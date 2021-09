Jetzt das Immunsystem für den Herbst und Winter unterstützen

Nach dem Sommer gehen die Temperaturen langsam nach unten und gleichzeitig beginnen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten und Kaufhäusern, in Büros, Schulen und Kindergärten viele Menschen zu Schniefen und zu Husten. Der Grund dafür ist, dass Erkältungsviren bei niedrigen Temperaturen länger überleben (z.B. auf Türgriffen oder Aufzugsknöpfen). Deshalb ist es vor allem in der kalten Jahreszeit für alle Menschen wichtig, das Immunsystem bestmöglich zu unterstützen. Mit ausreichend Schlaf und einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse und Obst können wir selbst einen Beitrag zu einem funktionierenden Immunsystem leisten. Auch das Spurenelement Zink ist ein starker Partner für das Immunsystem. Da wir Menschen das wertvolle Spurenelement nicht selbst herstellen können, müssen wir es täglich mit der Nahrung zu uns nehmen. Hohe Mengen an Zink enthalten z. B. Fleisch, Milchprodukte, Eier, Haferflocken und Pastinaken. Vor allem Vegetarier und Veganer nehmen oft nicht genügend Zink aus der Nahrung auf. Zusätzlich zum Spurenelement Zink, enthält der Xenofit immun drink auch das Spurenelement Selen und die Vitamine C und D3. Die Kombination dieser vier Vitalstoffe ist sinnvoll, denn jeder einzelne Mikronährstoff leistet einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Immunsystem. Zudem tragen Zink, Selen, Vitamin C und D3 zum Schutz der Körperzellen vor oxidativem Stress bei. Mit modernster Technologie entwickelt und produziert schmeckt Xenofit immun drink fruchtig nach Citrus (Orange/Mandarine). Einfach einen Beutel pro Tag in 150 ml Wasser auflösen und genießen.



Zink – ein wichtiger Vitalstoff



Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung normaler Haut, Haare, Nägel und Knochen bei.



Selen – ein lebensnotwendiges Spurenelement



Selen spielt eine zentrale Rolle für das Immunsystem. Es ist an der Bildung der sogenannten Killer- und Fresszellen beteiligt und kann die Zellen gegen Angriffe schädigender Stoffwechselprodukte schützen.



Vitamin C – der Booster für’s Immunsystem



Vitamin C ist neben Zink und Selen wichtig für das Immunsystem und trägt zum Schutz der Zellen vor freien Radikalen bei.



Vitamin D3 – das Sonnenvitamin



Neben seiner herausragenden Rolle für den Erhalt gesunder Knochen und Zähne ist es für die körpereigenen Abwehrkräfte unerlässlich. Bei intensiver Sonneneinstrahlung kann der Körper Vitamin D3 selbst bilden, im Herbst und im Winter reicht die UV-B-Strahlung der Sonne für die körpereigene Vitamin D-Synthese allerdings oft nicht aus.



Xenofit immun drink – die 4-fach Kombination für ein gesundes Immunsystem. Verkaufspreis für eine Packung mit 20 Portionen: 9,90 Euro (UVP).



Erhältlich in Apotheken, im ausgewählten Sportfachhandel und online.

