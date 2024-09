Die Zukunft der R-Reihe ist da : Die neuen Modelle R1 RACE und R1 GYTR

Neue von der MotoGP inspirierte Abtrieb-Winglets

KYB-Telegabel der neuen Generation

Vorderbremse mit neuem Brembo Hauptbremszylinder und Stylema Bremszangen

Neuer griffiger Sitzbankbezug

Vollständig auf die Rennstrecke ausgerichtet, alle Straßenkomponenten entfernt

998 cm³ Crossplane Vierzylindermotor mit 147 kW (200 PS) und linearem Drehmoment

Hochwertiges Elektronikpaket

6-Achsen-IMU misst Bewegungen in jede Richtung

Schräglagenabhängige Traktionskontrolle (TCS) und Slide Control System (SCS)

D-Modes (PWR)

Front Lift Control (LIF) und Launch Control (LCS)

Quick Shift System (QSS)

Motorbremsmanagement (EBM) und Bremskontrolle (BC)

Deltabox-Aluminium-Rahmen mit kurzem Radstand

Verstärkte Aluminiumschwinge / Magnesium Rahmenheck

Magnesium-Hinterradfelge und 17 Liter Aluminium Kraftstofftank

4,2 Zoll TFT-Cockpit mit Track-Modus

Neue schwarze Glasfaser-Rennverkleidung mit MotoGP-Winglets und Aufkleber-Kit

Neue zurückverlegte GYTR Rennsport-Fußrastenanlage

Neues GYTR R1 Lenkerset

GYTR Rennsport-ECU (SST-Ausstattung)

GYTR Rennsportkabelbaum

Akrapovič Rennauspuff mit Mittelschalldämpfer (<100 dB)

