Dawn of a New Darkness

Der Bestseller ihrer Klasse, die MT-07 bekommt mehr Technik, mehr Ausstattung und ein neues Gesicht.



Als das Motorrad, welches bei seiner Einführung im Jahr 2014 die Klasse der Zweizylinder-Naked Bikes neu definierte, gehört die Yamaha MT-07 seit über einem Jahrzehnt zu den meistverkauften Motorrädern in Europa.



Die MT-07 steht für die „Dark Side of Japan“-Philosophie und hat mit ihrem futuristischen Design und einem drehmomentstarken Motor auf der ganzen Welt tausende Fans gewonnen. Das kantige, manchmal radikale Aussehen hat der MT-Serie eine kultige Anhängerschaft beschert und eine neue Generation von Motorradfahrern dazu inspiriert, sich auf zwei Räder zu schwingen und einen Rausch zu erleben, welche die MT-Community definiert.



Für das Jahr 2025 sieht sich Yamaha erneut als Trendsetter in dieser Kategorie und begrüßt das neueste Mitglied der MT-Familie mit einem frischen neuen Look, einer noch besseren Ausstattung und der Option einer Y-AMT-Version.



Während sich die MT-Serie von Yamaha durch ihr aggressives Styling von der Masse abhebt, liegt der Erfolg der MT-07 seit jeher im Fahrerlebnis begründet. Die erste MT-07 war ein sofortiger Hit mit der Kombination aus geringem Gewicht und dem spielerischen Charakter des CP2-Motors der ersten Generation, und dieser Freude bereitender Charakter machte die MT-07 zu einer modernen Ikone. Diese Zutaten bleiben das Herzstück der MT-07 aus dem Jahr 2025, die dank eines überarbeiteten Fahrwerks und einer Vielzahl von anpassbaren Fahrmodi sowie der Einführung der elektronischen Drosselklappe YCC-T und einer klanglich verbesserten Version des CP2-Motors, die eine noch engere Verbindung zwischen Fahrer und Maschine herstellt, ein noch aufregenderes Fahrerlebnis bietet. Das Ergebnis ist ein vielseitiges, mittelschweres Motorrad, das auf dem täglichen Weg zum Arbeitsplatz genauso viel Spaß macht wie bei der Fahrt über Bergpässe.



Trotz aller Weiterentwicklung bleibt die 2025 MT-07 die drehmomentstarke Rebellin, als die sie berühmt-berüchtigt geworden ist, wenn auch mit mehr Raffinesse, mehr Technologie und zusätzlichen Premiumkomponenten.



Stark und garantiert ein Lächeln in dein Gesicht zaubernd. Die urbane Legende geht weiter!



Lightness into the Dark: mehr Ausstattung, weniger Gewicht



Die MT-07 wird seit jeher für ihr geringes Gewicht und ihren sportlichen Charakter gelobt. Deshalb haben die Yamaha Ingenieure sorgfältig daran gearbeitet, das Gewicht zu reduzieren, obwohl die Spezifikationen deutlich erhöht wurden.

Während die technologischen Neuerungen bei der 2025er MT-07 normalerweise zu einer Erhöhung des Gesamtgewichts um 4,5 kg geführt hätten, wiegt die neueste Maschine nur 183 kg – ein ganzes Kilogramm weniger als das Vorgängermodell.



Die neuen Felgen, die im patentierten Yamaha „spinforging“ Verfahren hergestellt werden, sparen fast ein halbes Kilogramm an ungefedertem Gewicht ein, was den Kreisel-Effekt während der Fahrt reduziert, und zu einem agileren Fahrverhalten beiträgt, während Komponenten wie die Batterie und die Gabelbrücke aus Aluminium-Druckguss ebenfalls erhebliche Gewichtseinsparungen ermöglichen. Allein die minimalistische Verkleidung der MT-07 der vierten Generation ist für eine Gewichtseinsparung von 600 g verantwortlich.



Mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung eines leichten und wendigen Motorrads hat Yamahas Designteam jede Gelegenheit genutzt, um Gewicht zu sparen, wo immer es möglich war - selbst dort, wo der Gewinn nur als geringfügig angesehen werden kann. Komponenten wie der Luftfilter, die Kette und sogar der Tankdeckel sind Beispiele für Teile, die neu konstruiert wurden, um ein paar Gramm zu sparen und das Gesamtgewicht des fertigen Produkts auf ein Minimum zu reduzieren.



Neues Design



Die vierte Generation der Yamaha MT-07 präsentiert sich in einem neuen, eleganten Look, dank einer komplett neuen Verkleidung und die neu gestaltete, bi-funktionale LED-Scheinwerfereinheit.

Die Vorreiterrolle in der Branche und die Erweiterung der Kundenerwartungen an ein mittelschweres Naked Bike waren schon immer ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der MT-Serie. Die erste Generation der MT-07, die 2014 auf den Markt kam, schuf eine neue Art von Motorrad, das auf einem „Cool Urban Sports“-Konzept basiert, das von der urbanen Subkultur auf den Straßen Japans inspiriert ist. In den beiden folgenden Generationen griff die MT-07 die Designphilosophie der „Dark Side of Japan“ auf, behielt aber stets eine „zweiteilige“-Struktur bei, bei der der obere Teil des Motorrads die Schönheit ausdrückt, die aus der Einheit von Fahrer und Maschine entsteht, während der untere Teil zurückhaltend und funktional bleibt.



Mit dem Wissen um die visuelle Anziehungskraft der Maschine wurde diese Philosophie auch für die vierte Generation beibehalten, wobei die sorgfältig gestaltete Verkleidung ein höheres Maß an Qualität aufweist.



Während sich ein Großteil der Konstruktionsarbeit darauf konzentrierte, das Gewicht auf ein Minimum zu reduzieren, waren die Stylisten der MT-07 darauf bedacht, bei ihrem neuesten Projekt die Proportionen beizubehalten, um ein wohlproportioniertes, vollwertiges Motorrad zu schaffen, mit dem sich europäische Motorradfahrer wirklich anfreunden können.



Die MT-07 ist ein Motorrad, das Spaß macht, und das Designteam hat versucht, dies im Design zu vermitteln. Die kompakten LED-Leuchten sind bewusst so gestaltet, dass sie wie zwei starre Augen aussehen und der MT-07 ihr unverwechselbares Gesicht verleihen. Der kompakte Kraftstofftank und das neue Heck, sorgen für ein unverwechselbares Aussehen. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die saubere Verlegung der Schläuche und Kabel gelegt.



Bei ausgeschalteter Zündung wirken die Konturen des Rücklichts schmal, doch das Design kommt erst richtig zur Geltung, wenn das Motorrad zum Leben erweckt wird. Bei eingeschalteter Zündung betonen die roten LED-Rückleuchten die Verbindung zwischen Fahrer und Maschine und bilden eine starke vertikale Achse, die aus dem beleuchteten Heck und dem Rücken des Fahrers besteht - ein unverwechselbarer Look, der die Blicke der Passanten auf sich ziehen wird.

Technisch wurde darauf geachtet, dass die Verkleidung so leicht wie möglich ist. Die Verkleidungs-Seitenteile der MT-07 2025 wiegen 600 Gramm weniger als die der Vorgängerversion.



Aber Emotionen waren schon immer der Schlüsselfaktor, wenn es um das Styling dieses Bestsellers ging, und das charakteristische Design bleibt der Tradition der MT-Familie treu. Auch wenn die MT-07 im Laufe der Jahre zahlreiche Nachahmer hervorgebracht hat, so hat doch keiner die Emotion und das Design der Maschine erreicht, die nach wie vor die Kategorie definiert. Mit ihrem neuen Design legt die Yamaha MT-07 2025 die Messlatte in der Klasse der mittelschweren Naked Bikes einmal mehr höher.



