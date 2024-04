Ein gutes Gefühl, wenn man sich auf seine Sporternährung verlassen kann

Ein Team von Spezialisten entwickelt seit über 35 Jahren im bayerischen Tutzing Sporternährungsprodukte, die allen Anforderungen des Körpers gerecht werden.



Kräftezehrende Touren, anstrengende Aufstiege, lange Ausfahrten – wer sich an große, sportliche Belastungen heranwagt, benötigt viel Energie. Bei solchen Herausforderungen können die Kohlenhydrat-Produkte von Xenofit gute Dienste leisten. Die platzsparenden Riegel, Gels und Getränkepulver überzeugen mit einem leckeren Geschmack, guter Verträglichkeit und geben Kraft bis zum Ziel. Die Xenofit-Sporternährungsprodukte sind made in Germany - gerade in der heutigen Zeit der Ressourcenschonung und -einsparung ein großes Plus.



Viel Gutes vereint in einem Riegel



Bei einer längeren sportlichen Anstrengung ist es wichtig die Leistungsfähigkeit und die Konzentration durch eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr konstant hoch zu halten. Hier kann ein „kleines Kraftpaket“ wie der Kohlenhydrat-Riegel Xenofit energy bar weiterhelfen. Der Xenofit Sportriegel ist hergestellt auf Basis natürlicher Haferflocken, ohne Palmöl und er ist für Vegetarier geeignet. Fünf Geschmacksrichtungen stehen zur Auswahl: Aprikose, Banane, Waldbeere, Schoko/Crunch und Ingwer/Limone.



Volle Kraft bis zum Ende mit einem Gel



Perfekt für den letzten „Push“ auf einer langen Tour ist das Xenofit energy gel und das Xenofit energy hydro gel. Die hochkonzentrierte Mischung aus kurz- und längerkettigen Kohlenhydraten liefert schnell viel Energie – z. B. für den letzten Anstieg zum Gipfel. Sportlerinnen und Sportler können bei beiden Produkten aus mehreren Geschmacksrichtungen wählen. Alle Xenofit Gels sind für Vegetarier und Veganer geeignet, ohne Gluten, ohne Laktose, ohne künstliche Farbstoffe und ohne Palmöl.



Durchhalten und Nachfüllen



Auf der langen Tour wird natürlich auch geschwitzt. Ohne die richtige Zufuhr an Kohlenhydraten vor oder während der Belastung fühlt sich jeder Sporttreibende irgendwann schwach und bringt weniger Leistung. Dies ist jedoch nicht das einzige Warnsignal, dass es an Kohlenhydraten mangelt. Dazu gesellen sich Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Konzentrationsschwächen. Von daher sollten Kohlenhydrate als Treibstoff für jede Ausdauerleistung und alle anderen körperlichen oder geistigen Aktivitäten betrachtet werden. Das isotonische Kohlenhydratgetränk Xenofit competition wurde extra für langandauernde Einheiten entwickelt. Auch die Mineralstoffverluste müssen nach der Belastung wieder ausgeglichen werden. Dabei helfen Xenofit mineral energy und die kalorienreduzierte Variante Xenofit mineral light.



Die Xenofit Sportgetränke sind genau wie die Xenofit Gels für Vegetarier und Veganer geeignet, ohne Gluten, ohne Laktose, ohne künstliche Farbstoffe und ohne Palmöl.



Die Xenofit Sporternährung überzeugt mit der Erfahrung aus über 35 Jahren. Damit aktive Menschen jeder sportliche Herausforderung mit einem guten Gefühl angehen können.



Seit dem Jahr 2000 ist die Xenofit GmbH EMAS zertifiziert und stellt sicher, dass alle Umweltaspekte vom Energieverbrauch bis zur Abfallwirtschaft rechtssicher und transparent umgesetzt werden. Mehr als zwei Jahrzehnte hat Xenofit nun schon beispielhaft nach den Vorgaben des „EMAS ÖKO Audits“ gearbeitet und wir werden dies auch in Zukunft weiterhin umsetzen.

