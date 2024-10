2025 Yamaha TMAX & TMAX Tech MAX

Der TMAX ist eines der bedeutendsten und wichtigsten Modelle, die Yamaha seit der Gründung des Unternehmens vor fast 70 Jahren vorgestellt hat. Bei seinem Debüt im Jahr 2001 verblüffte die Erstausgabe des TMAX den Markt mit seinem innovativen Design und seiner erstklassigen Ausstattung und der Art und Weise, wie er die Schlüsseltechnologien aus der Motorrad- und Rollerwelt kombinierte, um so eine völlig neue Art von motorisierten Zweirädern zu schaffen.Eine Ikone war geboren und dieses legendäre Fahrzeug weist seit über 20 Jahren den Weg. Mit der Vorstellung eines völlig neuen Konzeptes hat der ursprüngliche TMAX zu Beginn des Jahrtausends nicht nur die Kategorie der Sport Scooter geschaffen, sondern inspirierte auch die Entwicklung der führenden MAX-Scooter von Yamaha und eröffnete einer breiten Zielgruppe die Möglichkeit, Mitglied der MAX-Familie zu werden. Alle mit der gleichen reinen MAX-DNA hergestellt hat jeder der Yamaha Sport Scooter seine Wurzeln beim TMAX.Angetrieben von einem kompakten und leistungsstarken Zweizylindermotor, der in ein Motorrad-ähnliches Fahrwerk eingebaut ist, brachte die erste TMAX-Generation ein völlig neues Fahrgefühl auf die Straße. Die Nutzer konnten die aufregende Motorleistung mit dem dank Durchstieg einen einfachen Zugang und den Vorzügen des vollautomatischen Getriebes genießen.Das Modell TMAX ist der erste Sport Scooter der Welt, der sich durch seine sportliche Leistung, seinen Komfort und seine „Twist-and-Go“-Bequemlichkeit auszeichnet. Er bietet einen hervorragenden Windschutz und die Möglichkeit, auch lange Strecken mit hoher Geschwindigkeit zurückzulegen.Der TMAX ist seit fast einem Vierteljahrhundert ein beständiger Bestseller in der Kategorie der großen Sportroller. Er bietet den Fahrern eine neue und attraktive Möglichkeit, längere Strecken zurückzulegen und das auf eine sportlich angenehme Art und Weise, die jede Menge Fahrspaß bietet.Seit dem Debüt des ersten TMAX wurde er kontinuierlich weiterentwickelt. Der Motor wurde überarbeitet, das Fahrwerk wurde anspruchsvoller und auch die aktuellsten elektronischen Assistenzsysteme kamen hinzu. Seinen überragenden Erfolg unterstreichen auch die erstaunlichen Verkaufszahlen, seit 2001 wurden mehr als 330.000 Einheiten allein in Europa verkauft.Der TMAX ist für Yamaha nicht nur ein Verkaufsschlager, er ist auch eines dieser charismatischen Modelle, das bei seinen zahlreichen Kunden in ganz Europa eine große Loyalität genießt. In vielen Ländern gibt es eine aktive TMAX-Clubszene mit Tausenden von Mitgliedern und einer treuen Fangemeinde, die Sammlungen von Modellen zusammengetragen haben, die bis zur Originalversion von 2001 zurückreichen.Für das Jahr 2025 bekommt der TMAX ein dynamisches neues Aussehen mit einer schärferen Frontpartie, verbesserten Assistenzsystemen und einem umfangreicheren Display. Der TMAX Tech MAX erhält zusätzlich ein Premium-Finish, das seinen Status als ultimativer Yamaha Sport Scooter unterstreicht.Die neuen Modelle sind kontinuierliche Weiterentwicklungen dieses herausragenden, hubraumstarken Hochleistungs-Sport Rollers. Das Styling-Team von Yamaha hat sich darauf konzentriert, ein noch besseres Paket mit einem stärkeren, neuen Gesicht zu schaffen, das aber den wesentlichen Charakter dieses beliebten Modells beibehält. Neben den Upgrades des vernetzten Cockpits erhält der Fahrer auch ein verbessertes Bremskontrollsystem, das noch ausgefeiltere Bremskontrolle bietet. Außerdem erfüllt der weiterentwickelte Motor die Bedürfnisse umweltbewusster Fahrer.Der TMAX wird von einem kompakten, leistungsstarken Motor angetrieben, der zusammen mit dem benutzerfreundlichen Automatikgetriebe für temperamentvoll sportliche Fahrleistungen sorgt. Der 