GYTR Lufteinlass-Elemente

52er Kettenräder mit 15/42 Zähnen und 520er Rennkette

GYTR ABS-Emulator

GYTR EIN/AUS-Schalter

GYTR Bremsleitungssatz

GYTR Racing-Tankdeckel

GYTR Motorabdeckungssatz

GYTR Kettenradschutz hinten

GYTR Bremshebelschutz

Ständerhaken-Satz und Hinterrad-Rennständer

GYTR Lenkanschläge

GYTR Racing-Scheibe

Brembo Z04 Renn-Bremsbeläge

Schon wenige Wochen nach der Gründung des Unternehmens 1955 nahm Yamaha an seinem ersten Motorradrennen teil. Die Y-A1 – Yamahas erstes Motorrad überhaupt – siegte auf Anhieb beim Mount Fuji Bergrennen. Seitdem ist der Rennsport tief in der DNA von Yamaha verwurzelt.Yamaha hat weltweit unglaublich viele Rennen und Meisterschaften gewonnen, ob ganz unten bei Club-Rennen oder bei Elitewettbewerben wie dem Motorrad-Grand-Prix. Und obwohl der Geschmack des Sieges süß ist, hat jeder Schritt, den Yamaha in der hart umkämpften Welt des Rennsports gemacht hat, jedes von Yamaha produzierte Motorrad beeinflusst, inspiriert und geprägt. Die Supersport-Kategorie hat wie keine andere von Yamahas Rennsportaktivitäten profitiert. Design und Technologie aus der MotoGP, die für das so erfolgreiche Yamaha WorldSBK Programm entwickelt wurden, haben jedes Yamaha Supersport-Modell mit Rennsportideen geprägt.Die ikonische R1 ist ein Paradebeispiel. Seit der Premiere 1998 hat der „Game Changer“ R1 in fast drei Jahrzehnten nicht nur Rennen gewonnen, sondern auch die Herzen der Menschen erobert. Mit der Einführung des Crossplane-Motors im Jahr 2009, 2015 gefolgt vom Styling und Elektronikpaket aus der MotoGP, gewährte die R1 den Kunden einen Einblick in das Leben eines Yamaha MotoGP-Fahrers. Die Rennergebnisse der R1 in den letzten zehn Jahren sprechen für sich.Seit 2015 hat die R1 eine Superbike-Weltmeisterschaft, zwei Langstrecken-Weltmeisterschaftstitel, acht All Japan Road Race Championships, acht MotoAmerica-Titel, drei British Superbike Championship-Kronen und zwei deutsche IDM Superbike-Meisterschaften gewonnen. Bis heute ist die R1 dabei im Kampf um Podiumsplätze und Siege in der WorldSBK und der Endurance-WM und wenn es in nationalen Rennserien um den Titel geht.In den letzten zehn Jahren hat sich der europäische Motorradmarkt stark verändert. Die Erwartungen der Fahrer haben sich weiterentwickelt, und aufgrund strengerer Abgasvorschriften hat die Supersport-Kategorie eine neue Richtung eingeschlagen.Dementsprechend richtet sich die Zukunft und Entwicklung der R1 voll und ganz auf den Rennsport und den Einsatz auf Rennstrecken in Europa aus.Die 2025 R1 RACE ist die Verkörperung dieser Strategie. Die R1 RACE orientiert sich noch deutlicher am YZR-M1 Grand Prix Motorrad, der Inspirationsquelle für Ästhetik und Technologie der R1. Mit aerodynamischen Winglets im MotoGP-Style, einem überarbeiteten Fahrwerk und einer komplett neuen Brembo Bremsanlage bietet sie das ultimative Rennstreckenerlebnis.Die aerodynamischen Winglets der R1 RACE stammen aus dem MotoGP. Sie sind oben an der Hauptverkleidung angebracht. Design und Entwicklung gehen auf das technische Feedback des MotoGP-Teams von Yamaha Factory Racing zurück. Die neuen Winglets maximieren die Wirkung der Anti-Wheelie-Elektronik der R1. Darüber hinaus verbessern sie das Gespür für die Front und das Feedback beim Bremsen und Kurvenfahren.Die Carbon-Winglets tragen nur minimal Gewicht auf, sind aber zugleich fest und steif. Sie erzeugen nicht nur Abtrieb, sondern stabilisieren auch und nähern die R1 rein optisch einen weiteren Schritt an den modernen MotoGP-Style an, ohne Kompromisse beim stromlinienförmigen, markigen R1 Design einzugehen.Die neue, 43 mm starke Upside-Down-Telegabel von KYB wurde komplett überarbeitet. Am linken und rechten Gabelrohr kann die Zugstufen- und Druckstufendämpfung angepasst werden. Jedes Gabelrohr kann individuell eingestellt werden, am rechten die Zugstufe und am linken die Druckstufe – jeweils für High-und Low-Speed edes Gabelbein hat nun unten ein Bodenventil, das den Druck im Zylinder optimiert, indem es den Ölfluss in den unteren Teil der Gabel begrenzt oder vollständig verhindert. Dieses neue Layout führt zu einem verbesserten Dämpfungsverhalten, einer besseren Rückmeldung und einer höheren Gesamtstabilität.Eine neue Kashima-Beschichtung verdunkelt die Gold/Bronze-Farbe mit echter Leistungsästhetik.Um die R1 RACE auf der Rennstrecke noch stärker zu machen, wurde sie mit einer komplett neuen Vorderradbremse inklusive Brembo Hauptzylinder und Brembo Stylema Monoblock-Bremszangen ausgestattet. Die reaktionsschnellen, leistungsstarken neuen Bremsen heben die Bremsleistungen der R1 auf ein neues Niveau. Der Kolben im Radial-Hauptzylinder bewegt sich parallel zum Bremshebel und übt linearen Druck aus, der dem Fahrer fein dosierte Kontrolle gibt.Hinter der Bremskraft der leichten Stylema Bremszangen stehen vier 30 mm Kolben. Die Bremszangen sind luftstromoptimiert, damit die Bremse effizient gekühlt wird und eine optimale Bremswirkung erzielt