Auf einem erfolgreichen Erbe aufbauen

• Die YZ450F, Yamahas Flaggschiff unter den Offroad-Wettbewerbsmodellen, bekommt für 2026 einen neuen Motor, Rahmen und Federelemente.

• Die 2026er YZ125 verfügt über ein überarbeitetes Ansaugsystem und eine verbesserte Vergaserabstimmung sorgt für eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung und ein besseres Ansprechverhalten am Kurvenausgang.

• Neue, aktualisierte Farben und Graphics für die gesamte Offroad Competition Modellreihe

• Yamahas 70th Anniversary Editions der Modelle YZ450F, YZ250F, YZ250 und YZ125 stellen die Verbindung her zwischen den modernen Motorrädern der Gegenwart und der glorreichen Yamaha Renngeschichte

Offroad-Wettbewerbe sind fest in Yamahas DNA verankert – in all ihren Formen und auf jedem Niveau. Yamahas Erfolge auf höchstem Rennsport Niveau - angefangen vom Motocross bis hin zum Rallyesport - sind gut dokumentiert. Das hat seinen Grund, denn es gab immer ein starkes Engagement, um die Erfolge mit Fahrern auf allen Ebenen des Sports auf diesem Level zu halten. Zur Feier desoptimiert Yamaha seine Offroad-Motorräder weiter, um ihre Erfolgsformel allen Fahrern zugänglich zu machen.Der Erfolg von Yamaha im Offroad-Rennsport ist nur durch die ganz besondere Herangehensweise in Sachen Entwicklung und Fertigung möglich, die das Fahren von Motorrädern unter Rennbedingungen erst möglich macht. Titel und Vorsprünge sind Momentaufnahmen – doch Yamahas Spirit, der Wille zur ständigen Verbesserung und der Drang zur Innovation bleiben konstant und treiben uns immer weiter voran. Ein heute siegreiches Motorrad muss morgen noch besser sein, um gewinnen zu können. Deshalb wird unablässig daran gearbeitet, Leistung, Handling, Kontrolle und Zuverlässigkeit ständig weiter zu verbessern.Das beständige Verschieben von Grenzen zeigt sich deutlich in der 2026er Yamaha Offroad Competition Modellreihe. Die echte Rennsport-DNA zieht sich durch die gesamte Produktpalette und führt zu wichtigen, leistungssteigernden Verbesserungen. So entstehen Motorräder von Gewinnern für Gewinner.Für 2026 hat Yamaha die Leistung und das Handling des Flaggschiffsweiter verbessert, das Ansaugsystem derüberarbeitet und die gesamte Produktpalette mit neuen Farben und Graphics für ein breiteres Fahrerspektrum attraktiver gemacht.Zusätzlich erweitert Yamaha die Offroad Competition Modellreihe zumum vier besondere Modelle. In atemberaubenden Sonderfarben knüpfen diese Motorräder an Yamahas aktuelle und vergangene Erfolge im Offroad-Rennsport an. Sie sind gleichzeitig ein Versprechen, den Kampfgeist zu bewahren, der Siege auch in Zukunft möglich macht.Diehat Rennen gewonnen, ging in Vergleichstests der Fachpresse als Siegerin hervor und begeisterte Fahrer auf der ganzen Welt. All das hat die Yamaha Ingenieure aber nicht davon abgehalten, unermüdlich weiter daran zu arbeiten, sie noch besser zu machen. Das Ergebnis dieser Arbeit sind ein neuer Motor, ein neuer Rahmen und neue Federelemente sowie diverse Verbesserungen in vielen anderen Bereichen. Dazu zählen auch das neue Styling und der Einsatz revolutionärer Technologien.Die 2026erverfügt über einen neuen Motor mit überarbeitetem Ansaugsystem. Das sorgt für eine einfachere Bedienung und eine linearere Gasannahme. Effekt: eine bessere Kontrolle im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Form des Ansaugkanals und der Ansaugwand verändert, um eine stärkere Verwirbelung des Gemischs im Brennraum zu erzeugen. Die so verbesserte Verbrennungseffizienz sorgt für mehr Dampf im