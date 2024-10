Die Yamaha R3 2025

.

R-Historie



Seit fast 25 Jahren setzt die Yamaha R-Serie mit ihrem bahnbrechenden Design, der ultraleichten Bauweise, den kompakten Abmessungen und der beeindruckenden Leistung den Maßstab für jedes Supersport-Motorrad und die Erwartungshaltung für jeden Supersport-Fahrer.



Angetrieben von Yamahas weltweiten Rennerfolgen bis hin zur Königsklasse MotoGP, verfügt jedes Modell der Supersport-Reihe über rennspezifische technologische Innovationen und Ästhetik, die darauf zugeschnitten sind, die ultimative Familie von Straßen- und Rennmaschinen zu schaffen.



Die R-Serie setzt Yamahas Mission fort, rennsporttaugliche Technologie und Leistung für jeden Fahrer zugänglich zu machen, unabhängig von deren Erfahrungen und seinen Ansprüchen. 2025 wird die R-Serie schärfer, raffinierter und aufregender als je zuvor.



Die umfangreich aktualisierte R3 reiht sich nächstes Jahr in das Supersport Line-Up, mit der Yamaha sein Engagement bekräftigt, jedem Fahrer ein unvergleichliches Fahrerlebnis zu bieten. Dieses neue Modell gesellt sich zu den Modellen R125, R7 und R9 sowie den rennstreckenorientierten Modellen R6 RACE und R6 GYTR und dem neuen Flaggschiff R1 RACE und R1 GYTR.



Die ersten Schritte in die Welt von Yamaha waren noch nie so aufregend und vor allem für junge Fahrer so leicht zugänglich. Für diejenigen, die ihre Reise auf zwei Rädern beginnen und vom Supersport-Lifestyle träumen, gibt die neue R3 der nächsten Generation von Fahrern die Chance, einen echten Supersportler zu besitzen, dessen Design, Technologie und Leistung direkt von den Flaggschiff-Modellen für Straße und Rennstrecke, der R9 und R1 GYTR, inspiriert wurde.



Mit ihrem brandneuen Look für das Jahr 2025 werden Fans der R-Serie die neue R3 sofort als echtes Yamaha Supersport-Modell erkennen. Das neue Gesicht mit integriertem, leistungsstarkem Scheinwerfer und Tagfahrleuchten flankieren den M-DUCT Luftkanal über neuen aerodynamischen Winglets.



Die R3 ist in eine schlanke und leichte neue Karosserie gekleidet und wird von einem EURO5+ konformen 321ccm Zweizylindermotor angetrieben. Außerdem verfügt sie über eine neue A&S (Assist and Slipper)-Kupplung, die aggressives Herunterschalten erleichtert, ein neues LCD-Instrumentenkombi, eine nützliche USB-Buchse, die neuen Farben Icon Blue und Midnight Black sowie Smartphone-Konnektivität über Yamaha MyRide für den Zugriff auf Daten und Statistiken über das Motorrad.



Unter dem atemberaubenden neuen Look bietet die R3 ein kompaktes und leichtes Chassis, das ein optimales Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Steifigkeit bietet, mit einer hochwertigen Upside-down-Gabel und einem leistungsstarken Bremssystem, um neue Fahrer zu ermutigen, Spaß zu haben und sich sicher zu fühlen, wenn sie in die R-World fahren.



R-DNA STYLING



Modernste Aerodynamik stand beim neuen Design der R3 im Vordergrund. Das Styling und die Aerodynamik wurden von Yamahas MotoGP-Maschine M1 inspiriert. Das neue Modell ist sofort als Mitglied der Yamaha Supersport-Familie zu erkennen. Es sieht genauso gut aus wie es sich fährt und gibt jedem neuen Fahrer das Gefühl, ein echtes Supersport-Bike vor sich zu haben.



An der Front verfügt die R3 über das Front Design der nächsten Generation, das mit leistungsstarken Projektionsscheinwerfern und LED-Tagfahrlicht ausgestattet ist, die sich in die geschwungene Karosserie einfügen und für einen eleganten, raffinierten Look sorgen.



Unter dem charakteristischen M-DUCT Luftkanal der R-Serie befinden sich die neuen integrierten Winglets aus der M1, die in Verbindung mit dem Heckflügel und der neuen Karosserie für maximale aerodynamische Effizienz sorgen, da die Luft entlang des Profils der R3 strömt und die Verkleidung sowohl den Luftwiderstand reduziert als auch die Kühleffizienz erhöht. Die R3 sieht schnell aus, selbst wenn sie geparkt ist, und wird zweifellos bei jeder ersten Begegnung zum Gesprächsthema.



