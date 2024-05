Drei Tipps von Xenofit zum Feierabend-Training

Heute steht die abendliche Tour mit deinen Rad-Freunden an und natürlich freust du dich darauf. Dein Arbeitstag war stressig und du bist erst gerade nach Hause gekommen. Also schnell in die Sportklamotten und los geht es. Mit diesen Tipps startest du besser in dein Feierabendtraining:



Gut hydriert in die Trainingseinheit gehen



Die richtige Flüssigkeitsversorgung fängt schon vor dem Training an: In der Stunde vor der Trainingseinheit solltest du möglichst etwa 500 ml zusätzlich trinken. Bei Touren, die länger als eine Stunde dauern, solltest du immer ein Sportgetränk mitführen (z. B. Xenofit competition).



Ohne Hungergefühl ins Training gehen



Du hast den ganzen Tag nicht richtig gegessen und willst trotzdem bei der Feierabendrunde dabei sein. Abhilfe kann hier ein Kohlenhydratriegel (z. B. Xenofit energy bar) schaffen, der in Verbindung mit einem Glas Wasser das Hungergefühl schnell verschwinden lassen kann.



Not-Gel und Not-Riegel in der Trikot-Tasche



Auch gut trainierte Sportler kennen es: Auf einer scheinbar leichten Trainingstour geht urplötzlich die Kraft aus und in der Trinkflasche ist nur Wasser. Damit das nicht passiert, gehört ein Kohlenhydrat-Gel (z. B. Xenofit energy gel oder energy hydro gel) und/oder ein Kohlenhydrat-Riegel einfach immer in die Trikot-Tasche.