unteren bis mittleren Drehzahlbereich, bei gleichbleibend hoher Leistung im oberen Drehzahlbereich. Auch die Drehmomentcharakteristik wurde für ein besseres Gefühl optimiert. Diese Änderungen verbessern die Zuverlässigkeit des Motors und reduzieren gleichzeitig die Belastung des Fahrers. Das neue Motorrad behält die wichtigsten Merkmale bei, die den aktuellen Motor zu einem so beeindruckenden Kraftpaket gemacht haben. Hierzu gehören unter anderem das einzigartige Layout mit dem umgekehrten Zylinderkopf, die Titan-Einlassventile mit 39 mm Durchmesser, der geschmiedete Aluminiumkolben, das Gleitlager am Pleuel und die Trockensumpfschmierung.Das Auspuffgeräusch wurde durch einen mittig platzierten Resonator und Änderungen an der Abstimmung reduziert, und der Luftfilter verfügt jetzt über einen zusätzlichen Resonator und einen Kanal, um das Ansauggeräusch zu reduzieren. Der Befestigungswinkel des Schalldämpfers wurde geringfügig abgesenkt, um mehr Platz zu schaffen und so das Aufheben an der hinteren Radabdeckung zu erleichtern.Zu den Neuerungen, die das Fahrerlebnis wirklich verbessern, gehört. Sie sorgt für einen konstanten Eingriffspunkt und muss im Verlauf eines Rennens nicht nachgestellt werden. Außerdem lässt sich so der Eingriffspunkt leichter erfühlen. Das Gefühl am Hebel ist natürlich und er lässt sich leicht betätigen. Weitere Änderungen an der Kupplung und dem Kupplungshebel haben für eine konstantere Leistung gesorgt.Der Rahmen dererhielt bereits viel Lob, doch beim 2026er Modell wurde er für eine noch bessere Fahrbarkeit, mehr Zugänglichkeit und ein besseres Fahrgefühl nochmals verbessert. Beim neuen Rahmen wurden die innere Struktur und die Stärke der Unterrohre überarbeitet. Außerdem kommen beidseitig asymmetrische Motorlager zum Einsatz, um das Torsionsverhalten des Rahmens anzupassen. Dies verringert die Festigkeit bei Aufwärtsbewegungen, wohingegen die Längs-, Quer- und Torsionssteifigkeit unverändert bleiben. Das Resultat sind ein ruhigeres und stabileres Fahrverhalten der Frontpartie sowie eine verbesserte Balance des Fahrwerks, eine bessere Rückmeldung, mehr Stabilität bei Spurrillen und beim Bremsen sowie eine geringere Gewichtsverlagerung.Die Abstimmung der vorderen Federelemente wurde auf die Eigenschaften des überarbeiteten Rahmens angepasst. Dadurch konnten Fahrverhalten und Stabilität weiter verbessert und die Belastungen für den Fahrer verringert werden. Für die Hinterachse wurden gemeinsam mit KYB neue hintere Federelemente entwickelt, die einen sanfteren Übergang von der Lowspeed- zur Highspeed-Dämpfung ermöglichen. Die Grund- und Hauptventilstruktur wurde überarbeitet, wobei der Grundventilkolben von 24 auf 28 mm vergrößert wurde und separate Ölkanäle für Druck- und Zugstufe eingeführt wurden, was die Dämpfung bei niedrigen Geschwindigkeiten verbessert. Der Hauptventilkolben, der für die Kompression im mittleren bis hohen Geschwindigkeitsbereich sorgt, hat jetzt sechs Öffnungen pro Hub im Gegensatz zu den vier des Vorgängermodells, was die Dämpfung bei härterem Fahren verbessert. Außerdem gibt es einen neuen handbetätigten Regler für die Einstellung der Druckstufendämpfung.Zusätzlich zum Rahmen und zu den Federelementen sorgt die neue rutschfeste Sitzbankoberfläche für mehr Kontrolle. Die Tiefe und die Struktur ihres Wabenmusters reduzieren das Risiko des Zurückrutschens des Fahrers auf der Sitzbank beim Beschleunigen. Außerdem fällt es durch das Muster leichter, sich auf der Sitzbank nach vorne zu bewegen.Wenn die 2026er YZ450F zwischen