DER EINSTIEG IN DIE R-WORLD WAR NOCH NIE SO EINFACH



Die neue R3 ist leicht und kompakt, wiegt vollgetankt nur 170 kg und ist einfach zu handhaben und zu manövrieren. Sie verbindet modernsten Stil mit praktischer Funktionalität. Darüber hinaus ist die Sitzbreite des Modells um bis zu 6 mm und die Seitenabdeckungen um bis zu 13mm schmaler geworden, was ein viel schmaleres Profil und weniger Karosserieteile bedeutet, die die Beine behindern. Dank dieser Verbesserungen und der geringen Sitzhöhe von nur 780mm ist es für den Fahrer einfacher denn je, die Füße fest auf den Boden zu stellen und sich beim Anhalten sicher zu fühlen.



321-CCM-MOTOR: AUFREGENDE SPORTLICHKEIT FÜR NEUE FAHRER



Das Herzstück der R3, der 321-ccm-Viertakt-Reihen-Zweizylindermotor, ist bereit, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke zu begeistern. Er leistet beeindruckende, aber dennoch beherrschbare 42 PS bei 10.750 U/min und ein kräftiges Drehmoment von 29,5 Nm bei 9.000 U/min.



Dieser hochmoderne Zweizylinder verfügt über leichte, geschmiedete Aluminiumkolben, die das Vibrationsniveau senken, sowie verkürzte Pleuel und versetzte Zylinder (das gleiche Design wie bei der R1), um den Motor effizienter und kompakter zu machen. Darüber hinaus erfüllt das Triebwerk der R3 die EURO5+ Norm.



A&S KUPPLUNG: ULTIMATIVE KONTROLLIERBARKEIT



Ein wichtiges neues Leistungsmerkmal der R3 ist die A&S-Kupplung (Assist & Slipper), die für sanftere Schaltvorgänge, nahtloses Herunterschalten und ein kontrolliertes Gefühl beim Bremsen des Motors sorgt. Dies trägt dazu bei, dass Supersport-Fahrerlebnis für mehr Fahrer zugänglich zu machen. Für schnelle und sanfte Hochschaltvorgänge ist für die R3 optional ein Quick Shift System (QSS) erhältlich.



Ein weiterer Vorteil der A&S-Kupplung der R3 ist, dass sich das Kuppeln um mindestens 17 % leichter anfühlt als bei einem herkömmlichen Kupplungssystem. Darüber hinaus wurde der Kupplungshebel selbst verfeinert, indem er 5 mm näher am Lenker positioniert wurde, damit auch Fahrer mit kleinen Händen das System bei längeren Fahrten bequem und ermüdungsfrei bedienen können.



HOCHWERTIGE UPSIDE-DOWN-GABELN UND RAFFINIERTES FAHRWERK



Die 37-mm-Upside-down-Gabel der R3 bietet in allen Fahrsituationen ein optimales Fahrgefühl und Stabilität. Das kompakte und leichte Chassis sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Steifigkeit - unerlässlich für neue Fahrer, die in der Welt der Zweiräder Fuß fassen wollen.



MyRide App UND USB POWER



Die R3 ist mit einer Smartphone-Konnektivität über Yamaha Motorcycle Connect (MyRide) ausgestattet, die dem Benutzer eine Fülle von Daten und Informationen über sein Motorrad sowie nützliche Anruf-, Text- und E-Mail-Benachrichtigungen liefert, die auf den neuen LCD-Instrumenten des Modells angezeigt werden.



Beim Laden der App werden die letzte Parkposition des Motorrads, der Kraftstoffverbrauch, die Motordrehzahl und der Grad der Drosselklappenöffnung, die Beschleunigungsrate und eine Anzeige für umweltfreundliches Fahren angezeigt. Die App bewertet auch die Fahrten im Vergleich zu anderen MyRide-Nutzern und erstellt bei jeder neuen Fahrt ein persönliches Fahrtenbuch mit Kartenrouten, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wetter und Temperatur, Höhenangaben und mehr.



Wenn es darum geht, elektronische Geräte unterwegs aufzuladen, ist das R3 jetzt mit einer USB-Typ-A-Buchse ausgestattet, über die Smartphones und beheizte Fahrradkleidung aufgeladen werden können.



