Die 2023er XMAX Familie

Dynamischer, neuer Style und Konnektivität für Yamahas Premium Sport Scooter



Follow the MAX



Yamahas Sport Scooter haben in ihrem Segment einen ganz besonderen Stellenwert. Die Welt der Sportroller wurde durch die Einführung des TMAX im Jahr 2001 überhaupt erst erschaffen. Er verband die Vorteile eines Rollers mit denen eines Motorrads. 2006 folgte dann der erste XMAX, der nach und nach auch in anderen Hubraumvarianten angeboten wurde. In zwei Jahrzehnten wurden mit diesen Konzepten europaweit über 750.000 Kunden begeistert. Vor diesem Hintergrund folgt nun ein Update, dass den Premium-Charakter der XMAX Familie noch weiter stärkt.



Der komplett neue XMAX 300 Tech MAX: Mehr MAX als je zuvor!



Für das Jahr 2023 kommt der neue XMAX 300 Tech MAX mit einem noch dynamischeren Erscheinungsbild daher. Yamahas Styling-Designer haben darauf geachtet, den unverwechselbaren und beliebten MAX-Charakter beizubehalten, und dabei eine völlig neue Verkleidung mit einer radikal neuen Beleuchtung gestaltet. Der neue XMAX 300 Tech MAX bietet ein hohes Maß an Agilität im Stadtverkehr und gleichzeitig ein sportliches Fahrerlebnis mit erstklassigem Komfort. Er wurde gebaut, um die Erwartungen neuer und bestehender MAX Besitzer zu übertreffen.



Dynamische und futuristische, neue Verkleidung



Die Frontverkleidung des XMAX 300 Tech MAX wurde neu gestaltet, um ihm einen futuristischen und kompakten Look zu geben, der ihm auf der Straße eine unvergleichliche Präsenz verleiht. Die kantigeren oberen Verkleidungsteile mit gerader Vorderkante vermitteln ein Gefühl von Stärke, und die neue Frontverkleidung wird durch neu gestaltete Gabelabdeckungen ergänzt.



Das markante und sportliche, neue Aussehen wird durch die höher angebrachten Blinker auf beiden Seiten der Verkleidungsscheibe verstärkt, die für andere Verkehrsteilnehmer im dichten Verkehr gut sichtbar sind. Von vorne betrachtet vermitteln die neue Frontverkleidung und die Gabelabdeckungen den Eindruck eines umgedrehten Dreiecks, das Agilität sichtbar werden lässt.



Verdichtetes Frontprofil



Die neue Frontverkleidung wird durch ein neues Seitenprofil ergänzt, das einen wesentlich kompakteren und athletischeren Look aufweist, der die Dynamik und den sportlichen Charakter des neuen XMAX 300 Tech MAX unterstreicht. Die typischen Bumerang-förmigen Seitenverkleidungen der MAX-Familie wurden neu gestaltet, um ein kraftvolles und kompaktes Verkleidungsdesign zu schaffen, das schon im Stand den Eindruck von Vorwärtsbewegung und starker Leistung vermittelt.



4,2 Zoll-Farb-TFT-Cockpit: Smartphone-Konnektivität und Navigation



Der XMAX 300 Tech MAX ist mit einem beeindruckenden Cockpit ausgestattet. Ein High-Tech 4,2 Zoll-TFT-Infotainment-Farbdisplay mit mehreren wählbaren optischen Darstellungen bietet dem Fahrer neben den üblichen Informationen Smartphone-Konnektivität und kann auch als Navigationssystem fungieren.



Die eingebaute Communication Control Unit (CCU) ermöglicht mithilfe der Yamaha MyRide App die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Roller und dem Smartphone des Benutzers.



Das 4,2 Zoll-TFT-Farbdisplay kann eingehende Nachrichten, E-Mails und Benachrichtigungen auf dem Display anzeigen. Auch das Abspielen von Musik und weitere Smartphone-Funktionen können über das Display bedient werden, wenn der Fahrer ein Headset verwendet. Es besteht Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen und Funktionen, wie z. B. Lautstärke, Wetter, Fahrzeug- und Fahrinformationen und vieles mehr.