YCC-T und die anpassbaren Fahrmodi YRC debütieren in der MT-07



Die 2025 MT-07 erhält als erste Maschine auf der CP2-Plattform das Yamaha Chip Controlled Throttle System, das bereits bei den größeren Modellen der MT-Serie eingesetzt wurde.



Mit dem Ride-by-Wire-System kann die MT-07 eine ganze Reihe von elektronischen Fahrhilfen nutzen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen und den Fahrspaß steigern. Die exzellente Gasannahme der MT-07 verfügt jetzt über drei YRC-Einstellungen (Yamaha Ride Control), mit denen die Leistungscharakteristik an die Vorlieben des Fahrers und die Straßenbedingungen angepasst werden kann.



YCC-T ermöglicht außerdem die serienmäßig zuschaltbare Traktionskontrolle, das Y-AMT-Getriebe und die Montage von Yamahas Up-and-Down-Quickshifter der dritten Generation als Zubehöroption für die Standardversion.



Exklusiv für die 2025 MT-07 Y-AMT gehört auch ein Tempomat zur Serienausstattung, der den Komfort erhöht und die Ermüdung auf der Autobahn reduziert.



Die MT-07 wird ab Werk mit zwei YRC-Modi ausgeliefert: „Sport“ und „Street“. Eine dritte, benutzerdefinierte Einstellung kann vom Benutzer über das TFT-Dashboard oder die kostenlose MyRide-App definiert werden.



Der Fahrer kann zwischen drei Power-Mappings und zwei Stufen der Traktionskontrolle wählen sowie den Eingriff abschalten. Der Sport-Modus wurde für das dynamische Fahren entwickelt, zum Beispiel auf Rennstrecken oder kurvigen Straßen. Er ist so voreingestellt, dass er die reaktionsschnellste Leistungskennfeld (PWR1) und eine niedrigere Stufe der Traktionskontrolle (TCS1) bietet. Im Straßenmodus, der für den alltäglichen Gebrauch gedacht ist, wird eine weichere Leistungsabgabe (PWR2) und die höchste Eingriffsstufe (TCS2) verwendet.



Eine dritte Leistungseinstellung (PWR3) bietet die mildeste Leistungsabgabe, die sich für nasses Wetter und niedrige Gripverhältnisse eignet. Der Benutzer kann eine der drei Leistungsabgaben und drei Traktionskontroll-Einstellungen (einschließlich der Möglichkeit, den Eingriff vollständig auszuschalten) für seine individuelle Voreinstellung wählen.



Bei MT-07-Modellen mit Y-AMT spiegeln zusätzliche YRC-Einstellungen den gewählten Fahrmodus wider. In der manuellen (MT) Einstellung nutzt die MT-07 Y-AMT die gleichen Modi wie die manuelle Version.



Jede der beiden AT-Einstellungen hat ihren eigenen YRC-Modus. Im Modus D liefert das System eine ausgewogene Kombination aus Gasannahme, TCS und Schaltvorgängen, um eine gute Allround-Einstellung für alle Bedingungen zu bieten. Im Modus D+ bietet das YRC einen anderen Grad an TCS-Eingriffen und hält jeden Gang länger - was den Fahrer dazu ermutigt, den CP2-Motor voll auszureizen und das höchste Leistungsniveau zu erreichen, das diese innovative Art der Schaltung bietet.



Neue Sitzposition verbessert das Fahrerlebnis



Zusätzlich zu der neuen Verkleidung hat die MT-07 eine überarbeitete Sitzposition, welche eine bessere Einheit aus Fahrer und Maschine bietet und somit ein sportlicheres Fahrerlebnis.



Schmal gebaut und mit einer Sitzhöhe von 805 mm ist die MT-07 des Modelljahrs 2025 für eine Vielzahl von Fahrern zugänglich, während sie gleichzeitig wohlproportioniert und geräumig genug für größere Fahrer ist.



Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Lenker der neuen MT-07 18 mm breiter, 22 mm tiefer und 9,3 mm weiter hinten positioniert, während die Fußrasten für mehr Beinfreiheit 10 mm tiefer liegen.