den Rennen geparkt wird, ermöglicht eine ECU-Sperre dem Fahrer, das Motorrad über ein Smartphone zu sichern. Der Motor kann erst dann wieder gestartet werden, wenn das Passwort in der Power Tuner-App korrekt eingegeben wurde. Dieses System ist ein großartiger Diebstahlschutz für Motorräder ohne Zündschlüssel.Zusätzlich zur ECU-Sperre kann mit der einzigartigen Power Tuner-App die Charakteristik des Motors individuell auf den Fahrer und die Streckenbedingungen abgestimmt werden. Mit ihr lassen sich auch die Traktionskontrolle und die Launch Control sowie die Laptime-Funktion bedienen. Für einen schnellen Wechsel während der Fahrt kann der Fahrer mit dem Multifunktionsschalter am Lenker das Motorkennfeld auswählen. Die elektronischen Komponenten der YZ450F werden von einer leichten Lithium-Batterie versorgt.Die YZ450F überzeugt auch in Sachen Optik. Das neue Bodywork unterstreicht die Leichtigkeit und Kompaktheit des Motorrads. Hierzu gehören eine schmale und weiter unten angebrachte Startnummerntafel, zweiteilige Seitenverkleidungen in zweifarbigem Design, das die charakteristischen horizontalen Linien der YZ-Reihe betont, sowie eine neue Radabdeckung hinten. Die YZ-Logos und die „Speedblock“-Graphics kennzeichnen das Motorrad als Teil der siegreichen Rennfamilie.Dieist noch enger mit Yamahas Rennsporterfolgen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden. Sie hat eine atemberaubende weiß-rote Farbgebung, die von der kultigen YZM400F inspiriert ist, dem ersten Viertakt-Motorrad überhaupt, das Siege in der Motocross-Weltmeisterschaft und im AMA Supercross errang und damit den Sport revolutionierte.Dieerhielt viel Lob für die in ihrem Segment führenden Federelemente, ihr ausgezeichnetes Handling, den unglaublichen Fahrspaß, den sie bei jeder Fahrt vermittelt. Nicht zu vergessen ist ihre enorme Rennsportgeschichte, die durch die zahlreichen Racingerfolge auf der ganzen Welt geschrieben wurde. Darüber hinaus ist die YZ125 eine perfekt Basis für die Karriere angehender Motocross-Stars, wie das preisgekrönte Yamaha YZ bLU cRU-Programm beweist. Durch die kontinuierlichen Bemühungen der Yamaha-Ingenieure wurde die Leistung der YZ125 für 2026 noch weiter verbessert, um ihre Position in der Zweitakt-Kategorie auszubauen.Die neueste Version der YZ125 bekommt ein überarbeitetes Ansaugsystem und eine Optimierung vom Vergaser sowie der Zündzeitpunktsteuerung. Das sorgt für eine konstantere und linearere Leistungsentfaltung, eine hervorragende Gasannahme und eine kontrolliertere Beschleunigung am Kurvenausgang.Für eine optimierte Kraftstoffzufuhr über den gesamten Drehzahlbereich wurde die Vergaserabstimmung geändert: Die neue Düsennadel sorgt für eine ausgewogene Kraftstoffzufuhr bei allen Drosselklappenstellungen und ermöglicht so eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung. Die Haupt-, Pilot- und Powerjet-Düsen wurden überarbeitet, um einen idealen Kraftstofffluss und somit eine bessere Gasannahme in allen Drehzahlbereichen zu erreichen. Außerdem wurden die Luftschraube angepasst für ein ruhigeres Fahrverhalten am Kurvenausgang.Auch der Zündzeitpunkt wurde für alle Drosselklappenstellungen aktualisiert, um eine optimale Verbrennung zu erreichen. Dadurch reagiert der Motor im gesamten Drehzahlbereich linearer auf die Gasbefehle des Fahrers.Der Einlass des Luftfilters wurde vergrößert und neu geformt, und die Verbindungen wurden aktualisiert, um eine nahtlose Verbindung zum Vergaser zu erreichen. Diese Änderungen ermöglichen einen reibungslosen