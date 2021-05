Das neue YAK Kopfkissen erhöht Ihren Schlafkomfort

Nachhaltiger An- und Abbau

Seit 2018 zählt YAK zu den Herstellern von Boxspringbetten. Unsere Produkte überzeugen durch hochwertig verarbeitete Materialien und eine einzigartige Qualität. Dies zeigt sich auch in unserem Rundum-Sorglos-Versprechen. Neben 101 Nächten zum Probeschlafen erhalten unsere Kunden 5 Jahre Garantie auf unsere Produkte. Eine kostenlose Lieferung und der Aufbau sind im Preis inklusive.Neu im Sortiment von YAK ist nun auch das YAK Kopfkissen. Mittlerweile hat YAK eindrucksvoll nachgewiesen, dass die Produkte dazu führen, dass Sie am nächsten Tag durch einen erholsamen Schlaf deutlich leistungsfähiger sind. Um das Konzept von YAK abzurunden, ist es jedoch notwendig, dass alle Bestandteile rund um den Schlaf für einen möglichst hohen Komfort sorgen.Das YAK Kopfkissen ergänzt Ihr neues YAK-Boxspringbett daher perfekt und sorgt für ein rundes und stimmiges Schlafkonzept.Bereits der Bezug des Kopfkissen von YAK macht das Kissen besonders. Das Material, aus dem der Bezug hergestellt wird, nennt sich Celliant. Celliant ist eine Faser, die eine ganz besondere Eigenschaft besitzt. Die Faser sorgt während dem Schlaf dafür, dass die eigene Körperwärme in Form einer Infrarotstrahlung reflektiert wird. Durch diese Reflektion dieser Körperwärme wird der Sauerstoffgehalt im Blut deutlich gesteigert. Dies sorgt in der Folge dafür, dass die Regeneration der Muskeln deutlich schneller geschieht. Insbesondere für Hochleistungssportler ist das Material Celliant daher sehr interessant und bringt viele Vorteile mit sich.Doch auch Personen, die im Berufsleben stark gefordert werden, befinden sich oft in Stresssituationen. Stress führt in vielen Fällen zu Muskelverspannungen, die sich durch minderwertige Kopfkissen am nächsten Tag in Form von Nackenschmerzen äußern können. Diese Schmerzen können langfristig zu einem ernsten Problem werden, dass gesundheitliche Folgen nach sich zieht. Mit dem YAK Kopfkissen gehört dies der Vergangenheit an.Denn nicht nur der Bezug aus Celliant, sondern auch die Füllung aus Kapok sorgt für ein einzigartiges Schlafgefühl. Kapok ist eine Naturfaser, die vom sogenannten Kapokbaum gewonnen wird. Die Kapokfasern, die zur Füllung unseres Kopfkissen verwendet wird, ist innen hohl, besitzt eine glatte Oberfläche und ist transparent. Die Kapokfaser ist zudem die zweitleichteste Hohlfaser der Welt.Die Wolle der Kapokfaser, die auch von uns für die Füllung der Kopfkissen genutzt wird, überzeugt durch eine extrem luftige und leichte Eigenschaft. Durch die Kombination des Bezuges aus Celliant und der Füllung aus Kapok bringen wir ein Produkt auf den Markt, dass Ihren Schlafkomfort zusätzlich steigert.Ein weiterer Vorteil ist der, dass die Fasern weder chemisch behandelt werden müssen und zudem auch noch sehr ökologisch und nachhaltig angebaut werden.Nackenschmerzen gehören so der Vergangenheit an, da sie durch die Eigenschaft des Kopfkissen von YAK nachweislich schneller und besser einschlafen.Das YAK Kopfkissen ist ab sofort in unserem Onlineshop erhältlich! Steigern Sie Ihre Lebensfreude jetzt sofort und sichern Sie sich Ihr eigenes YAK Kopfkissen!