Um das Motorrad besser zugänglich zu machen und das Gefühl der Einheit mit dem Motorrad zu verstärken, ist die Tankverkleidung schmaler, obwohl sie die neue elektronische Drosselklappe YCC-T und die Kanäle für das neue akustische Verstärkersystem enthält. Das Design macht es einfacher für den Fahrer, einen perfekten Knieschluss mit dem Tank zu erzielen. Die Kraftstofftank Design selbst ist neu, aber behält die gleichen 14 Liter Kapazität wie zuvor.



Eine neue zweiteilige Sitzanordnung, bei der die Größe, Form und Polsterung für Fahrer und Beifahrer verbessert wurde, erhöht den Fahrkomfort zusätzlich. Dies erleichtert dem Fahrer das Aufsteigen auf das Motorrad, unterstützt die Verlagerung des Körpergewichts während der Fahrt und erleichtert den Knieschluss mit dem Tank bei sportlicher Fahrweise.



CP2-Motor mit verbessertem Klang



Die vierte Generation der MT-07 wird vom legendären 690ccm CP2 Parallel-Twin Motor angetrieben und verfügt über ein innovatives akustisches Verstärkungssystem, die das Hörerlebnis für den Fahrer während der Fahrt verbessert.



Der CP2 hat dank seines ungeraden Zündzeitpunkts bereits einen einzigartigen Sound. Jetzt wurde der Ansaugtrakt so abgestimmt, dass er beim Öffnen der Drosselklappe ein unverwechselbares Grollen erzeugt, insbesondere beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich.



Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, optimierten die Ingenieure Größe, Form und Anordnung der Ansaugkomponenten wie Luftfilter, Ansaugkanal, Ansaugtrichter und Ansaugabdeckungen. Der Sound-Enhancer selbst besteht aus vier Öffnungen in der neuen Tankverkleidung, die den optimierten Motorsound verstärken und die sorgfältig erzeugten Schallwellen zum Fahrer leiten.



Das Ergebnis ist vor allem beim Herausfahren aus langsamen Kurven mit 25-50% geöffneter Drosselklappe spürbar und schafft eine größere Symbiose zwischen Fahrer und Maschine, was zu einem aufregenderen Fahrgefühl führt und die Eigenschaften des preisgekrönten CP2-Triebwerks hervorhebt.



Neue Federelemente und radial montierte Bremsen

Neue 41-mm-Upside-down-Gabel ziert die Front der neuen MT-07 und sorgen für ein satteres Fahrgefühl und einen moderneren und hochwertigeren Look. Die Upside-Down-Gabel sorgt in Verbindung mit dem neuen Fahrwerk für ein sportlicheres und präziseres Fahrverhalten, während die neue Gabelbrücke aus Aluminiumdruckguss ein Novum bei einer Yamaha mit großem Hubraum darstellt. Das neue Design ist fast ein halbes Kilogramm leichter als bei der vorherigen MT-07 und trägt damit wesentlich zum gesamten Gewichtseinsparungsprogramm und zur leichten und agilen Lenkung bei, für die dieses Modell schon immer hoch geschätzt wurde.



An der Hinterachse wurden Stoßdämpfer und Umlenkhebel optimiert, um die neue Frontpartie und andere Fahrwerksentwicklungen zu ergänzen. Die Vorspannung und die Zugstufendämpfung sind einstellbar, so dass der Fahrer die Möglichkeit hat, das Fahrverhalten an seine persönlichen Präferenzen und seinen Fahrstil anzupassen.



Zusammen mit den neuen Federelementen kommen bei einer MT-07 auch zum ersten Mal montierte Vierkolben-Doppelbremssättel zum Einsatz. Diese sorgen für eine verbesserte Steifigkeit und eine stärkere und konstante Bremsleistung.



Die Anti-Hopping-Kupplung: sorgt für ein leichteres und sanfteres Herunterschalten



Die MT-07 ist serienmäßig mit einer Assist & Slipper (A&S®)*-Kupplung ausgestattet, die ein leichteres und direkteres Kupplungsverhalten ermöglicht.



