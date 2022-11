Die neue NIKEN GT mit Konnektivität und Navigation

.

Sport Touring Evolution

Mit ihren beiden Vorderrädern mit Neigetechnik bietet die NIKEN GT höchsten Fahrkomfort in Verbindung mit einem verbesserten Stabilitätsgefühl, unübertroffener Kontrolle in Kurven und hoher Allwettertauglichkeit. Sie wendet sich an aufgeschlossene Fahrer, die Spaß an High-Tech und Innovationen haben.



Dank ihrer verbesserten Ausstattung sowie hochwertigen Verarbeitung ist die 2023er NIKEN GT einer der anspruchsvollsten Yamaha Sport Tourer und bietet eine Reihe fortschrittlicher, neuer Motor-, Fahrwerks- und elektronischer Steuerungstechnologien.



Mit ihrem leistungsstärkeren CP3-Motor mit 890 cm³ Hubraum sowie einem TFT-Display mit Garmin Navigationssystem*, optimierter Federung, verbesserter Ergonomie und moderner Elektronik, bietet dieses einzigartige Motorrad ultimative Kurven-Carving-Performance mit bemerkenswerter Langstreckentauglichkeit.



Ob allein oder zu zweit – dieser Sport Tourer hat das Potential, eine alternative Sicht auf die Welt zu eröffnen und für eine neue Art von Fahrspaß zu sorgen.



Neu entwickelter 890 cm³ CP3-Motor

Die 2023er NIKEN GT hat mit dem neu entwickelten 890 cm³ Motor ein substanzielles Upgrade in Sachen Leistung und Fahrqualität erhalten. Er hat fast 5 % mehr Leistung und ist die neue Generation des CP3-Motors, der auch in der TRACER 9 GT und der MT-09 eingesetzt wird.



7 Zoll-TFT-Display mit mehreren Anzeigeoptionen

Den Premium-Charakter der NIKEN GT unterstreicht ein neues, leuchtstarkes 7 Zoll TFT-Display.



Dieses Vollfarbdisplay bietet eine Auswahl von drei unterschiedlichen Bildschirmanzeigen, die jeweils auf verschiedene Fahrszenarien und persönliche Vorlieben abgestimmt sind. Die ‘STREET’-Option bietet ein eher sachliches und informatives Layout, die Option ‘SPORT’ eine dynamischere Optik und ‘TOUR’ liefert einfach ablesbare Informationen zu den allen Betriebsdaten.



Weitere Informationen im Anhang