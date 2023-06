Rauf auf den Berg

Ob zu Fuß oder mit dem Bike – wer nach einem langen und kräftezehrenden Anstieg vom Gipfel ins Tal blickt, wird mit einem grandiosen Ausblick belohnt. Kleine Auszeiten, sogenannte Microadventures, sind wichtig für die Balance in unserem oft schnelllebigen Alltag. Natürlich wollen wir etwas für unsere Gesundheit tun und Sport treiben. Um leistungsfähig zu sein, brauchen wir Flüssigkeit und Energie – hier unterstützen die Produkte von Xenofit.



Ohne Wasser geht beim Menschen gar nichts. Der menschliche Körper besteht zu 65 – 70 % aus Wasser und diesen Anteil benötigt er auch dringend um die Lebensfunktionen und den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Beim Schwitzen gehen über die Haut Wasser und Mineralstoffe verloren. Einen geringen Wasserverlust kann der Körper ausgleichen, aber schon bei einem Verlust von über 2 % des Körpergewichts setzt eine Verminderung der Ausdauerleistung ein. Steigt der Wasserverlust noch mehr an, geht dem Sportler die Kraft aus, es können Schwindelgefühle und Durchblutungsstörungen entstehen.



Neben einer ständigen Zufuhr von Flüssigkeit ist für den aktiven Menschen auch leicht verfügbare Energie in Form von Kohlenhydraten wichtig. Denn ein Leistungsverlust stellt sich immer dann ein, wenn der Körper austrocknet und der Blutzuckerspiegel abfällt, bzw. zu wenig Kohlenhydratreserven vorhanden sind. Zum Aufbau von 1 g Glykogen (Kohlenhydratspeicher) benötigt der Körper aber wiederum 2,7 g Wasser. Deshalb gilt für alle, die eine längere Tour über mehrere Stunden planen: Während der Belastung sollten die Flüssigkeits- und Kohlenhydratdepots ständig aufgefüllt werden.



Beim Bergwandern oder einer anstrengendes Bike-Tour ist es genauso. Es wird viel geschwitzt. Die Trinkflasche oder ein Trinkrucksack sollte also immer dabei sein. Unmittelbar vor, während und nach der Tour empfiehlt es sich auf Lieferanten von lang- und kurzkettigen Kohlenhydraten zurückzugreifen. Die Kohlenhydrat-Produkte von Xenofit sichern eine schnelle Energiebereitstellung auch bei langen Belastungen. Darüber hinaus überzeugen die Produkte mit guter Verträglichkeit. Zur Auswahl stehen der Xenofit energy bar, ein Sport-Riegel mit einer optimierten Zusammensetzung aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß, Xenofit competition, ein isotonisches Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränk, das speziell für mehrstündige Ausdauereinheiten konzipiert wurde, sowie das Xenofit energy gel und der Xenofit energy hydro gel Drink.



Die Produkte der Firma Xenofit unterstützen Freizeit- und Spitzensportler sein 35 Jahren bei allen sportlichen Aktivitäten sowie bei Training und Wettkampf.