Die neue TRACER 7 GT Y-AMT

Eine neue Ära in der Sport Touring Performance

Die TRACER 7 GT von Yamaha bietet seit jeher eine unvergleichliche Kombination aus sportlicher Leistung und Tourenkomfort. Der preisgekrönte CP2-Motor, das erstklassige Fahrwerk und die modernste Technologie bilden ein Paket, das gleichermaßen Nervenkitzel und Sicherheit bietet.

Für das Jahr 2026 wird die TRACER 7 Serie mit dem revolutionären Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT) noch einmal auf ein neues Niveau gehoben. Die Technologie, die manuelles Schalten über einen Wippschalter mit dem Finger oder ein vollautomatisches Getriebe ermöglicht, schafft ein völlig neues Fahrgefühl. Sie hat bereits die Fahrer der TRACER 9 GT und TRACER 9 GT+ begeistert und wird nun auch für die TRACER 7 GT-Kunden eine aufregende neue Option sein.

In perfekter Harmonie mit den elektronischen Funktionen der Yamaha Ride Control (YRC) bietet das Y-AMT-System eine noch dynamischere und aufregendere Fahrt mit einem unübertroffenen Maß an Komfort und Praktikabilität. Ganz gleich, ob Du im Alltag sportlich, auf dem Weg von und zur Arbeit oder auf langen Touren mit deinem Motorrad unterwegs bist, mit Y-AMT kannst Du die „Roads of Life“ auf eine ganz neue Art genießen.

Farben, Verfügbarkeit und Preis

Die neue TRACER 7 GT Y-AMT wird in den gleichen Farboptionen wie die TRACER 7 GT mit 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich sein: Icon Performance und Tech Black .

Die neue TRACER 7 GT Y-AMT ist ab Februar 2026 bei den Yamaha Partnern erhältlich.
