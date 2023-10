Die neue MT-09 2024

Die bahnbrechende MT-09 kam 2013 auf den Markt, nur ein Jahr nachdem das Konzept des CP3-Dreizylindermotors auf der Kölner Motorradmesse Intermot erstmals in Form eines komplexen Drahtrahmens zu sehen war.Die erste MT-09 brachte pure Emotion und Begeisterung in die Motorradwelt zurück und war der Auslöser einer Hyper Naked-Revolution, die alles verändern sollte. Ihre dunkle und geheimnisvolle Ästhetik und ihre souveräne Leistung hinterlassen bei allen Fahrern einen bleibenden Eindruck.Für das Jahr 2024 hat Yamaha die MT-09 auf die nächste Stufe der „Darkness“ gebracht, indem die „Dark Side of Japan“ durch die Kombination von Intelligenz und Stil noch essenzieller auf den Punkt gebracht wird.Die neue MT-09 bietet ein noch aufregenderes Fahrerlebnis mit purem Adrenalin, aggressivem und kantigem Styling und einer Premium-Ausstattung, in der die neuesten technischen Entwicklungen stecken.Mit der Vorstellung der MT-09 hat sich Yamaha vom konventionellen japanischen Motorraddesign abgewandt und eine selbstbewusste, abstrakte, neue Richtung eingeschlagen, die von der einzigartigen urbanen Motorrad-Subkultur auf den Straßen der größten japanischen Städte inspiriert wurde.Die MT-09, die eine neue Ära für Yamaha einläutete, hatte ein aggressives Styling, ein Fahrwerk mit agilem Handling und einen drehmomentstarken CP3-Motor. Ästhetik und Leistung waren darauf ausgelegt, die Sinne anzuregen.Die MT wurde von unnötigen Anbauteilen befreit, in einen kompakten Aluminiumrahmen gepackt und mit dem Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) ausgestattet. Damit war die MT die perfekte Mischung aus hoher Leistung, modernster Technologie und zweckmäßiger Funktionalität.Im Laufe der Jahre hat sich die MT-09 zu einem der bedeutendsten und erfolgreichsten Modelle in der Yamaha Produktpalette entwickelt und sich ihren Status als eines der kultigsten Motorräder in der Geschichte von Yamaha verdient.Der MT-09 wurde bald nach ihrer Markteinführung die MT-07 zur Seite gestellt, ein weiteres sehr erfolgreiches Motorrad, das sich über viele Jahre hinweg als absoluter Topseller etabliert hat.Das Hyper Naked-Segment ist heute eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Yamaha Produktpalette. Es umfasst insgesamt acht Modelle, die von der für Fahranfänger idealen MT-125 bis zur MT-10 SP, dem Aushängeschild der Modellreihe, reichen.Die MT-09 feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem umfassend neuen Design, mit dem die legendäre, drehmomentstarke Beschleunigung des CP3 noch stärker unter die Haut geht.Das Bodywork der MT-09 des Jahrgangs 2024 basiert auf dem Konzept des „3D Riding“, das es Fahrern ermöglicht, sich freier auf dem Motorrad zu bewegen. Inspiriert wurde dieses Konzept von den Motocross-Bikes der Yamaha YZ Reihe, bei denen Beweglichkeit auf dem Motorrad entscheidend für den Sieg ist.Das Styling-Konzept der MT-09 war schon immer von „funktionaler Schönheit“ geprägt, wobei auf unnötige Features verzichtet wurde und der „Weniger ist mehr“-Ansatz im Vordergrund stand. Jedes einzelne Detail wurde neu durchdacht, um den aggressiven Look der MT-09 zu verstärken und das aktive Fahrerlebnis zu maximieren.Ein neuer LED-Scheinwerfer in einer neu gestalteten Abdeckung schafft eine einheitlichere Verbindung zwischen Scheinwerfer und Kraftstofftank und ist von den Ursprüngen der