Garmin-Navigationssystem*



Nach der Installation der Garmin StreetCross-App auf ihrem Smartphone und der Verbindung mit der CCU des XMAX 300 Tech MAX können die Fahrer die Garmin-Navigation auf dem 4,2 Zoll-TFT-Infotainment-Farbdisplay nutzen.



Neben der Navigation liefert die Garmin StreetCross-App Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen, die Temperatur am Zielort, die verbleibende Entfernung und die geschätzte Ankunftszeit – sowie Informationen über mögliche Gefahren wie z. B. bevorstehende scharfe Kurven.



Separater 3,2 Zoll-LCD-Tachometer



Ein 3,2 Zoll-LCD-Tachometer befindet sich oberhalb des neuen 4,2 Zoll-TFT-Displays und liefert leicht ablesbare Informationen, die zur besseren Übersichtlichkeit vom Infotainment-Bildschirm abgetrennt sind.



Radikal neue, X-förmige Scheinwerfer und Rücklichter



Der XMAX 300 Tech MAX hat ein radikal neues Gesicht in Form eines markanten X-förmigen Layouts von Scheinwerfer und Positionslicht. Das ultramoderne Erscheinungsbild passt perfekt zur komplett neuen Verkleidung und gibt dem 2023er Modell einen futuristischen Look, der sich von der Masse abhebt.



Die in das neu gestaltete LED-Rücklicht integrierten Bremsleuchten bilden beim Aufleuchten eine X-Form und integrierte Blinker sorgen für ein schlankes und stimmiges Erscheinungsbild.



Neue Sitzbank für besseren Bodenkontakt



Für höheren Fahrkomfort und besseren Bodenkontakt mit den Füßen, wurde die Sitzbank des neuen XMAX 300 Tech MAX überarbeitet. Die Form des vorderen Teils der Sitzbank wurde so geändert, dass sie im Stop-and-Go-Verkehr mehr Komfort für den Fahrer bietet.



Ein großer Stauraum unter der Sitzbank nutzen, bietet enormen Platz für Einkäufe, Proviant, oder zwei Integralhelme.**



Die schlankere und kürzere, neu geformte Sitzbank trägt außerdem zum kompakteren Aussehen des neuen Modells bei.



Hochwertige Materialen der Ausstattung



Um das luxuriöse Gefühl noch zu verstärken, besitzt der XMAX 300 Tech MAX einen exklusiven Sitzbankbezug in Lederoptik mit goldenen Akzentnähten. Dasselbe hochwertige Material wird auch für die Verkleidung der Staufächer verwendet, was für eine erstklassige Haptik und einen abgestimmten Look sorgt. Der Roller ist außerdem mit zwei Aluminium-Fußplatten ausgestattet, die dem Tech MAX zusammen mit dem hochwertigen Sitzbankbezug einen exklusiven Charakter geben.



Neue Aufnahmen der Scheibe und Spiegelholme aus Aluminium



Der neue XMAX Tech MAX hat weiterhin eine einstellbare Verkleidungsscheibe. Für eine bessere Bedienung und höheren Komfort wurden die Halterungen, die zur Verstellung dienen, neu gestaltet. Und um das Gewicht zu reduzieren und die Qualität zu verbessern, sind die Spiegelholme aus Aluminium gefertigt.



Spezielle Tech MAX-Farben



Um einen Premium-Look zu erzielen, wurden bestimmte Teile der Verkleidung des XMAX 300 Tech MAX mit einer speziellen Semi-Metallic-Hochglanzlackierung versehen.



