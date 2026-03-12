Kontakt
Mineralstoffe für Sportler

Magnesium und Kalium – wichtige „Sportler-Mineralstoffe“

Sie sind wieder da: die ambitionierten Läufer, Triathleten, Mountainbiker, Rennradfahrer und Trailrunner. Aber auch die Gesundheits- und Fitnesssportler, die Walker und Wanderer sind wieder unterwegs. Sportlich aktive Menschen sieht man von früh morgens bis spät abends auf dem Land und in der Stadt. Noch nie war die Begeisterung für Sport und das Bewusstsein für Gesundheit so ausgeprägt wie heute.

Die Mineralstoffversorgung ist wichtig
Um fit und leistungsfähig zu bleiben, ist es für Sport- und Fitnessbegeisterte besonders wichtig, auf eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen zu achten. Dabei spielen vor allem Magnesium und Kalium eine entscheidende Rolle, da beide Mineralstoffe durch starkes Schwitzen vermehrt ausgeschieden werden. 

Warum ist Magnesium wichtig
Magnesium ist für jeden energieverbrauchenden Vorgang im Körper notwendig. Auch für die gesunde Funktion der Muskeln und Nerven sowie für den Elektrolythaushalt ist Magnesium unerlässlich. Da Magnesium mit dem Schweiß und Urin verloren geht, sollten Sportler gezielt auf ihre Magnesiumzufuhr achten. Magnesium trägt außerdem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Wozu brauchen Sportler Kalium
Kalium braucht der Körper für die Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks. Neben Magnesium wird Kalium auch als „das Sportlermineral“ bezeichnet. Die Informationsübertragung an den Muskel- und Nervenzellen ist von Magnesium und Kalium abhängig. Deshalb ist es sinnvoll auf eine gute Versorgung mit beiden Mineralstoffen zu achten.

Ideal kombiniert: Xenofit Kalium, Magnesium + Vitamin C
Zur täglichen Nahrungsergänzung für Sportler und aktive Menschen bietet der Sporternährungshersteller Xenofit das Getränkegranulat Kalium, Magnesium + Vitamin C an. Da der menschliche Körper organisches Magnesium- und Kaliumcitrat besonders gut aufnehmen kann, verwendet Xenofit nur diese hochwertigen Salze. Zusätzlich enthält es Vitamin C zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems. Xenofit Kalium, Magnesium + Vitamin C schmeckt erfrischend nach Johannisbeere (20 Portionsbeutel, UVP: 11,00 Euro). Es ist geeignet für Vegetarier und Veganer, enthält kein Gluten, keine Laktose, und keine künstlichen Farbstoffe.

Xenofit Sporternährung

Xenofit GmbH

Für jede Ausdauerleistung die richtige Sporternährung: Xenofit unterstützt Freizeit- und Leistungssportler seit über 35 Jahren bei Training und Wettkampf.
Ganz gleich ob eine kräftezehrende Mountainbike-Tour, ein anspruchsvolles Triathlon-Training, die tägliche Jogging-Einheit nach der Arbeit oder die Nordic Walking-Tour zum nächstgelegenen Aussichtspunkt: Ausdauersport hat Hochkonjunktur. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Energie- und Flüssigkeitsnachschub sind leistungsbestimmende Faktoren. Seit über 35 Jahren vertrauen zahlreiche Breiten- und Spitzensportler auf die Sporternährung der Marke Xenofit. Die Xenofit GmbH ist EMAS zertifiziert und legt großen Wert auf eine nachhaltige Unternehmensstrategie, einen umfassenden Umweltschutz sowie die Qualitätssicherung aller Produkte.