Luftdurchsatz und eine konstante Vergaserleistung.All diese Upgrades und Modifikationen machen die YZ125 noch vielseitiger und zugänglicher für ein breiteres Fahrerspektrum, vom Anfänger bis zum Experten. Des Weiteren können vom Fahrer leichter Anpassungen an den Vergasereinstellungen vorgenommen werden. Das Handling der neuen YZ125 ist leichter und sie kommt schneller aus den Kurven.Außerdem kündigt Yamaha die YZ125 70th Anniversary Edition an, mit der die lange Liste der Merkmale dieses kultigen Motorrads um die spezielle weiß-rote Farbgebung ergänzt wird.Dieund diesind die Favoriten unter Rennfahrern, die die ultimative Kombination aus kontrollierbarer Leistung, agilem Handling und Langlebigkeit von Yamaha suchen. Für 2026 sind sie in den aktualisierten Icon Blue-Farben mit neuen Graphics erhältlich. Außerdem sind die 70th Anniversary Editions beider Motorradmodelle in einer speziellen weiß-roten Farbe erhältlich.Yamahas Jugendcrosser, die YZ65 und YZ85, werden mit der gleichen rennerprobten Technologie gefertigt wie die größeren Bikes. Diese nach den hohen Yamaha Standards gefertigten Modelle mit kleinerem Hubraum bekommen für 2026 die aktualisierte Farbe Icon Blue und neue Graphics.Zu guter Letzt ist da noch die legendäre PW50. Es ist eines der bekanntesten Motorräder der Welt und viele Champions haben auf ihr die ersten Erfahrungen auf zwei Rädern gemacht. Mit seinem spritzigen, vollautomatischen 50 cm³ Motor, dem einfach einzustellenden Gasanschlag, der niedrigen Sitzbank und dem spielerischen Handling ist die PW50 das ultimative Motorrad für Kids. Für 2026 erhält die PW50 eine aktualisierte Icon Blue-Farbe mit neuen Graphics.Jedes Yamaha Offroad-Motorrad kann mit unserer großen Auswahl an Originalzubehör von Yamaha auf das nächste Level gebracht werden. Für Fahrer, die nach Spitzenleistung suchen, bietet das(Genuine Yamaha Technology Racing) rennerprobte Teile, die von Yamahas eigenen Werksteams entwickelt und getestet wurden. Damit die Motorräder stets optimal laufen, bietet Yamaha auch das komplette Yamalube-Sortiment an – Hochleistungsschmierstoffe und Pflegeprodukte, die im eigenen Haus entwickelt wurden und die die gleichen hohen Standards erfüllen wie unsere Motorräder.Die neueste MX-Kollektion wurde von Yamaha in Zusammenarbeit mit Alpinestars entwickelt und umfasst neben Fahrershirts, Hosen und Handschuhen auch Offroad-Protektorenjacken, Enduro-Hosen und -Jacken. Außerdem gibt es das limitierte MX-Trikot zum 70-jährigen Jubiläum von Yamaha, das die sieben Jahrzehnte lange Tradition von Yamaha feiert. Jedes Teil wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und verfügt über exklusive Werksdesigns.Im Fahrerlager sorgt das Paddock Blue-Teamwear für einen sauberen, koordinierten Look für Fahrer, Crew und Fans. Jedes Teil ist im kultigen Yamaha Racing Blue gehalten und trägt das Yamaha Racing-Logo. Für den Alltag trägt die Paddock Blue Urban-Kollektion den Nervenkitzel des Rennsports über die Rennstrecke hinaus. Sie wurde im Fahrerlager entwickelt, für die Straße konzipiert, und soll dich in den Momenten beflügeln, die dein Herz höherschlagen lassen.YZ450F 70th Anniversary verfügbar ab Januar 2026YZ450F verfügbar ab Oktober 2025YZ250F 70th Anniversary verfügbar ab Januar 2026YZ250F verfügbar ab November 2025YZ250LC 70th Anniversary verfügbar ab Januar 2026YZ250LC verfügbar ab August 2025YZ125 70th Anniversary verfügbar ab Januar 2026YZ125 verfügbar ab November 2025YZ85 verfügbar ab August 2025YZ65 verfügbar ab August 2025PW50 verfügbar ab August 2025