Highlights des XMAX 300 Tech MAX



▪ Komplett neues Styling: dynamischer, hochwertiger MAX-Look

▪ 4,2 Zoll-TFT-Infotainment-Farbdisplay mit wählbarer Optik

▪ Smartphone-Konnektivität

▪ Garmin-Navigationssystem*

▪ 3,2 Zoll-LCD-Tachometer

▪ X-förmige LED-Scheinwerfer und Rücklichter

▪ Umgestaltete Sitzbank

▪ Sitzbankbezug und Deckelbezüge in Lederoptik

▪ Fußplatten aus Aluminium im neuen Design

▪ Exklusives Tech MAX-Farbschema

▪ Hoch montierte vordere Blinker



XMAX 300 – reine MAX-DNA



Yamaha möchte jedem Fahrer die größtmögliche Auswahl an Modellen zu bieten. Mit der gleichen neuen Verkleidung und dem radikalen X-förmigen LED-Scheinwerfer und -Rücklicht sowie den verschiedenen Verbesserungen, ist der neue XMAX 300 der ideale Scooter für Fahrer, die einen hochwertigen Sport Roller mit tollem Aussehen, starker Leistung und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis suchen. Auch der XMAX 300 wartet durch die Kopplungsmöglichkeit zwischen CCU und MyRide App mit Smartphone-Konnektivität auf.



XMAX 300 nun weltweit erhältlich



Aufgrund der hohen internationalen Nachfrage gibt es ab 2023 neben der in Frankreich speziell für den Europäischen Markt produzierten Variante eine weitere Version des XMAX 300, die weltweit verkauft wird. Diese wird in Indonesien gefertigt und richtet sich in erster Linie für Thailand und andere asiatische Länder.



Neues 4,3 Zoll LCD-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität



XMAX 300 Fahrer können bei der Fahrt durch das neue 4,3 Zoll-LCD-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität über eine neue Communication Control Unit (CCU) mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen in Kontakt bleiben. Auf dem Bildschirm erscheinen Informationen über den Akkustand des Telefons, den Verbindungsstatus, die automatische Zeiteinstellung, eingehende Anrufe, verpasste Anrufe und empfangene Nachrichten.



XMAX 300 – spezifische Merkmale



▪ Neues 4,3 Zoll LCD-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität

▪ Communication Control Unit (CCU)

▪ Standard-Sitzbankbezug und Deckelbezüge

▪ Fußplatten aus strukturiertem Kunststoff

▪ Standard-Finish der Verkleidungsteile



Farben und Verfügbarkeit



Der XMAX 300 Tech MAX wird ab Juni 2023 bei Yamaha Partnern erhältlich sein, den XMAX 300 gibt es bereits ab April 2023.

Der XMAX 300 Tech MAX ist in den Farben Dark Petrol und Tech Black erhältlich. Den MAX 300 gibt es in Icon Blue und Sonic Grey.



XMAX 125 Tech MAX / XMAX 125: Premium-Pendeln in der Stadt



Ausgestattet mit der gleichen dynamischen, neuen Verkleidung und dem 4,2 Zoll-Farb-TFT-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität und Navigation wie der XMAX 300 Tech MAX des Modelljahrs 2023, bringt der neue XMAX 125 Tech MAX pure MAX-DNA in die Einstiegsklasse der Sport Scooter.



Der neue XMAX 125 wurde für urbane Pendler entwickelt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Premium-Stil und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis suchen. Er kommt mit den gleichen Merkmalen und der neu gestalteten Verkleidung wie der 2023er XMAX 300. Dieser beliebte Sport Scooter hat ein neues 4,3 Zoll-LCD-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität und bietet eine beeindruckende Ausstattung zu einem attraktiven Preis.



Sportlich, optisch ansprechend, funktionell und wendig sind XMAX 125 Tech MAX und XMAX 125 die perfekten Fahrzeuge für die Stadt. Sie sind die optimale Lösung für Pendler, die ihre Kraftstoffkosten senken und die Fahrzeiten verkürzen wollen.



