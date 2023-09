Magnesium-Produkte von Xenofit

Mineraldrink Xenofit Magnesium + C

Einen Beutel täglich in einem Glas Wasser auflösen und genießen. Schmeckt fruchtig nach Orange und liefert neben 315 mg organischem Magnesiumcitrat auch Vitamin C für das Immunsystem.

Einen Beutel täglich in einem Glas Wasser auflösen und genießen. Schmeckt fruchtig nach Orange und liefert neben 315 mg organischem Magnesiumcitrat auch Vitamin C für das Immunsystem. Xenofit Magnesium 400 direct Stixx

Das Direktgranulat zergeht ohne zusätzliche Flüssigkeit direkt im Mund und enthält 400 mg Magnesium pro Stick. Eine schnelle und praktische Alternative zu Mineraldrinks und zudem zuckerfrei.

Xenofit Magnesium pure

Die pure Caps wurden speziell für die Menschen entwickelt, die organisch gebundenes Magnesiumcitrat in möglichst reiner Form bevorzugen. Es ist die ideale Nahrungsergänzung für alle, die mit Allergien und Unverträglichkeiten zu kämpfen haben. Die rein pflanzlichen Cellulose-Kapseln sind frei von Farbstoffen, Geschmackstoffen und Süßungsmitteln. Sie enthalten im Gegensatz zu vielen anderen Kapseln keine Gelatine oder andere tierische Bestandteile und sind deshalb für Vegetarier bzw. Veganer bestens geeignet.

Magnesium ist wichtig u. a. für die Muskeln und Nerven, für einen normalen Energiestoffwechsel, für gesunde Knochen und für das Elektrolytgleichgewicht. Unser Organismus kann Magnesium aber selbst nicht herstellen. Wir müssen Magnesium daher Tag für Tag mit der Nahrung in ausreichender Menge zu uns nehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt für gesunde Erwachsene als Schätzwert für eine angemessene Magnesiumzufuhr über die Nahrung 300 - 350 mg pro Tag an. In stressigen Zeiten oder bei großen, sportlichen Belastungen gelingt es nicht immer den Magnesiumbedarf zu decken.Zur Nahrungsergänzung hat Xenofit drei verschiedene Magnesium-Produkte im Sortiment:Die Produkte der Firma Xenofit unterstützen Freizeit- und Leistungssportler seit 35 Jahren bei allen sportlichen Aktivitäten, im Training und beim Wettkampf. Umweltschutz und Nachhaltigkeit nehmen bei der Firma Xenofit traditionell einen hohen Stellenwert ein. Die Xenofit-Sporternährungsprodukte werden in Deutschland hergestellt, zum großen Teil in der eigenen Produktion in Tutzing, südlich von München.