Durch die Verwendung von zwei Nocken, einem Assist-Nocken und einem Slipper-Nocken, sorgt die Kupplung für eine sanftere und stabilere Maschine beim Herunterschalten und reduziert den Kraftaufwand beim Ziehen des Kupplungshebels um etwa 22%.



Das Design der A&S®-Kupplung verhindert das Rückdrehmoment und die übermäßige Motorbremsung, die beim Herunterschalten des Getriebes entstehen können, und ermöglicht so einen gleichmäßigeren und präzisere Kurveneinfahrt, während der Schlupf des neuesten Modells fein abgestimmt wurde, um eine Motorbremsung zu erreichen, die dem sportlichen Charakter der MT-07 entspricht.



*A&S“ und ‚Assist & Slipper‘ sind eingetragene Marken der FCC Co., Ltd.



Überarbeiteter Rahmen bietet mehr Festigkeit und Steifigkeit



Der Rahmen und das Fahrwerk der MT-07 der vierten Generation wurden überarbeitet, um das Fahrverhalten zu verbessern und die neue Technologie, die jetzt zur Serienausstattung gehört, leichter zu verpacken.



Der Rahmen besteht aus hochfesten Stahlrohren, die für eine hohe Steifigkeit und Festigkeit sorgen, und wiegt mit ca. 14,8 kg genauso viel wie der Rahmen der vorherigen MT-07-Generation, obwohl er eine um 12% bis 13% höhere Torsions-, Längs- und Quersteifigkeit aufweist. Vor allem die Schwingenlagerung unterscheidet sich deutlich vom Vorgängermodell: Sie hat eine neue Form, eine neue Dicke und eine neue Verstrebung, was sie zu einer entscheidenden Komponente macht, die das Gleichgewicht des Motorrads und die Agilität des Handlings bestimmt.



Obwohl das Aussehen des Rahmens dem des Vorgängermodells ähnelt, ist nur der Lenkkopf gleich geblieben. Der Durchmesser und die Dicke der Stahlrohre wurden durchgehend überarbeitet, ebenso wie die Verstärkungsplatten. Die Änderungen wurden nicht nur vorgenommen, um die Fahreigenschaften der neuen MT-07 zu verbessern, sondern auch, um die neue YCC-T-Drosselklappe und den Y-AMT unterzubringen, ohne dass der Luftfilter oder das Tankvolumen beeinträchtigt werden.



Der stark überarbeitete Rahmen wurde mit einer neu überarbeiteten Schwinge kombiniert. Das asymmetrische Design ist Teil der MT-07-DNA seit ihrer Einführung im Jahr 2014 und wurde bei diesem Modell der vierten Generation zum ersten Mal überarbeitet. Die oberen Flächen wurden abgespeckt, um Gewicht zu sparen und einen moderneren Look zu erzielen, während die Steifigkeit in Verbindung mit dem neuen Rahmen und der 41-mm-Upside-down-Gabel optimiert wurde.



Als Ergebnis der Veränderungen sorgen das neue Fahrwerk und die neuen Federelemente für mehr Stabilität und ein besseres Handling beim Transport von Gepäck. Mit dem 34 Liter fassenden Original Yamaha Topcase kann der Kunde die MT-07 auf längeren Reisen noch vielseitiger einsetzen.



Neue Felgen und Reifen



Die MT-07 des Modelljahrs 2025 verfügt über ein brandneues Felgendesign, das mit der von Yamaha patentierten Spinforging-Technik hergestellt wird. Das Verfahren führt zu einer dünneren und damit leichteren Felge, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Das Ergebnis sind 480 Gramm leichtere Felgen als bei der Vorgängerversion der MT-07, wodurch die Trägheit des Motorrads sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse um 4 % reduziert wurde. Diese leichteren Felgen tragen nicht nur zu einer Verringerung der Gesamtmasse des Fahrzeugs bei, sondern erhöhen auch die Agilität aufgrund der geringeren Trägheit, insbesondere an der Front.



