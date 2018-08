Der Herbst wird laut: XQISIT präsentiert neue Bluetooth-Boxen "Streetparty"

Der Sommer geht, die Party bleibt: Mit „Streetparty“, einer neuen Produktfamilie von Bluetooth-Lautsprechern, sorgt XQISIT für einen heißen Herbst. Die rheinische Zubehörmarke verbindet kristallklaren Sound mit handlichem Design. Zudem präsentieren sich die neuen Boxen gut geschützt gegen Nässe – so muss die Straßenparty auch bei derbem Herbstwetter nicht enden.



Die heiße Jahreszeit neigt sich dem Ende zu. Doch auch wenn Beachpartys und Festivals langsam vorübergehen, wird die Musik unter freiem Himmel nicht verstummen: Mit seiner neuen Bluetooth-Serie Streetparty bringt XQISIT zwei Boxen auf den Markt, die nicht nur Nässe vertragen, sondern trotz ihrer Größe satten Sound im Jackentaschenformat liefern. Ob auf der Skihütte, beim Wintergrillen oder beim Glühweintrinken: die Party geht weiter.



Die Bluethooth-Box Streetparty S haucht Partys mit klarem Sound und einem farbig leuchtenden LED-Ring mit drei verschiedenen Lichtprogrammen gleich die richtige Stimmung ein. Sie ist zudem nach IPX5 gegen Wasserspritzer geschützt und lässt sich mit einem Band bequem tragen und überall aufhängen. Genau wie ihre große Schwester verfügt die Box über eine Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon.



Streetparty L, die größere der beiden Bluetooth-Boxen, darf hingegen auch im Jacuzzi mal baden gehen, denn sie ist nach IPX7 für bis zu 30 Minuten wasserdicht – bis ca. einem Meter Wassertiefe. Zudem überzeugt die Box mit einem eleganten Design und bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit. Neben einem komfortablen Band zum Aufhängen bietet Streetparty L zudem einen integrierten Magneten zur Befestigung an Metalloberflächen.



Verfügbarkeit: ab sofort online und im ausgewählten Fachhandel, beispielsweise bei mobilcom debitel. Die Preise liegen bei 34,95 € (Streetparty S) und 69,99 € (Streetparty L).



Die technischen Details auf einen Blick:



Streetparty S



- Bluetooth 4.1 mit 10 m Reichweite

- LED-Beleuchtung mit 3 Lichtprogrammen

- Spritzwassergeschützt nach IPX5

- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion

- Elastisches Befestigungsband zum Aufhängen

- Akkulaufzeit: bis zu 5 Stunden

- AUX Eingang (3,5 mm), inklusive Audio- und Micro-USB-Kabel

- Lautsprechereinheit: 50 mm Durchmesser

- Leistung: 5 W

- Maße: 96 x 96 x 43 mm

- Gewicht: 158 g



Streetparty L



- Bluetooth 4.2 mit 10 m Reichweite

- IPX7 Wasserschutz

- Wasserdicht für bis zu 30 Minuten in bis zu 1 m Tiefe

- Integrierter Magnet zur Befestigung + Elastisches Band zum Aufhängen

- Mikrofon für Freisprechfunktion

- Akkulaufzeit: bis zu 7 Stunden

- AUX Eingang (3,5 mm), inklusive Audio- und Micro-USB-Kabel

- Lautsprechereinheit: 50 mm Durchmesser

- Leistung: 7 W

- Maße: 159 x 159 x 50 mm

- Gewicht: 410 g

XQISIT

Kern der Markenphilosophie von XQISIT ist die Entwicklung exklusiver Lifestyleprodukte, die durch angesagte Modetrends inspiriert sind. Eine wesentliche Eigenschaft der Produkte besteht neben einem guten Verhältnis zwischen Preis und Qualität außerdem in der großen Liebe zum Detail. XQISIT wird in Deutschland exklusiv über die STRAX GmbH, Spezialist für Mobilfunkzubehör aus Troisdorf, vertrieben.









