T-Shirts und ein Cap – sowie Fahrerausrüstung mit CE-Kennzeichen.