Die SpinForged-Felgen sind mit Dunlop Sportmax Q5A-Reifen kombiniert, die dafür bekannt sind, dass sie ein leichtes Fahrverhalten in Kombination mit Langlebigkeit und großartigen Allround-Eigenschaften bieten. Die Sportmax-Reifen ergänzen das Fahrwerk der MT-07 und die Allround-Fähigkeiten des Motorrads perfekt, denn sie sind sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen und in einer Vielzahl von Einsatzbereichen zu Hause.



TFT-Display und Konnektivität



Die 2025 MT-07 ist mit einem 5-Zoll-Farbdisplay ausgestattet, das dem Fahrer vier verschiedene Themen zur Auswahl bietet, die über den Lenkerschalter ausgewählt werden können.



Neben Tachometer und Drehzahlmesser umfasst das umfangreiche Display auch eine Kraftstoffanzeige, den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, die Lufttemperatur und die Schaltpunktanzeige. Bei allen Layouts steht der Tachometer im Vordergrund, doch werden die Informationen je nach Geschmack und Fahrstil des Fahrers auf unterschiedliche Weise dargestellt.



Als eine Maschine, die aus der urbanen Kultur geboren wurde, ist die MT-07 vollgepackt mit Funktionen, die dem Fahrer helfen, sich auf den Straßen der Stadt zurechtzufinden. Das TFT-Dashboard kann über die kostenlose MyRide-App mit dem Smartphone des Fahrers verbunden werden. Die App ermöglicht es dem Fahrer, während der Fahrt Anrufe entgegenzunehmen, Musik zu steuern und die Einstellungen des YRC-Modus zu ändern.



Der Fahrer kann auch die kostenlose Garmin StreetCross-App installieren und sie mit dem Display der MT-07 koppeln, um eine vollständige Karten- oder Abbiege-Navigation mit Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.



Neue Bedienelemente und Anzeigefunktionen



Um den Zugang zu den zahlreichen zusätzlichen Funktionen der 2025 MT-07 zu erleichtern, wurde eine neue Schalter entwickelt. In den neuen Schaltern kommen flexible Leiterplatten zum Einsatz, die eine Vielzahl von Funktionen ermöglichen, während außen viel Wert auf die Optimierung der Form und Haptik der einzelnen Tasten gelegt wurde. Das Ergebnis ist ein intuitiv zu bedienendes Schaltersystem, das vollständig in die Funktionen der MT-07 integriert ist, aber nicht mehr Platz benötigt als die Elemente der Vorgängergeneration.



Die Blinker wurden überarbeitet und bieten neben den serienmäßigen Blink- und Warnblinkfunktionen drei neue Funktionen. Die neue Funktion „Dreimaliges Blinken“ kann durch eine sanfte Berührung des Knopfes aktiviert werden. Dadurch werden drei kurze Blinksignale ausgelöst, die sich ideal für den Spurwechsel eignen, während ein festerer Druck auf den Knopf den Blinker vollständig aktiviert. Die Blinker haben jetzt auch eine automatische Abschaltfunktion, die sich nach 15 Sekunden automatisch ausschaltet, wenn das Motorrad mehr als 150 Meter weit gefahren ist.



Darüber hinaus verfügt die neue MT-07 über eine Notbremssignalisierung, die eine plötzliche Bremsung erkennt und automatisch beide Blinker aktiviert, um andere Verkehrsteilnehmer auf die schnelle Verzögerung aufmerksam zu machen.



Die neue MT-07 Y-AMT



Das automatisierte Schaltgetriebe (Y-AMT) von Yamaha, das erstmals auf der MT-09 Y-AMT mit großem Erfolg eingeführt wurde, feiert mit der MT-07 Y-AMT 2025 sein Debüt auf der CP2-Plattform.