TECHNISCHE HIGHLIGHTS



• Kompakter, drehmomentstarker 321-ccm-Zweizylindermotor

• EURO5+ konform

• Ultrakompaktes Design mit purer R-Series DNA

• Äußerst aerodynamische Vollverkleidung mit Winglet-Technologie

• Aggressives Zwei-Augen-Gesicht der R-Serie mit Projektionsscheinwerfern

• LED-Tagfahrlicht

• Neue A&S Kupplung

• Schlankere Sitzbank und Seitenteile für bessere Reichweite vom Fuß zum Boden

• 37-mm-Upside-Down-Gabel

• Leichter Rahmen

• Supersportliches Cockpit-Design mit neuen LCD-Instrumenten

• Clip-on-Lenker im R1-Stil

• Radial montierte Vorderradbremssättel

• Leistungsstarke Bremsen vorne und hinten - Schlanker 14-Liter-Kraftstofftank mit geformten Knieeinschnitten

• Heck im R-Serien-Stil

• MyRide App

• USB-Steckdose

• 110/70 Vorderreifen, 140/70 Hinterreifen



AUFREGENDE NEUE FARBEN FÜR DIE R3



Die atemberaubende neue R3 ist in zwei Farbvarianten erhältlich.



Die erste Farboption ist Icon Blue, welche die neue Front und die neu gestaltete aerodynamische Karosserie dominiert, über den Kraftstofftank fließt und am neuen Heck endet. Auf der gesamten Karosserie kreuzen stilvolle helle und dunkle Blitze die Yamaha Racing-Farbe, während sich der Modellname der R3 in das Design einfügt.



Die R3 wird auch in einer Midnight Black Farbvariante mit minimalen Grafiken und Akzenten erhältlich sein. Das Schöne an diesem Farbschema ist, dass es gut zu einer Reihe von verschiedenen Anbauteilen passt und der R3 einen unaufdringlichen Charakter verleiht, der in jeder Situation gut aussieht.



AKTUALISIERTE R125: NEUE FARBEN FÜR DEN EINTRITT IN DIE R-WORLD



Zusätzlich zur neuen R3 präsentiert sich die R125 im Jahr 2025 in brandneuen Farben, um das Modell in Einklang mit dem Rest der R-Serie Familie zu bringen. Die neue R125 ist jetzt in den Farben Icon Blue und Tech Black erhältlich und stellt einen beeindruckenden Einstieg in die Welt der Yamaha Supersport-Motorräder dar.



Ausgestattet mit einem rennsporttauglichen EURO5+ Motor ist die R125 Yamahas ultimativer Leichtbau-Supersportler mit einem Deltabox-Chassis, einer hochmodernen 41mm KYB Upside-Down-Vorderradgabel und einer Link-Type-Hinterradaufhängung für superagiles Handling.



Damit der Fahrer auch im Jahr 2025 auf der Straße in Verbindung bleibt, ermöglicht die Smartphone-Konnektivität über Bluetooth® und die MyRide-App jetzt eine Turn-by-Turn-Navigation auf dem 5-Zoll-TFT-Farbdisplay, das auch die aktuellen Wetterbedingungen am Zielort anzeigt.



Darüber hinaus können Informationen zu Anrufen und SMS-Absendern sowie eine Vorschau der Nachrichten angezeigt werden, damit der Fahrer die Möglichkeit hat, anzuhalten und zu antworten.



Beim Hören von Musik über ein angeschlossenes Headset via Bluetooth® wird ein kompakter Musikplayer mit Informationen zu Titel und Interpret angezeigt.



R3 & R125 VERFÜGBARKEIT UND PREIS



Die R3 ist ab November bei den Yamaha Partnern verfügbar. Die R125 ist ab Dezember bei den Yamaha Partnern in den Showrooms.



MODELL / Fahrzeugpreis inkl. MwSt. ohne NK / Nebenkosten Handel inkl. MwSt. / Unverbindliche Preisempfehlung inkl. NK inkl. MwSt.

R125 / 5.799,00 € / 300,00 € / 6.099,00 €*

R3 / 6.799,00 € / 400,00 € / 7.199,00 €*



*Unverbindliche Preisempfehlung inklusive anfallender Hersteller-Nebenkosten. Den verbindlichen Endpreis - einschließlich etwaiger händlerbezogener Nebenkosten - erfahren Sie bei Ihrem Yamaha-Vertragshändler.

