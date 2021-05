Jetzt aktiv werden mit den Mineralstoffgetränken von Xenofit

Eine gesündere Ernährung mit mehr Vitaminen und Mineralstoffen, eine aktivere Lebensweise mit mehr Sport und Bewegung… solche Vorsätze haben viele Menschen für die kommende Sommersaison. Den „inneren Schweinhund“ zum Loslegen muss jeder selbst überwinden. Die optimale Mineralstoffversorgung übernimmt der Sporternährungshersteller Xenofit.



Mit Xenofit mineral light und Xenofit mineral energy sind die passenden Produkte für die jetzt startenden Gesundheitssportler auf dem Markt. Wer etwa 45 - 60 Minuten aktiv ist, egal ob draußen beim Nordic Walking, Laufen, Radfahren, Wandern oder drinnen beim Yoga, Pilates oder Krafttraining – Trinken ist beim Sport immer wichtig und Mineralstoffe, die durch starkes Schwitzen verlorengehen, müssen wieder ersetzt werden.



Xenofit mineral light ist ein kalorienreduziertes Sportgetränk mit L-Carnitin für alle, die ein Auge auf ihre Kalorienaufnahme haben. Es enthält die wichtigen Mineralstoffe Magnesium, Kalium und Calcium sowie die Spurenelemente Zink und Eisen. Pro 500 ml Fertiggetränk liefert es nur 39 kcal. Xenofit mineral light schmeckt erfrischend nach Limone.



Xenofit mineral energy enthält Magnesium, Kalium, Zink und Eisen in optimierter Zusammensetzung und in Verbindung mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Die zusätzlich enthaltenen B-Vitaminen unterstützen den Energiestoffwechsel (132 kcal pro 500 ml Getränk). Geschmacksrichtung: Blutorange.



Beide Produkte sind für Vegetarier sowie Veganer geeignet und ohne Laktose, ohne Gluten und ohne künstliche Farbstoffe hergestellt.



Die beiden Getränkepulver zum Anmischen mit Wasser sind erhältlich in der 10-Liter-Vorratsdose oder in der Packung mit 10 praktischen Einzelportionsbeuteln für je 500 ml Fertiggetränk. Ideal für unterwegs.



Das passende Accessoire für Läufer, Nordic Walker und Wanderer gibt es ebenfalls bei Xenofit: Der Trinkgürtel in blau/granit incl. einer 750 ml Trinkflasche mit 2 seitlichen Reißverschluss-Taschen für Schlüssel und Kleinigkeiten, ergonomischer Halterung für die Trinkflasche, seitliche Meshwings für guten Sitz und verstellbarem Gurtband.