Das System macht eine manuell zu betätigende Kupplung überflüssig und gibt dem Fahrer die Freiheit, zwischen dem manuellen Schalten über einen mit den Fingern zu bedienenden, wippenartigen Schalter auf der linken Seite des Lenkers oder dem vollautomatischen Schalten in einem von zwei AT-Modi zu wählen.



Die Y-AMT-Technologie wurde in erster Linie entwickelt, um ein reineres und aufregenderes Fahrerlebnis zu bieten. Sie verstärkt nicht nur die sportliche Natur der MT-07, sondern hat auch den positiven Nebeneffekt, ein noch zugänglicheres und vertrauenserweckendes Motorrad zu schaffen, das einfacher zu fahren ist als je zuvor, besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das Ergebnis ist ein fahrerorientiertes Motorrad, das benutzerfreundlich, anpassungsfähig und sportlich ist.



In der AT-Einstellung (Automatic Transmission) kann der Fahrer zwischen D und D+ wählen. Die beiden Optionen bieten unterschiedliche Schaltmuster, wobei D ein ausgewogenes Schaltverhalten für den Alltag bietet, während D+ ein sportlicheres Fahrverhalten mit Hochschaltvorgängen im höheren Drehzahlbereich ermöglicht.



Die Y-AMT Technologie arbeitet harmonisch mit den YRC Fahrmodi der MT-07 zusammen und passt die Leistungscharakteristik und die Einstellungen der Traktionskontrolle weiter an die Anforderungen des Fahrers an. Die MT-07 Y-AMT verfügt außerdem über einen Tempomat, der auf längeren Autobahnfahrten für eine entspannte Fahrt sorgt.



Für ein besonders sportliches Fahrerlebnis wurde die MT-Einstellung (Manual Transmission) entwickelt, bei der der Fahrer die volle Kontrolle hat. Die Gangwechsel werden über einen taktilen Wippschalter aktiviert, der bequem an den Fingerspitzen der linken Hand des Fahrers liegt. Der Fahrer kann entweder mit Daumen und Zeigefinger mit dem Plus-Hebel hoch- und mit dem Minus-Hebel herunterschalten, oder er entscheidet sich für eine Ein-Finger-Bedienung für sportlicheres Fahren, indem er nur den Zeigefinger zum Schalten benutzt, indem er den Plus-Hebel zieht, um hochzuschalten, und ihn drückt, um herunterzuschalten - für das ultimative sportliche Fahrerlebnis.



Da keine Kupplung betätigt werden muss, kann der Fahrer seine Schaltvorgänge besser timen, während er sich auf seine Idealline und andere Bedienelemente konzentrieren kann. Ohne den traditionell montierten Schalthebel kann der Fahrer auch seinen Unterkörper in Kurven besser positionieren - das sorgt für hervorragende Stabilität in Kurven und eine noch bessere Verbindung mit dem Motorrad.



Das geringe Gewicht der Y-AMT-Technologie sorgt dafür, dass das Gesamtgewicht der MT-07 Y-AMT nur 186 kg beträgt. Das macht die Maschine noch zugänglicher für Fahrer, die auf der Suche nach ihrem ersten Motorrad mit großem Hubraum sind, sowie für erfahrene Fahrer, die eine große Maschine suchen, die handlich und aufregend ist, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen.



2025 Yamaha MT-07 - Technische Highlights

▪ Y-AMT Option mit Geschwindigkeitsregelanlage

▪ Kompaktes neues Styling mit neuer Sitzposition

▪ Neu gestaltete bi-funktionale LED-Scheinwerfereinheit

▪ Neuer 5-Zoll-TFT-Farbbildschirm mit Smartphone-Konnektivität und Navigation

▪ Elektronische Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und drei Leistungsstufen (STREET, SPORT, CUSTOM)

▪ Individuelles Fahrerlebnis mit Yamaha Ride Control (YRC) Einstellungen

▪ Neuer Rahmen und Schwinge optimieren die Steifigkeit und verbessern das Handling

