Mineralstoffe für Sportler
Magnesium und Kalium – wichtige „Sportler-Mineralstoffe“
Die Mineralstoffversorgung ist wichtig
Um fit und leistungsfähig zu bleiben, ist es für Sport- und Fitnessbegeisterte besonders wichtig, auf eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen zu achten. Dabei spielen vor allem Magnesium und Kalium eine entscheidende Rolle, da beide Mineralstoffe durch starkes Schwitzen vermehrt ausgeschieden werden.
Warum ist Magnesium wichtig
Magnesium ist für jeden energieverbrauchenden Vorgang im Körper notwendig. Auch für die gesunde Funktion der Muskeln und Nerven sowie für den Elektrolythaushalt ist Magnesium unerlässlich. Da Magnesium mit dem Schweiß und Urin verloren geht, sollten Sportler gezielt auf ihre Magnesiumzufuhr achten. Magnesium trägt außerdem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Wozu brauchen Sportler Kalium
Kalium braucht der Körper für die Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks. Neben Magnesium wird Kalium auch als „das Sportlermineral“ bezeichnet. Die Informationsübertragung an den Muskel- und Nervenzellen ist von Magnesium und Kalium abhängig. Deshalb ist es sinnvoll auf eine gute Versorgung mit beiden Mineralstoffen zu achten.
Ideal kombiniert: Xenofit Kalium, Magnesium + Vitamin C
Zur täglichen Nahrungsergänzung für Sportler und aktive Menschen bietet der Sporternährungshersteller Xenofit das Getränkegranulat Kalium, Magnesium + Vitamin C an. Da der menschliche Körper organisches Magnesium- und Kaliumcitrat besonders gut aufnehmen kann, verwendet Xenofit nur diese hochwertigen Salze. Zusätzlich enthält es Vitamin C zur Unterstützung der normalen Funktion des Immunsystems. Xenofit Kalium, Magnesium + Vitamin C schmeckt erfrischend nach Johannisbeere (20 Portionsbeutel, UVP: 11,00 Euro). Es ist geeignet für Vegetarier und Veganer, enthält kein Gluten, keine Laktose, und keine künstlichen Farbstoffe.