560 cm³ Zweizylindermotor entwickelt eine Leistung von 35 kW (47,6 PS) und bietet dank einem speziellen Ausgleichsmechanismus - einem mit sich horizontal bewegenden Kolben - einen besonders ruhigen Lauf. Das ist ideal für alle Fahrsituationen – egal, ob für den Weg zur Arbeit, durch die Stadt oder auf der Autobahn.Für 2025 wurden Motor und Auspuff überarbeitet, und der neueste TMAX ist EURO5+-konform, sodass dieser Sport Roller mit A2-Führerschein für die städtischen Umweltzonen in europäischen Städten geeignet ist. Der Motor erreicht seine maximale Leistung bei 7.000/min und das maximale Drehmoment bei 5.250/min. Damit bietet der TMAX aufregende und angenehme Fahrtleistungen, egal wohin die Fahrt geht.Der TMAX hat ein vollautomatisches, wartungsarmes Keilriemengetriebe und bietet einen superweichen Lauf in allen Geschwindigkeitsbereichen. Für eine noch bessere Fahrqualität wurde die Abstimmung der Fliehkraftkupplung überarbeitet. Das sorgt für eine nahtlose, kraftvolle Beschleunigung aus dem Stand, und das neue Design des Ansaugtrichters erzeugt einen klareren Sound.Alles am TMAX ist darauf ausgelegt, dem Fahrer ein Höchstmaß an Komfort, Kontrolle und Fahrspaß zu bieten. Dieser ikonische Sport Scooter war schon immer ein Spitzenreiter in Sachen Design und Technik. Das neue Modell ist mit einem neuen Bremskontrollsystem ausgestattet – besser bekannt als Kurven-ABS.Die ursprünglich für die leistungsstarken Supersport-Motorräder von Yamaha entwickelte Brake Control (BC) arbeitet mit dem Antiblockiersystem des TMAX zusammen, um den Bremsschlupf bei starkem Bremsen oder beim Fahren auf Oberflächen mit geringem Grip zu minimieren. Das BC-System wird von einer Trägheitsmesseinheit (IMU) gesteuert und zielt darauf ab, bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Neigungswinkeln und Straßenverhältnissen eine optimale Bremsleistung zu erzielen.Der TMAX hat außerdem den D-MODE an Bord, der es dem Fahrer ermöglicht, die gewünschte Leistungscharakteristik für den Einsatz in der Stadt oder auf der Landstraße auszuwählen.Mit der Traktionskontrolle wird auf losem oder rutschigem Untergrund die Leistungsabgabe an das Hinterrad reguliert. Die zusätzliche Bremskontrolle ergänzt das bestehende Paket an elektronischer Steuerungstechnologie dieses Sport Rollers und gibt dem Fahrer ein höheres Maß an Vertrauen bei einer Vielzahl von Wetter- und Straßenverhältnissen.Seit das erste Modell im Jahr 2001 auf den Markt kam, hat der TMAX stets einen unverwechselbaren und ikonischen Look. Durch die ständige Weiterentwicklung dieses legendären Sport Scooters ist er seit fast einem Vierteljahrhundert führend in seiner Kategorie. Im Laufe der Jahre hat das Styling-Team von Yamaha darauf geachtet, den grundlegenden Charakter des Originalmodells zu respektieren und gleichzeitig stilistische Upgrades und Verbesserungen einzuführen, die den Kultstatus dieses ultimativen Sport Rollers weiter stärken.Das Modell 2025 hat ein dynamisches neues Gesicht mit neu gestaltetem Doppelscheinwerfer und integrierten Positionslampen, die ihm ein sportlicheres und ausgefeilteres Aussehen verleihen. Es ist auf Anhieb als TMAX erkennbar und schafft gleichzeitig ein stärkeres, neues Image für diesen herausragenden Sport Scooter. Die Frontverkleidung des TMAX ist ebenfalls neu und ergänzt den neuen Doppelscheinwerfer. Sie gibt dem Scooter einen New Generation Look und ist etwas kürzer als zuvor, was für eine klare, scharfe Silhouette mit einem kompakteren, zentralisierten Aussehen sorgt.Zusammen mit den ikonischen Boomerang-förmigen Seitenteilen, dem hochgezogenen Auspuff auf der rechten Seite, der konturierten Doppelsitzbank und den athletischen Anbauteile bewahren das neue Gesicht und die Frontverkleidung den wesentlichen Charakter und die reine Sport-DNA dieses legendären Modells, die es zu einem der beliebtesten motorisierten