MT inspiriert – eine Mischung aus „Naked“ und „Motard“.Der LED-Projektionsscheinwerfer wurde verbessert und hat ein Linsenmodul mit kompaktem Durchmesser, das kleiner und schmaler ist als das vom Vorgängermodell, aber dennoch einen breiten und starken Lichtstrahl mit weichen Kanten für Abblend- und Fernlicht erzeugt.Die transparenten Doppel-LED-Positionsleuchten verleihen der MT-09 einen coolen, konzentrierten Look und vervollständigen den kompakten, scharfen und aggressiven Style.Dieses Thema setzt sich am Heck mit einem neu gestalteten LED-Rücklicht fort. Rücklicht und Bremslicht sind voneinander getrennt, um sich der neuen Form der Rückleuchte anzupassen. Um dem gesamten Heck einen schlankeren Look zu verleihen, ist die obere Rücklichtlinse rot, die untere besteht aus Rauchglas.Ein neuer Kraftstofftank wurde entwickelt, um eine aktivere und dynamischere Fahrposition zu ermöglichen und gleichzeitig die scharfe und kantige Ästhetik beizubehalten, die zum Synonym für den Namen MT geworden ist.Der neue Tank, der in einem neuen Pressformverfahren hergestellt wird, hat einen schärferen Charakter mit klar definierten Kanten und einem spannungsgeladenen Styling, wie es nur bei den MT-Modellen zu finden ist.Der sonore, begeisternde Klang der MT-09 ist eines ihrer charakteristischsten Merkmale, das bei jedem Dreh am Gasgriff reines Adrenalin in die Adern fließen lässt.Gemäß der Jin-Ki Kanno-Philosophie, die Sinne des Fahrers zu stimulieren und ihm das Gefühl zu geben, mit dem Motorrad zu verschmelzen, war der Sound ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des aktuellen CP3 Motors.Für den charakteristischen Sound der neuen MT-09 mitverantwortlich ist eine überarbeitete Airbox mit zwei neu gestalteten Lufteinlasskanälen, die die hohen Frequenzen betonen und gleichzeitig eine lineare Gasannahme ermöglichen.Der Sound, der in erster Linie für den Fahrer wahrnehmbar ist, wird bei höheren Geschwindigkeiten und Drehzahlen durch ein neues Bauteil auf der Oberseite des Motorrads unterstrichen.Die MT-09 ist für ihre Stabilität und Agilität bekannt, was durch eine verfeinerte Ergonomie mit Änderungen im Verhältnis zwischen Lenker, Fußrasten und Sitzbank noch weiter verbessert wurde. Dies erhöht den Fahrkomfort und erlaubt mehr Bewegungsfreiheit für verschiedene Fahrstile, wobei die sportliche, nach vorne geneigte Sitzposition beibehalten wurde.Um dies zu erreichen, ist die gesamte Lenkerposition nun niedriger und der Fahrer kann jetzt je nach persönlichen Vorlieben und Körperbau zwischen zwei einstellbaren Lenkerpositionen wählen. Auch der Lenkeinschlag wurde durch das niedrigere Profil des Kraftstofftanks vergrößert.Die neu gestalteten Fußrasten sind im Vergleich zum Vorgängermodell um 30,6 Millimeter nach hinten und um 9,5 Millimeter höher positioniert, wobei die Fußrastenhöhe je nach Fahrerwunsch in zwei verschiedenen Positionen einstellbar ist. Um den Komfort für den Sozius zu verbessern, wurden auch die Beifahrer-Fußrasten neu gestaltet und befinden sich nun unterhalb des Heckrahmens.Jedes einzelne Detail der MT-09 wurde neu durchdacht, um das Fahrerlebnis weiter zu verbessern. Der Hebel für die Hinterradbremse wurde neu gestaltet und besteht nun aus geschmiedetem Aluminium und die Spitze des Schalthebels wurde deutlich abgeflacht, um die beim Schalten erforderliche Knöchelbewegung zu verringern und so noch geschmeidigere Schaltvorgänge zu ermöglichen.Um das Gefühl von Freiheit noch weiter zu steigern, hat