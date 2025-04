Unterwegs in den Bergen mit den Kohlenhydrat-Produkten von Xenofit

Anspruchsvolle Tagestouren oder mehrtägige Wanderungen in den Bergen sind eine tolle Gelegenheit von der Hektik des Alltags abzuschalten und komplett in die Natur einzutauchen. Eine kräftezehrende Tagestour mit vielen Höhenmetern, ein anspruchsvoller Klettersteig oder eine mehrtägige Hüttentour – der Bergsport zeichnet sich durch große Belastungen und einen hohen Energiebedarf aus. Damit der Rucksack nicht so schwer wird, sind Sport-Riegel ideal zur Auffüllung der Kohlenhydratspeicher oder auch als Notration, wenn sich ein Hungerast abzeichnet.



Der Xenofit energy bar erfüllt mit seiner optimierten Zusammensetzung aus Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß die Ansprüche von Tageswanderern genauso wie die von ambitionierten Bergsportlern. Ein wichtiger Bestandteil des Sport-Riegels sind Haferflocken, denn diese bestehen zu ca. 70 % aus langkettigen Kohlenhydraten und versorgen den Körper längerfristig mit Energie. Auf das Zusetzen von geschmacksförderndem Fett und künstlichen Farbstoffen wird verzichtet. Außerdem enthält der Xenofit energy bar wichtige Vitamine und Mineralstoffe, insbesondere die für den Energiestoffwechsel notwendigen Vitamine B1, B2, B6 und Niacin, sowie das „Sportler-Mineral“ Magnesium und das „Knochen-Mineral“ Calcium. Magnesium trägt u. a. zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei, Calcium wird für gesunde Knochen benötigt. Der Riegel ist in vier leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich: Aprikose, Banane, Cranberry und Schoko/Crunch. Mit einem Gewicht von 50 Gramm und dem kleinen „Packmaß“ eignet er sich hervorragend zur Mitnahme im Rucksack.



Gerade im Bergsport kann ein Abfall der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit durch Flüssigkeitsverluste sogar gefährlich werden, wenn das Gelände anspruchsvoll und steil ist. Bei einer langen Tour können Erwachsene zwischen zwei und vier Litern Flüssigkeit pro Stunde durch starkes Schwitzen verlieren. Daher ist es wichtig immer genügend Getränke mitzunehmen. Das isotonische Xenofit competition versorgt den Körper sowohl mit Flüssigkeit als auch mit Kohlenhydraten. Neben kurzkettigen, schnell verfügbaren Kohlenhydraten, wie Fructose, Glucose und Saccharose bildet das längerkettige Maltodextrin den Hauptbestandteil. Der Zusatz von Natrium unterstützt eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme in das Blut, die enthaltenen B-Vitamine (B1, B2, B6) sind wichtig für den Energiestoffwechsel. Xenofit competition gibt es in vier Geschmacksrichtungen: Citrus-Frucht, Grüner Apfel, Früchte-Tee und Maracuja. Mit dem Pulver in den praktischen Einzelportionsbeuteln kann auch unterwegs einfach und schnell mit Wasser eine isotonisches Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung angemischt werden.