▪ Geänderte Lenker- und Fußrastenposition für ein sportliches Fahrgefühl

▪ Neue, radial montierte Vierkolben-Vorderradbremssättel

▪ Neue 41-mm-Upside-down-Gabel und Hinterradaufhängung

▪ Optimiertes Hörerlebnis mit akustischer Verstärkungstechnologie

▪ Neuester 690-ccm-Zweizylinder-DOHC-Motor mit vier Ventilen, flüssigkeitsgekühlt, EU5+ CP2

▪ Leichte SpinForged-Felgen mit Dunlop Sportmax-Reifen

▪ A&S Kupplung für sanftere Gangwechsel

▪ Neue Bedienelemente und automatisch abschaltende Blinker mit Notbremssignalisierung



Farben und Verfügbarkeit



Die neue MT-07 und MT-07 Y-AMT sowie ihre 35-kW-Versionen werden in drei Farbvarianten erhältlich sein: Ice Storm, Icon Blue und Tech Black.



Die neue MT-07 ist ab März 2025 bei den Yamaha Partnern erhältlich.



Yamaha-Original-Zubehör

Ein neues Sortiment an vielseitigem, modularem Yamaha Originalzubehör ermöglicht es ihre MT-07 mit einer speziellen Multi-Mount-Struktur zu individualisieren, die sich leicht an- und abmontieren lässt und je nach Fahrsituation die freie Wahl des Zubehörs ermöglicht.



Die Zubehörauswahl bietet nicht nur zusätzliche Funktionalität, sondern auch die Möglichkeit, die MT-07 auf einen bestimmten Look oder Stil abzustimmen.



Kunden können einzelne Zubehörteile oder eines der neu entwickelten Zubehörpakete (Sport Pack, Sport Pack Pro, Touring Pack) vor der Abholung ihrer neuen MT-07 bestellen und von ihrem Yamaha-Händler montieren lassen.



Verkörpern Sie die „Dark Side of Japan“ mit neuer Fahrerbekleidung



MT-07-Fahrer können die „Dark Side of Japan“ mit der speziellen MT-Bekleidung voll ausleben.



Eine neue Kollektion wurde speziell für MT-07-Fahrer entwickelt, mit einer neuen Motorradjacke, die die neue Ice Storm-Lackierung der 2025er MT-07 ergänzt. Das Freizeitbekleidungssortiment umfasst Unisex-T-Shirts und Kapuzenpullis sowie Geschenkartikel, die die MT-Serie feiern.



MyGarage-App



Yamaha-Kunden können sich ihr MT-Traummodell bequem von zu Hause aus zusammenstellen - mit der schnell und einfach zu bedienenden MyGarage-App. Die kostenlose App ermöglicht es den Nutzern, Originalzubehör zu ihrem gewählten Modell hinzuzufügen und zu entfernen, um ihr ideales MT-Modell auf ihrem Smartphone oder Laptop zusammenzustellen.



MyGarage vereinfacht die Auswahl des Zubehörs, das zum MT hinzugefügt werden soll, und das fertige Ergebnis kann in 3D aus jedem Winkel betrachtet werden. Und um die Sache noch einfacher zu machen, kann der fertige Artikel auch direkt per E-Mail an den Yamaha Partner des Kunden geschickt werden, der dann weitere Informationen bereitstellen kann.



Ausführliche Informationen über Yamaha Originalzubehör und -bekleidung oder MyGarage finden Sie unter



MyRide-App



Die kostenlose MyRide-App von Yamaha bietet allen MT-Fahrern die Möglichkeit, mehr aus ihrem Fahrerlebnis herauszuholen: Routenverfolgung und -erstellung, Fahrinformationen wie Schräglagenwinkel, zurückgelegte Strecke und mehr. Außerdem können die Nutzer ihre eigene „Story“ erstellen, Bilder hinzufügen und diese in den sozialen Medien und der MyRide-Community teilen.



Mit der MyRide-App ermöglicht dir deine MT-07 Smartphone-Konnektivität und anpassbare YRC-Einstellungen