die MT-09 jetzt getrennte Sitze für Fahrer und Sozius, wodurch sowohl die Position des Fahrers als auch die Bequemlichkeit beim Auf- und Absteigen vom Motorrad verbessert werden.Die Stufe zwischen den beiden Sitzen sorgt außerdem dafür, dass der Fahrer bei der Entfaltung des Drehmoments der MT-09 über der Front des Motorrads gehalten wird, während die Sitzgestaltung insgesamt den Bewegungsspielraum für den Fahrer verbessert.Unter dem Fahrersitz ist eine USB-C-Buchse installiert, die das Aufladen von elektronischen Geräten und die Stromversorgung elektrisch beheizter Kleidung ermöglicht.Um dem hohen Drehmoment und der enormen Beschleunigung der MT-09 gerecht zu werden, wird die Bremsleistung durch einen neuen radialen Brembo-Hauptbremszylinder verbessert. Durch das lineare Verhältnis zwischen dem Bremsimpuls des Fahrers und dem hydraulischem Bremsdruck auf die beiden vorderen Bremsscheiben wird für eine hervorragende Kontrolle gesorgt.Darüber hinaus verschafft ein neu gestalteter, einstellbarer Kupplungshebel dem Fahrer mehr Kontrolle beim Kuppeln.Die von KYB® stammende 41 mm Telegabel der MT-09 ist in Vorspannung, Druckstufe und Zugstufe voll einstellbar und verfügt über eine überarbeitete Werkseinstellung für hervorragende Stabilität.Die Ausführung der Hinterradfederung wurde modifiziert und das einstellbare KYB®-Federbein so abgestimmt, dass es ein dynamischeres Kurvenverhalten ermöglicht und die neuen Bridgestone Battlax Hypersport S23 M Reifen sorgen für hohen Grip und ein leichtes Handling.5 Zoll-TFT-FarbdisplayDie MT-09 Jahrgang 2024 ist mit einer Reihe modernster technischer Lösungen ausgestattet, die das Gesamtpaket und das Fahrerlebnis verbessern und gleichzeitig dem „Dark Side of Japan“-Konzept treu bleiben, das viele so lieben.Mit dem völlig neuen 5 Zoll-TFT-Farbdisplay steht dem Fahrer eine attraktive neue Benutzeroberfläche mit vier verschiedenen Anzeigeoptionen zur Verfügung, die auf eine Reihe unterschiedlicher Fahrerlebnisse ausgelegt sind.Für ein noch intensiveres Fahrerlebnis ist die MT-09 serienmäßig mit einer Communication Control Unit (CCU) ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglicht, sein Smartphone während der Fahrt über die kostenlose MyRide App mit dem Motorrad zu verbinden. Neben der Anzeige von Anrufen und Nachrichten auf dem 5 Zoll-TFT-Display wird die Fahrt durch die Möglichkeit, über ein Bluetooth-Headset* Anrufe entgegenzunehmen und Musik zu hören, um eine neue Dimension bereichert. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Fahrer auch das kostenlose Garmin StreetCross-Navigationssystem nutzen, das auf dem 5 Zoll-TFT-Display angezeigt wird.Fahrer können das TFT-Display sogar noch weiter personalisieren, indem sie über die MyRide App mit der Datentransferfunktion Bilder von ihrem Smartphone senden.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, externe Geräte über die neue USB-Typ-C-Buchse unter dem Sitz mit Strom zu versorgen.