Zweiräder von Yamaha gemacht haben.Das 7-Zoll-TFT-Display wurde verbessert und bietet eine Auswahl von drei Bildschirmlayouts, sodass der TMAX-Fahrer die Option wählen kann, die sich auf die für ihn wichtigsten Informationen konzentriert. Die verbesserte Konnektivität des neuesten Modells über die MyRide-App ermöglicht es den Fahrern außerdem, Musik abzuspielen und SMS, Anrufe und E-Mail-Benachrichtigungen zu empfangen.Die MyRide-App bietet dazu Zugang zu zahlreichen Funktionen und Services, wie z. B. einem Fahrtenbuch, Parkplatzsuche, Kraftstoffverbrauch, gefahrenen Strecken und vielem mehr, was dem Fahrkomfort eine weitere Dimension gibt und dem Besitzer ermöglicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen.TMAX-Fahrer können über die Garmin Motorize App, die auf ein Apple- oder Android-Smartphone* heruntergeladen werden kann, auf das Garmin Navigationssystem* mit vollständiger Karte zugreifen. Zusätzlich zu den Navigationsfunktionen können TMAX-Fahrer mit dieser App auch Informationen zu Verkehr, Wetter und POIs abrufen und so jede Fahrt einfacher und effektiver planen.*Garmin Navigation mit vollständiger Karte ist für berechtigte TMAX-Modelle kostenlos erhältlich, wird aber nicht in allen Ländern angeboten. Einige Navigationsfunktionen sind nicht in allen Ländern erhältlich.Der TMAX war der erste hubraumstarke Hochleistungs-Scooter, der ein Motorrad-ähnliches Fahrwerk hatte. Das hat wesentlich zu seinem herausragenden Fahrkomfort beigetragen. Mit einer Motorradähnlichen Upside-Down-Gabel, einer langen Schwinge für zusätzliche Stabilität und einem direkt mit dem Fahrwerk verbundenen kompakten Motor können TMAX-Fahrer das präzise Fahrverhalten eines Sportmotorrads erleben, ohne auf die Vorteile eines Scooters verzichten zu müssen.Der leichte Aluminiumrahmen bietet die Stärke und Agilität eines Motorrads. Das sorgt für eine hervorragende Straßenlage und Kurvenstabilität. Das „Step thru"-Layout bietet den Komfort eines Scooters und macht den TMAX zur bequemsten und attraktivsten Wahl für längere Pendlerstrecken und Wochenendtouren. Dank seiner aerodynamischen Verkleidung und der Sportscheibe sowie einer kontrierten Doppelsitzbank hat der TMAX in Sachen Fahrqualität und Komfort nur wenige Konkurrenten.Der TMAX hat vorne eine 267 mm große Doppelscheibenbremse, der Durchmesser der Scheibenbremse hinten beträgt 282 mm. Die ABS-Bremse ist mit dem neusten Brake Control System ausgestattet, das eine hervorragende Kontrolle bei unterschiedlichen Bedingungen ermöglicht. Leichte, SpinForged Felgen minimieren das Gewicht der ungefederten Massen und sorgen für ein agiles Fahrverhalten. Der 120/70-15-Vorderradreifen und der breite 160/60-15-Hinterradreifen bieten ein hohes Grip-Niveau und machen den TMAX zu einem hervorragenden Fahrzeug für Stadt und Autobahn.Der TMAX wurde für alle entwickelt, die Stil, Leistung, Komfort und Funktionalität zu schätzen wissen. Ein großer Stauraum unter der Sitzbank bietet Platz für einen Integralhelm oder zwei Jet-Helme (je nach Größe und Form). Dank Smart Key können die Zündung, die Sitzbank, der Kraftstofftank und der Hauptständer schlüssellos bedient werden, solange der Fahrer den Smart Key mit sich führt.Yamaha hat ein vielfältiges Angebot an Originalzubehör für den TMAX entwickelt, und die Besitzer können sich ihren eigenen, einzigartigen Sport Scooter zusammenstellen, indem sie mit der MyGarage-App einen virtuellen TMAX oder Tech MAX bauen. Mit einer Vielzahl von Leistungs-, Stil- und Komfortteilen ist es möglich, ein ganz besonderes Fahrzeug zu bauen, das den individuellen Anforderungen und dem Lebensstil des Kunden entspricht.