Die neue Ténéré 700 World Rally Yamahas ultimatives Langstrecken-Adventure-Bike in Topausstattung

Die Geschichte begann 1979, als Yamaha die allererste Rallye Dakar gewann. Inspiriert von diesem Erfolg und ermutigt durch das wachsende Interesse an Langstrecken-Rallyes, begann das Unternehmen mit der Entwicklung eines Motorrads, das die Motorradwelt für immer verändern sollte.Die ursprüngliche Ténéré kam 1983 auf den Markt und gilt bis heute als eines der einflussreichsten und ikonischsten Motorräder des 20. Jahrhunderts. Ausgestattet mit einem großen Kraftstofftank, einem robusten Fahrwerk und einem drehmomentstarken Motor bot Yamahas erstes Adventure-Bike Tausenden von Fahrern die Möglichkeit, an entfernte Orte zu reisen und neue Horizonte zu entdecken.Es gibt kein anderes Adventure-Bike, das auch nur annähernd an dieses reine Rennsport-Erbe der legendären Yamaha Ténéré herankommt. Es ermöglichte nicht nur einer ganz neuen Generation von abenteurerlustigen Motorradliebhabern, ihre Träume zu leben, sondern inspirierte auch viele Fahrer, an den härtesten Rallye-Events der Welt teilzunehmen, die Mensch und Maschine bis an die Grenzen fordern.Bei den jährlichen Dakar-Teilnahmen des Yamaha Teams gab es unglaubliche Leistungen von Wüstenspezialisten, darunter Jean Claude Olivier – und natürlich Wüstenlegende Stéphane Peterhansel, der mit Yamaha sechs Siege einfuhr und sich in den Rekordbüchern verewigte. Um diesen Motorrädern und den Fahrern, die sie fuhren, Tribut zu zollen, bringt Yamaha jetzt eine spezielle Version der Ténéré auf den Markt, die echtes Rennsport-Erbe mit moderner Performance verknüpft.Die neue Ténéré 700 World Rally ist das exklusivste Modell der Yamaha Adventure-Reihe 2023. Sie feiert mit den ikonischen Factory-Rennsportfarben, die von Stéphane Peterhansels Dakar-Rennmotorrad aus dem Jahr 1993 inspiriert sind, die bemerkenswerten Rallye-Leistungen von Yamaha mit einer Reihe verschiedener Ténéré-Modelle aus den letzten 40 Jahren.Die rallyetaugliche Ausstattung umfasst eine KYB Upside-Down-Telegabel der Premiumklasse mit langem Federweg sowie zwei seitlich angeordnete Kraftstofftanks mit insgesamt 23 Litern Fassungsvermögen, einen exklusiven Akrapovič-Titan-Schalldämpfer und eine spezielle, flache, zweiteilige Sitzbank. Außerdem gibt es ein fünf Zoll großes Farb-TFT-Display mit Smartphone-Konnektivität, ein dreistufiges ABS und einen einstellbaren Öhlins-Lenkungsdämpfer.Mit ihren neuen Farben Blau, Neonpink und Silber, die auf dem Design von Stéphane Peterhansels Werksmotorrad von 1993 basieren, zelebriert die Ténéré 700 World Rally die Dakar-Geschichte von Yamaha und ist eine Hommage an all die heldenhaften Werksfahrer, die bei der härtesten Rallye der Welt am Start waren. Auch die Yamaha Fahrer Alessandro Botturi und Pol Tarrés werden in diesen Farben bei ihren Racing-Einsätzen 2023 an den Start gehen.Bei diesem neuen Flaggschiff-Adventure-Bike sind durchweg Premium-Komponenten verbaut. Der exklusive Akrapovič Slip-on-Schalldämpfer bringt das Gefühl hohen Drehmoments und den unverwechselbaren Klang des CP2-Zweizylindermotors mit 270°-Kurbelwelle zur Geltung und betont die Top-Ausstattung dieses exklusiven Motorrads.Die siegreichen Yamaha Dakar-Motorräder waren die Vorreiter für den Einsatz von Langstrecken-Kraftstofftanks und auch die Ténéré 700 World Rally ist mit den neuesten seitlich montierten Kraftstofftanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 23 Litern ausgestattet. Sie bieten die für Langstreckenfahrten notwendige große Reichweite.Der Großteil des Kraftstoffs wird so niedrig wie möglich transportiert, um den Schwerpunkt für ein agiles Handling so zentral wie möglich zu halten. Zudem ist die Oberseite der Tanks flacher gestaltet als bei der Standard-Ténéré, um die Beweglichkeit des Fahrers zu erleichtern.Das Premium-Fahrwerk der Ténéré 700 World Rally ist so konzipiert, dass es ein hervorragendes Handling bei langen Offroad-Fahrten bietet. Die schwarze 43 mm KYB Upside-Down-Telegabel ist in Federvorspannung sowie Druck- und Zugstufendämpfung voll einstellbar. So kann der Fahrer sie optimal an unterschiedliche Belastungen, Geländeverhältnisse und Geschwindigkeiten anpassen. Und mit ihrem 230 mm langen Federweg ist die World Rally auch für das härteste Offroad-Gelände gerüstet.Die Hinterradfederung ist auf die hochwertige Vorderradfederung abgestimmt. Das Federbein ist voll einstallbar und hat einen Ausgleichsbehälter, der ein gleichmäßiges Dämpfungsverhalten gewährleistet. Mit einer speziellen Umlenkung und einem großen Anschlagdämpfer bietet das Federbein der World Rally einen Federweg von 220 mm.Mit insgesamt 18 verschiedenen Einstellungen schafft der leichte, einstellbare Öhlins-Lenkungsdämpfer zusätzliches Vertrauen und Kontrolle, wenn es hart auf