*Bluetooth-Headset nicht im Lieferumfang der MT-09 enthaltenMit den neuen, integrierten Lenkerschaltern kann der Fahrer eine Vielzahl von Funktionen der neuen MT-09 bedienen, einschließlich Smartphone-Konnektivität, Navigation und Fahrmodi sowie die Navigation durch die weiteren Menüoptionen.Das Design ist klar, logisch und einfach – die Form, die Bewegung und die ergonomische Anordnung der Schalter wurden mit Blick auf eine intuitive Bedienung entwickelt, sodass Fahrer die verschiedenen Funktionen mit Leichtigkeit durchgehen können.Neu für 2024 ist, dass MT-09 Fahrer ihr Fahrerlebnis über die Einstellungen der Yamaha Ride Control (YRC) noch individueller gestalten können. Diese ermöglichen es dem Fahrer, die Motorleistungscharakteristik und den Grad des elektronischen Eingriffs an seine Vorlieben und die Straßenbedingungen anzupassen.Die drei integrierten Fahrmodi „SPORT“, „STREET“ und „RAIN“ mit werkseitigen Einstellungen und unterschiedlichen Eingriffsstufen für verschiedene Bedingungen werden durch die Möglichkeit ergänzt, zwei benutzerdefinierte Modi zu konfigurieren. Dies ermöglicht die Erstellung spezifischer YRC-Einstellungen für bestimmte Situationen (Wetter, Örtlichkeit usw.), indem das Maß der elektronischen Unterstützung wie Leistung (PWR), Traktionskontrolle (TCS) und LIF (Lift Control) geändert wird. All dies kann direkt über das Display der MT-09 oder über ein Smartphone mit der MyRide App eingestellt werden.Diese personalisierten Einstellungen können über das Smartphone des Fahrers an das Motorrad gesendet und während der Fahrt mit Hilfe der neuen Schalter einfach abgerufen werden.Im Jahr 2021 wurde die dritte Generation der MT-09 als erstes Hyper Naked Bike mit der direkt aus der R1 entwickelten High-Tech-IMU mit sechs Achsen ausgestattet.Die 6 Achsen-IMU misst ständig die Beschleunigung in Vorwärts-Rückwärts-, Aufwärts-Abwärts- und Links-Rechts-Richtung sowie die Winkelgeschwindigkeit in Nick-, Roll- und Gierrichtung des Motorrads und ist in der Lage, Daten in Echtzeit an die ECU zu senden, die eine Reihe elektronischer Assistenzsysteme steuert. Dazu gehören unter anderem die schräglagensensitive Traktionskontrolle (TCS), das Slide Control System (SCS) sowie ein Lift Control System (LIF) für das Vorderrad und ein Bremskontrollsystem (BC).Dieses Paket wurde für die MT-09 Jahrgang 2024 um einen Back Slip Regulator (BSR) erweitert, der das Drehmoment steuert, wenn das Hinterrad bei übermäßiger Motorbremsung blockiert – besonders nützlich in Situationen, in denen die Anti-Hopping-Kupplung an ihre Grenzen stößt, zum Beispiel bei geringem Grip.Zusätzlich zu den umfangreichen elektronischen Assistenzsystemen ist die neue MT-09 auch mit einem Cruise Control System ausgestattet, das das Fahrerlebnis beim entspannten Fahren auf der Autobahn verbessert.Ab dem dritten Gang kann die Geschwindigkeit nach Aktivierung des Tempomats mit einem einzigen Schalterdruck in 1 km/h-Schritten eingestellt oder durch Gedrückthalten des Schalters kontinuierlich erhöht werden. Das System wird deaktiviert, sobald Bremsen, Kupplung oder Gasgriff betätigt werden.Für ein intuitiveres und komfortableres Fahrerlebnis blinken die Blinker bei einem sanften Druck auf den Blinkerschalter dreimal, um einen Spurwechsel anzuzeigen oder wenn nur ein kurzes Blinksignal erforderlich ist. Wird der Schalter ganz durchgedrückt, arbeitet der Blinker so lange, bis 15 Sekunden verstrichen sind oder bis das Motorrad mehr als 150 Meter zurückgelegt hat – danach wird er automatisch deaktiviert.Eine neue Notbrems-Signalfunktion (Emergency Stop Signal, ESS) reagiert auf plötzliches, starkes Bremsen mit dem Einschalten der Warnblinkanlage, um Verkehrsteilnehmer hinter dem Motorrad zu warnen, wenn es in einer Notsituation aus hoher Geschwindigkeit stark verzögert.Die neue MT-09 ist mit dem Quickshifter der dritten Generation ausgestattet, der ein kupplungsloses Herunterschalten beim Beschleunigen und ein kupplungsloses Hochschalten beim Verzögern ermöglicht und so das Fahrerlebnis verbessert.