Ihre hocheffizienten 125 cm³ Blue Core-Motoren bieten eine intelligente Start-und-Stopp-Motortechnologie, die für einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und extrem niedrige Emissionen sorgt. Die XMAX 125 Tech MAX und XMAX 125 sind bequem, sparsam und praktisch. Sie sind die ideale Lösung für Stadtbewohner, die eine angenehme Alternative zum Auto oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln suchen.



Highlights des XMAX 125 Tech MAX



▪ Neue Ausstattungsmerkmale:

▪ Komplett neues Styling: dynamischer, hochwertiger MAX-Look

▪ 4,2 Zoll-TFT-Infotainment-Farbdisplay

▪ Garmin-Navigationssystem*

▪ 3,2 Zoll-LCD-Tachometer

▪ Neue, unverwechselbare, X-förmige LED-Scheinwerfer und Rücklichter

▪ Umgestaltete Sitzbank

▪ Stauraum unter der Sitzbank für zwei Integralhelme**

▪ Sitzbankbezug und Staufach-Verkleidung in Lederoptik

▪ Fußplatten aus Aluminium im neuen Design

▪ Exklusives Tech MAX-Farbschema

▪ Hoch montierte vordere Blinker



XMAX 125 – spezifische Merkmale



▪ Neues 4,3 Zoll LCD-Cockpit mit Smartphone-Konnektivität

▪ Die Communication Control Unit (CCU) ermöglicht den Zugriff auf weitere Informationen

▪ Standard-Sitzbankbezug und Deckelbezüge

▪ Fußplatten aus strukturiertem Kunststoff

▪ Standard-Finish der Verkleidungsteile



Farben und Verfügbarkeit



Der XMAX 125 Tech MAX wird ab Juni 2023 bei Yamaha Partnern erhältlich sein, den XMAX 125 gibt es bereits ab April 2023.



Farben



Der XMAX 125 Tech MAX kommt in den Farben Dark Petrol und Tech Black. Der XMAX 125 ist in Icon Blue und Sonic Grey verfügbar.

Europäische Produktion fördert Yamahas Ziel der Klimaneutralität



Yamaha hat sein Ziel der Kohlenstoffneutralität für 2035 beschleunigt. Die lokale Produktion der XMAX Modelle bei der hundertprozentigen Tochtergesellschaft MBK Industrie in Frankreich leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten industriellen Kohlenstoffemissionen der Marke im Zeitraum 2010-2035.



Die europäische Produktion von mehr als 80.000 Motorrollern, Motorrädern und Freizeitfahrzeugen pro Jahr hilft Yamaha nicht nur dabei, den Status der Klimaneutralität zu erreichen, sondern trägt auch dazu bei, die Vorlaufzeiten zu verkürzen, den Verpackungsabfall zu reduzieren und sich vor externen Störungen in der Lieferkette, wie z. B. Hafenüberlastungen, zu schützen.



MyRide App



Mit der MyRide App kann nicht nur der Roller mit dem Smartphone verbunden werden. Fahrer können die Route jeder Fahrt aufzeichnen – und damit die zurückgelegte Strecke, die Beschleunigung, die Höchstgeschwindigkeit, die Höhenunterschiede und vieles mehr.



Yamaha Originalzubehör



Mit hochwertigen Teilen aus dem Yamaha Originalzubehörangebot können Fahrer ihren Sport Scooter nach ihren individuellen Wünschen anpassen. Das umfassende Sortiment reicht von Gepäcklösungen über Verkleidungsscheiben bis hin zu Teilen für Komfort und Wetterschutz.



*Die Navigations-App ist in manchen Ländern nicht erhältlich. Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verkehrsaufkommen usw. werden in einigen Ländern und Regionen nicht bereitgestellt. Außerdem werden Daten zu Geschwindigkeitsbegrenzungen möglicherweise nicht zeitnah aktualisiert, und die Geschwindigkeitsbegrenzungen können sich je nach Tageszeit ändern, z. B. in der Nähe von Schulen oder Baustellen.



**Je nach Helmmodell