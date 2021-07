Fruchtig-frisch durch die Radsaison – mit den Produkten von Xenofit

Fitness hat für viele Menschen einen hohen Stellenwert und Ausdauersport hat gerade im Sommer Hochsaison, wenn die Tage lang sind und es erst spät am Abend dunkel wird. Also noch schnell nach Feierabend das Bike oder Rennrad geschnappt und auf geht’s zu einer Tour. Um 17 oder 18 Uhr ist es oft noch richtig heiß und gerade Flüssigkeit und Kohlenhydrate sind dann wichtig, wenn wir an einem heißen Tag viel schwitzen. Da Erwachsene zwischen 2 und 4 Liter Flüssigkeit pro Stunde über den Schweiß verlieren können, ist es wichtig vor, während und nach der Belastung ausreichend Flüssigkeit zuzuführen.



Die Xenofit-Produkte sichern eine schnelle Energiebereitstellung auch bei längeren Distanzen und versorgen die Sportler mit den richtigen Nährstoffen zur richtigen Zeit. Darüber hinaus überzeugen die bewährten Produkte mit ihrem fruchtigen Geschmack. So können ambitionierte Rennradfahrer und Mountainbiker die Feierabendrunde noch richtig genießen und ihr volles Potential ausschöpfen.



Xenofit-Tipps:



Ohne Hungergefühl ins Training gehen



Man hat den ganzen Tag nicht richtig gegessen und will noch eine Abendabendrunde drehen. Abhilfe können hier ein paar Bissen eines Kohlenhydratriegels (z.B. Xenofit energy bar) schaffen, der in Verbindung mit einem Glas Wasser das Hungergefühl schnell verschwinden lassen kann.



Not-Gel und/oder Not-Riegel in die Trikot-Tasche



Selbst dem bestens trainierten Sportler ist es schon passiert: Auf einer scheinbar leichten Trainingstour geht urplötzlich die Energie zu Neige. Deshalb gehört ein Kohlenhydrat-Gel und/oder ein Kohlenhydrat-Riegel immer in die Trikot-Tasche. Das isotonische Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränk Xenofit competition in den erfrischenden Sommervarianten Mango/Maracuja und Citrus-Frucht kann auch bei höherer Belastung optimal vom Körper aufgenommen werden.



Aprikose, Orange, Mango, Maracuja, Banane, Citrus – bei diesen Geschmacksrichtungen findet jeder die passende Sorte!

