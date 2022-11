Die neue Yamaha TRACER 9 GT+

.

Hochmoderne Technologie

Yamaha Sport Touring Modelle sind die Wahl für alle Fahrer, die die kurvenreichsten Straßen dieser Welt auf eine ganz besondere Weise erleben möchten. Mit ihrer Kombination aus Leistung, Komfort und Vielseitigkeit sind diese Modelle die idealen Reisebegleiter.



Die aktuelle Version der TRACER 9 und TRACER 9 GT erfreuen sich mit ihrem drehmomentstarken 890 cm³ CP3-Motor und der breiten Palette an Fahrassistenzsystemen großer Beliebtheit. Aufbauend auf den Stärken dieser Modelle kommt nun eine weitere Variante des Sport Touring Bikes: Die neue TRACER 9 GT+ ist mit absoluter Spitzentechnologie ausgestattet und setzt neue Maßstäbe.



Adaptive Cruise Control (ACC)

Die TRACER 9 GT+ ist die erste Yamaha, die mit einer adaptiven Cruise Control (ACC) ausgestattet ist. Dieses fortschrittliche, neue System bietet alle Vorteile einer herkömmlichen Cruise Control und zusätzlich die Möglichkeit, automatisch einen festen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.



Ein eingebautes Millimeterwellen-Radar misst ständig den Abstand zu Fahrzeugen, die sich unmittelbar vor der TRACER 9 GT+ befinden. Das ACC-System steuert automatisch die Reisegeschwindigkeit, das Abbremsen und Beschleunigen entsprechend der jeweiligen Verkehrssituation. Wie groß der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sein soll, kann in vier Schritten eingestellt werden. Um den vorgewählten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten, werden zur Geschwindigkeitsverminderung die Motorbremse und die Bremsen aktiviert – in dieser Reihenfolge.



Weitere Funktionen des ACC-Systems

Das System hält nicht nur einen voreingestellten Folgeabstand ein, sondern bietet auch einen Kurvenassistenten. Dieser verhindert eine Erhöhung der Geschwindigkeit, wenn das System erkennt, dass sich das Motorrad in einer Kurve befindet.



Der Überholassistent beschleunigt die TRACER 9 GT+ sanfter als normal, wenn er erkennt, dass der Blinker des Motorrads eingeschaltet ist und ein Überholvorgang bevorsteht.

Das ACC-System ist neben dem Motor auch mit der elektronischen Federung verbunden. Um übermäßiges Eintauchen zu reduzieren und das Fahrwerk so stabil zu halten, wird die Dämpfungskraft der elektronischen Federung angepasst.



Radargestütztes Kombibremssystem vorne/hinten

Als Flaggschiff der Yamaha Sport Touring Baureihe wurde die TRACER 9 GT+ für die Einführung einer Reihe innovativer, erstklassiger Technologien ausgewählt – darunter das weltweit erste radargestützte Kombibremssystem (Unified Brake System, UBS).



Das neue System arbeitet aktiv, für die maximale Kontrolle. Dazu nutzt es die Daten des Millimeterwellen-Radars und der 6 Achsen-IMU (Inertial Measurement Unit) zur Unterstützung und Regulierung der Bremskräfte an Vorder- und Hinterrad über das Bosch