▪ 560 cm³ Zweizylindermotor nach EURO5+ Norm▪ Neues Brake Control(BC)-System▪ Neue Dual-Eye-Frontpartie und stärkeres Frontverkleidungsdesign▪ 7-Zoll-TFT-Display mit erweiterter Konnektivität▪ Garmin Navigation▪ Luxuriöse Ergonomie mit einstellbarer Fahrer-Rückenstütze▪ Große Scheibenbremsen▪ SpinForged 15 Zoll Felgen▪ Leichter Aluminium- Doppelholmrahmen▪ D-MODE und Traktionskontrolle▪ Großzügig bemessener Stauraum▪ Smart Key – schlüssellose Bedienung▪ Erhältlich in den Farben Icon Black und Tech KamoDer TMAX Tech MAX wurde für Fahrer entwickelt, die nur das Beste wollen. Er bietet alle Upgrades des TMAX 2025, hat aber darüber hinaus eine Reihe zusätzlicher Besonderheiten sowie einzigartige Features und ein exklusives Finish. Das alles unterstreicht seinen Status als ultimativer Yamaha Sport Scooter.Mit einem Bereich von 110 mm ermöglicht die elektrisch einstellbare Verkleidungsscheibe dem Fahrer, die Scheibe per Knopfdruck nach oben und unten zu bewegen, um sie dem eigenen Fahrstil und der Geschwindigkeit anzupassen. Ausgestattet mit Heizgriffen und einer beheizbaren Sitzbank, ist dieser ultimative Sport Scooter für den ganzjährigen Einsatz konzipiert.Neben dem D-MODE, der Traktionskontrolle und der neuen Bremskontrolle ist der TMAX Tech MAX auch mit einer Geschwindigkeitsregelanlage ausgestattet und eignet sich damit ideal für längere Touren. Ein weiteres exklusives Merkmal des TMAX Tech MAX ist die einstellbare Hinterradfederung. Sie ermöglicht dem Fahrer die individuelle Einstellung - je nach Fahrstil und Gewicht.Für zusätzlichen Komfort sorgt das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), das den Fahrer bei Unregelmäßigkeiten des Reifendrucks an Vorder- und Hinterrad warnt. Die speziellen hinterleuchteten Lenkerschalter und die gefrästen Felgen unterstreichen den Premiumkomfort des TMAX Tech MAX.Dieser hochmoderne Sport Scooter ist in den Farben Ceramic Grey und Dark Magma erhältlich. Diese beiden Farben unterstreichen seine Exklusivität und verstärken den Gesamteindruck von Qualität, Style und Dynamik.▪ Elektrisch einstellbare Verkleidungsscheibe▪ Heizgriffe & beheizbare Sitzbank▪ Geschwindigkeitsregelanlage▪ Einstellbare Hinterradfederung▪ Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)▪ Hinterleuchtete Lenkerschalter▪ Erhältlich in den Farben Ceramic Grey und Dark MagmaDer TMAX und der TMAX Tech MAX sind ab März 2025 erhältlich.Yamaha hat eine Reihe von Paketen und individuellen Originalzubehörteilen entwickelt, mit denen TMAX Besitzer ihren Sport Roller auf einfache Weise individualisieren können – ganz nach persönlichem Geschmack und der Art der Nutzung.Das ständig wachsende Angebot, das Yamaha für den 2025er TMAX und Tech MAX entwickelt hat, umfasst eine große Auswahl an Artikeln für Komfort, Optik und Leistung. Nur wer sich für Originalzubehör entscheidet, kann sicher sein, dass jedes Teil perfekt passt und in der gleichen hohen Qualität wie das Fahrzeug hergestellt wurde.Yamaha bietet außerdem eine umfassende Auswahl an Fahrer- und Freizeitbekleidung, passend für TMAX- und TMAX Tech MAX-Fahrer, einschließlich CE-geprüfter Fahrerjacken und -handschuhe sowie einer Auswahl an T-Shirts, Hoodies, Baseballkappen und vielem mehr.Mit der Yamaha MyGarage App auf dem Smartphone oder Laptop individualisieren Kunden virtuell schnell und unkompliziert ihren TMAX oder TMAX Tech MAX mit Originalzubehörteilen. Mit der kostenlosen App kann man je nach Geschmack Zubehörartikel ergänzen oder entfernen, bis die Konfiguration des ultimativen Sport Scooters feststeht. Das fertige Ergebnis kann in 3D aus allen Blickwinkeln betrachtet werden.Die MyGarage App gibt bei der Auswahl und Entscheidung über die Zubehörteile Sicherheit. Ist die Konfiguration beendet, kann der Kunde das Ergebnis direkt an den Yamaha Partner seiner Wahl senden, damit dieser die ausgewählten Originalzubehörteile bestellen und an den neuen TMAX montieren kann.Alle Informationen zu Originalzubehör und Bekleidung von Yamaha sowie die MyGarage App stehen auf unserer Website zur Verfügung: www.yamaha-motor.de