• Schärferes, kompakteres Design mit neu gestaltetem LED-Scheinwerfer• Neues 5 Zoll-TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Konnektivität und Navigationssystem• Individuell anpassbares Fahrerlebnis durch Einstellungen der Yamaha Ride Control (YRC)• Änderung der YRC-Einstellungen per Smartphone mit der MyRide App• Geänderte Lenker- und Fußrastenposition für ein aktiveres Fahrgefühl, einstellbar in zwei Positionen• Neue Sitzbank mit getrennten Sitzen• Neu geformter Kraftstofftank• Neuester CP3-Motor• 6 Achsen-IMU mit schräglagensensitiven Assistenzsystemen, jetzt einschließlich Back Slip Regulator (BSR)• Cruise Control System• Neuer Radial-Hauptbremszylinder von Brembo• Quickshifter der dritten Generation• Neue Bridgestone Battlax Hypersport S23 M Reifen• Einstellbare Federung für besseres sportliches Fahren• Leichter CF-Aluminium-Druckgussrahmen• SpinForged-Räder von Yamaha für agiles Handling• Einstellbare Brems- und KupplungshebelDie neue MT-09 sowie ihre 35 kW-Version sind in drei Farben erhältlich: Midnight Cyan, Icon Blue und Tech Black. Die Auslieferung an Deutsche Yamaha Partner beginnt im Februar 2024. Die unverbindliche Preisempfehlung wird in Kürze bekanntgegeben.Ein neues Sortiment an vielseitigem, modularem Yamaha Originalzubehör ermöglicht es Fahrern, ihre MT-09 mit einer speziellen Multi-Mount-Struktur zu individualisieren, die ein einfaches An- und Abmontieren ermöglicht und die Wahl des Zubehörs je nach Fahrsituation erleichtert.Das Zubehör schafft zusätzliche Funktionalität und die Möglichkeit, die MT-09 auf einen bestimmten Look oder Style abzustimmen.Neu im modularen Zubehörprogramm für die MT-09 sind:• Multi-Mount-Basis• Kleine Verkleidungsscheibe• Mittelhohe Verkleidungsscheibe• Aluminium Windabweiser• Lenkerenden• KnöchelschutzMT-09 Fahrer können die „Dark Side of Japan“ mit der speziellen MT-Bekleidung und Fahrerkleidung ganz ausleben.Das umfangreiche Sortiment umfasst eine Auswahl an Kapuzenpullis, T-Shirts, Mützen und eine Reihe von CE-geprüfter Fahrerkleidung. Die Kollektion wird ständig weiterentwickelt und im Laufe des Jahres können neue Produkte hinzukommen.Yamaha Kunden können sich ihr MT Traummodell bequem von zu Hause aus mit der schnell und einfach zu bedienenden MyGarage App konfigurieren. Mit der kostenlosen App können die Nutzer Originalzubehör zu ihrem gewählten Modell hinzufügen und entfernen, um ihre ideale MT auf ihrem Smartphone oder Laptop zu erstellen.MyGarage erleichtert die Auswahl des Zubehörs für die MT, und das fertige Ergebnis lässt sich in 3D aus jedem Blickwinkel betrachten. Und um die Sache noch einfacher zu machen, kann die fertige Konfiguration auch direkt per E-Mail an den bevorzugten Yamaha Partner geschickt werden, der dann weitere Informationen liefern kann.Alle Informationen zu Originalzubehör und Bekleidung von Yamaha und die MyGarage App stehen auf unserer Website zur Verfügung: www.yamaha-motor.de Die kostenlose Yamaha MyRide App bietet allen MT Fahrern die Möglichkeit, mehr aus ihrem Fahrerlebnis herauszuholen: Routenverfolgung und -erstellung, Fahrinformationen wie Schräglagenwinkel, zurückgelegte Strecke und mehr. Außerdem können die Nutzer ihre eigene Geschichte erstellen, Bilder hinzufügen und in den sozialen Medien und in der MyRide-Community veröffentlichen.Für die MT-09 ist MyRide auch die App, die Smartphone-Konnektivität und anpassbare YRC-Einstellungen ermöglicht.