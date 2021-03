Yakbett Gutschein - Ab sofort auf das gesamte Produktsortiment erhältlich

Topper

Seit 2018 zählt YAK zu den renommiertesten Herstellern von Boxspringbetten. Unsere Produkte überzeugen durch hochwertig verarbeitete Materialien und eine einzigartige Qualität. Dies zeigt sich auch in unserem Rundum-Sorglos-Versprechen. Neben 101 Nächten zum Probeschlafen erhalten unsere Kunden 5 Jahre Garantie auf unsere Produkte. Eine kostenlose Lieferung und der Aufbau sind im Preis inklusive.Neu im Sortiment von YAK ist nun auch der Gutschein, der für alle Produkte im Onlineshop einlösbar ist. Dabei kann der Wert vom Yakbett Gutschein ganz individuell bestimmt werden. Verschenken Sie beispielsweise einen Gutschein im Wert von 100 Euro, so kann der Beschenkte das YAK Boxspringbett um 100 Euro günstiger in unserem Onlineshop erwerben. Der Gutschein gilt für das gesamte Produktsortiment. Hierzu zählen:Der Yakbett Gutschein ist somit die perfekte Geschenkidee für Menschen, die sich aufgrund von Schlafproblemen ein neues Boxspringbett zulegen möchten.Ein unruhiger oder schlechter Schlaf kann viele Ursachen haben. Eine dieser Ursachen ist unter anderem ein Bett mit einem falschen Härtegrad. Dies führt langfristig auch zu Folgeschäden, wie Rücken- oder Nackenschmerzen. Dabei ist ein guter Schlaf immens wichtig, um frisch und energievoll in den Tag zu starten. Genau aus diesem Grund zählt das Boxspringbett von YAK zu den Premium-Produkten auf den Markt. Dank neuester Technologien und die Verwendung des Materials Celliant wird die Erholung während dem Schlaf deutlich verbessert. Die Celliant-Faser sorgt dafür, dass die eigene Körperwärme als Infrarotstrahlung reflektiert wird. Damit steigt der Sauerstoffgehalt im Körper und die Leistungsfähigkeit wird aufgrund der schnelleren und besseren Erholung während dem Schlaf nachhaltig gespeichert.Der Topper aus hochwertigem Gelschaum rundet das Boxspringbett schließlich ab. Auch für Allergiker ist das Boxspringbett von YAK geeignet. Das YAK Bettlaken, welches zu 95 Prozent aus Baumwolle und zu 5 Prozent aus Lycra gefertigt wird, lässt sich ganz einfach mit einem Reißverschluss über den Topper ziehen und regelmäßig waschen. Außerdem ist es nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und somit völlig unbedenklich für die Haut.Mit dem Yakbett Gutschein machen Sie ihren Liebsten nun eine ganz besondere Freude, indem sie der beschenkten Person mit einem Wertgutschein den Anreiz geben, sich ein neues Bett für einen erholsamen und qualitativ hochwertigen Schlaf zu leisten.Der Yakbett Gutschein kann ganz bequem online ausgewählt und gezahlt werden. Er bietet den ersten Schritt hin zu einem Weg in eine eigene Wohlfühloase. Aufgrund der vielfältigen Aspekte, die bei der Produktion vom YAK Boxspringbett beachtet werden, um die Schlafqualität zu erhöhen, besitzt das Bett einen stolzen Preis. Heruntergerechnet ist das YAK Boxspringbett, welches eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren hat, aber gar nicht so teuer. Teilt man den Kaufpreis durch 3.650 Tage kostet Sie eine Nacht mit gutem Schlaf gerade einmal 0,87 Euro – und das sollte Ihnen ein gesunder Schlaf, der zwangsläufig zu einer höheren Lebensqualität führt, doch wert sein.Der Yakbett Gutschein ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich.Steigern Sie Ihre Lebensfreude jetzt sofort und sichern Sie sich Ihr eigenes YAK Boxspringbett.