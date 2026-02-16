Laufschuhe an und los! Auf geht’s mit dem Mountainbike, Gravelbike oder Rennrad! Wanderschuhe geschnürt und rauf auf den Berg!



Alle Outdoor-Sportler freuen sich auf das kommende Frühjahr und darauf wieder mehr draußen Sport treiben zu können. Manchmal entstehen nach der Winterpause allerdings lästige Druckstellen und wunde Hautpartien, die die Lust an der Bewegung schnell bremsen können. Ideal für dadurch geplagte Radfahrer, Mountainbiker, Läufer, Triathleten, Bergsteiger und Wanderer ist die Hirschtalg-Sportcreme Xenofit second skin, denn sie beugt zuverlässig aufgerauten Hautpartien, Druckstellen und Blasen vor und pflegt darüber hinaus trockene, spröde und raue Hautstellen mit der Kraft natürlicher Extrakte.



Unangenehmes Scheuern in der Sattellage trübt den Spaß am Biken mitunter erheblich. Neue Wanderstiefel führen häufig zu schmerzhaften Blasen an den Füßen. Triathleten beklagen oft aufgeraute, trockene Haut unter dem enganliegenden Wettkampfanzug. Egal bei welcher Sportart - die geruchsneutrale Sportcreme legt sich schützend wie eine zweite Haut zwischen Körper und reibende Kleidung. Sie besticht mit der durchdachten Verbindung von Hirschtalg und Lanolin, zwei natürliche Fette, die bereits seit Jahrhunderten als bewährtes Hausmittel zum Einsatz kommen.



In der praktischen Tube ist Xenofit second skin für alle Outdoor-Enthusiasten ein leichter und platzsparender Begleiter, der auch während des Sports stets griffbereit ist.

Eine Tube Xenofit second skin enthält 125 ml Hirschtalg-Sportcreme und ist zum Preis von 8,90 Euro (UVP) erhältlich.

(lifePR) (