wird.Im Rennsport wird um jede einzelne Zehntelsekunde gekämpft. Dementsprechend durchleuchten die Ingenieure alle Bereiche nach Leistungspotenzialen. Aus diesem Grund wurde für die R1 RACE ein völlig neues Sitzbezugmaterial ausgewählt. Die neuartige Textur bietet mehr Grip, ohne die Gewichtsverlagerung zu beeinträchtigen. Das vermittelt dem Fahrer in Kurven ein besseres Gefühl der Verbundenheit mit seiner R1 und trägt zur Stabilität des Fahrwerks bei.Der vielfach gepriesene, 998 cm³ große CP4 Motor mit seiner ungleichmäßigen Zündfolge bei 270, 180, 90 und 180 Grad produziert ein starkes, lineares Drehmoment. Mit einem hocheffizienten Ansaugsystem und speziell entwickelten Kipphebeln mit Schlepphebeln bietet dieser für den Rennsport entwickelte Motor eine optimale Leistung auf der Rennstrecke.Der Motor, der von Yamahas MotoGP-Motorrad YZR-M1 abgeleitet ist, leistet 147 kW (200 PS) und sorgt für eine starke Verbindung zwischen dem Gashebel und dem Hinterrad, wodurch die R1 kontrollierbar und intuitiv zu fahren ist.Bei der bewährten elektronischen Drosselklappensteuerung, dem Yamaha Chip Controlled Throttle-System (YCC-T) der R1 RACE, bleibt es bei der Verwendung des Ride-by-Wire APSG (Accelerator Position Sensor Grip). Mit dem leichten System lässt sich besonders feinfühlig Gas geben.Das APSG mit Feder, Schieber und Umlenkung erzeugt mit verschiedenen Widerstandsstufen das natürliche, progressive Gasgriffgefühl eines herkömmlichen Gaszugs.Die R1 war eines der ersten Motorräder mit Datenverwertung wie in der MotoGP, dem 6-Achsen-Trägheitsmesseinheit (IMU). Es überwacht über Gyro- und G-Kraft-Sensoren die Neigung, Drehung und Gierung, während ein Beschleunigungsmesser Vorwärts-/Rückwärts-, Aufwärts-/Abwärts- und Links-/Rechtsbeschleunigung misst. Die zugehörigen Daten übermittelt die IMU 125 Mal pro Sekunde an die ECU, die wiederum die hochentwickelten elektronische Fahrerassistenzsysteme der R1 steuert – zum Beispiel Traktionskontrolle (TCS), Slide Control (SCS), Bremskontrolle (BC), Lift Control (LIF), Launch Control (LCS) und das dreistufige Motorbremsmanagement (EBM). Zusätzlich dazu kommt die R1 RACE mit Yamahas Quickshift System (QSS) und Leistungs-Modi (PWR).Für ein noch ausgefeilteres Erlebnis auf der Rennstrecke bietet die R1 GYTR die neuen Funktionen der R1 RACE sowie eine Auswahl von im Rennsport entwickelten Genuine Yamaha Technology Racing (GTYR)-Teilen.Seit über einem Jahrzehnt wird das GYTR Zubehör von denselben ergebnisorientierten Ingenieuren entwickelt, die auch für Yamahas Erfolg im Rennsport verantwortlich sind. Dazu gehört auch das Team, das hinter Yamahas Meisterschaftsgewinnen sowohl in der Superbike-Weltmeisterschaft als auch in der EWC steht.Jede R1 GYTR bietet eine optimierte und ausgewogene Leistung und wird von einem der spezialisierten GYTR PRO Shops von Yamaha gebaut und geliefert, um die Superstock 1000 Regeln der FIM zu erfüllen. Die R1 GYTR ist eine Grundlage. Durch entsprechende Anpassungen kann sie auf den jeweiligen Rennfahrer zugeschnitten werden, damit dieser die nächste Stufe der Superbike-Leistung erreicht.Mit einer verbesserten Leistungsabgabe über den gesamten Drehzahlbereich bietet der R1 GYTR eine optimierte, auf die Rennstrecke ausgerichtete Leistung für Fahrer aller Leistungsstufen. Ein breites Spektrum an ECU Einstellungen sorgt dafür, dass das Motorrad individuell auf den jeweiligen Fahrer abgestimmt werden kann.Die Sitzposition kann durch einstellbare GYTR Fußrastenanlagen und Lenker optimiert werden. Und weil die GYTR Komponenten Gewicht einsparen, wird die R1 GYTR noch agiler.Die leichte und aerodynamische GYTR-Rennverkleidung aus kohlenstoffverstärktem Fiberglas, einschließlich der neuen Winglets, ist in schwarzer Grundierung erhältlich und enthält außerdem ein GYTR-Aufkleberset. Ein Rennsitz verbessert den Bewegungsspielraum des Fahrers auf dem Motorrad zusätzlich.Die Kombination der neuen Brembo Stylema-Bremszangen mit Z04-Rennbelägen bietet eine verbesserte Bremsleistung auf Rennniveau, die durch die R1 GYTR-Bremsleitungen noch weiter verfeinert wird.Mit der GYTR Rennsport-ECU und einem Kabelbaum aus dem Rennsport ist die R1 GYTR ein fein abgestimmtes Rennstrecken-Ass. Der Akrapovič Schalldämpfer (<100DB), 520er Kettenräder mit 15 und 42 Zähnen und eine für die R-Serie entwickelte 520er Rennkette steigern die Leistung der R1 GYTR noch weiter.Die R1 GYTR ist vollständig schlüssellos und hat einen auf die Rennstrecke ausgerichteten GYTR-Ein-/Ausschalter. Das Handling in der Box wird durch GYTR Heckständerhaken erleichtert. Jede R1 GYTR wird mit einem Racing-Heckständer für die R-Serie ausgeliefert.Die Kombination aus Werksmodifikationen, GYTR-Teilen und dem Know-how der Techniker des GYTR PRO Shop macht die R1 GYTR schneller und besser abgestimmt als je zuvor.Die R1 RACE ist ab Anfang 2025 über die Yamaha Vertragspartnern erhältlich. Die R1 GYTR kann ebenfalls ab Anfang 2025 über die GYTR PRO SHOPS bezogen werden.