hart kommt, und ermöglicht es dem Fahrer, das Beste aus dem Premium-Fahrwerk herauszuholen.Die zweigeteilte, flache Sitzbank im Rallye-Stil ermöglicht die Montage eines Gepäckträgers, wenn der hintere Teil entfernt wird. Das flache Profil gestattet dem Fahrer gute Bewegungsmöglichkeiten und eine mühelose Gewichtsverlagerung nach vorne und hinten. Zusätzliche Exklusivität erhält die Sitzbank durch das World Rally Logo.Die Fahrer der Ténéré 700 World Rally haben die Wahl zwischen drei umschaltbaren Anzeigedarstellungen: digital, analog oder Roadbook-Stil. Zusätzlich kann das 5 Zoll große Farb-TFT-Display mit einem Smartphone verbunden werden, auf dem die kostenlose MyRide-App installiert ist, so dass Textnachrichten und Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen auf dem Display angezeigt werden können.Das in drei Modi einstellbare ABS der World Rally gibt dem Fahrer die volle Flexibilität bei der Entscheidung, wie sich das Motorrad auf dem jeweiligen Untergrund verhalten soll. Im Modus 1 ist das ABS an beiden Rädern aktiviert – diese Einstellung ist auf öffentlichen Straßen Vorschrift. Im Modus 2 ist das ABS am Vorderrad ein- und am Hinterrad ausgeschaltet, was zusätzliche Kontrolle auf losen Schotterpisten gibt. Für die ultimative Kontrolle im Offroad-Einsatz kann mit Modus 3 das ABS vollständig ausgeschaltet werden.• Traditionelle Yamaha Rally Rennsportfarben• Ultraleichter Akrapovič Slip-on-Schalldämpfer• Zwei seitlich montierte Kraftstofftanks mit insgesamt 23 Litern Fassungsvermögen• Hochwertige 43 mm KYB Upside-Down-Telegabel mit 230 mm Federweg• Einstellbarer Öhlins Lenkungsdämpfer• Aluminium-Federbein mit Ausgleichsbehälter, 220 Millimeter langer Federweg• Spezielle zweiteilige, flache Rallye-Sitzbank• 5 Zoll großes TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Konnektivität und drei Anzeigedarstellungen• ABS mit drei wählbaren Modi• Spezielle seitliche World Rally Grip-PadsDie exklusive neue Ténéré 700 World Rally ist erhältlich in Trophy Blue mit schwarzer Telegabel, schwarz-grauer Sitzbank und schwarzen Felgen.Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 14.674,- € und setzt sich zusammen aus dem Fahrzeugpreis in Höhe von 14.299,- € und 375,- € Nebenkosten.Die Ténéré 700 World Rally ist verfügbar ab Juni 2023.Mit Yamaha Originalzubehör können Besitzer einer Ténéré 700 World Rally ihr Motorrad ohne großen Aufwand individuell für das nächste Abenteuer ausstatten. Kunden können Zubehörteile vor Übernahme ihres neuen Motorrads bestellen und vom Yamaha Partner montieren lassen.Die umfangreiche Yamaha Adventure-Bekleidungskollektion umfasst Fahrerjacken und -hosen sowie Kapuzenpullover, T-Shirts, Caps und vieles mehr. Die Kollektion wird ständig weiterentwickelt und es kommen im Laufe des Jahres immer wieder neue Artikel hinzu.Mit der Yamaha MyGarage App individualisieren Kunden ihre Ténéré 700 World Rally mit Originalzubehörteilen – virtuell, schnell und unkompliziert mit dem Smartphone oder Laptop. Mit dieser kostenlosen App können Nutzer Zubehörteile hinzufügen und entfernen, um sich die perfekte Konfiguration zusammenzustellen. Das fertige Ergebnis kann in 3D aus allen Blickwinkeln betrachtet werden.Die MyGarage App gibt bei der Auswahl und Entscheidung über die Zubehörteile Sicherheit. Ist die Konfiguration beendet, kann der Kunde das Ergebnis direkt an den Yamaha Partner seiner Wahl senden, damit dieser die ausgewählten Originalzubehörteile bestellen und an die neue Ténéré 700 World Rally montieren kann.Alle Informationen zu Originalzubehör und Bekleidung von Yamaha sowie die MyGarage App stehen auf unserer Website zur Verfügung: www.yamaha-motor.de Die kostenlose Yamaha MyRide-App gibt Fahrern der Ténéré 700 World Rally die Möglichkeit, mehr Spaß und Informationen aus jeder Fahrt herauszuholen – ob bei Tagesausflügen oder Expeditionen rund um die Welt. Sie ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Mit der App können gefahrene Routen aufgezeichnet und gespeichert werden. Der Nutzer kann seine eigene Story erstellen und Bilder zur Fahrt hinzuzufügen, um diese über soziale Medien zu teilen.Bei der Ténéré 700 World Rally arbeitet die CCU des Bikes mit MyRide zusammen, um die Konnektivität herzustellen. So können Textnachrichten und eingehende Anrufbenachrichtigungen sowie der Akkustand des Smartphones auf dem 5 Zoll großen TFT-Farbdisplay angezeigt werden.MyRide bietet Fahrern der Ténéré 700 World Rally außerdem die Möglichkeit, Fahrstatistiken wie Strecke, Höhenmeter, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Beschleunigung und Schräglagenwinkel einzusehen und mit anderen Fahrern zu vergleichen. Das System kann den Fahrer auch vor technischen Problemen warnen und diese sogar an einen Yamaha Partner oder eine Kontaktperson melden.