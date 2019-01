"diefloh" und Outdoor-Trödelmärkte - Sehen, Verlieben, Mitnehmen

18.01.19

Ein voller Kleiderschrank, mit Kleidungsstücken, die lange nicht mehr getragen wurden… Ein üppig bestückter Schuhschrank, der schon längst keinen Platz mehr für neue Schuhe hergibt… Sich im Keller stapelndes Spielzeug, mit dem die Kinder nicht mehr spielen wollen… Viele können sich mit diesen Aussagen identifizieren, wollen sich aber nicht so recht von ihren ehemaligen Lieblingsstücken trennen. Schließlich könnte man diese bestimmt irgendwann noch einmal gebrauchen! Derund derbieten daher DIE perfekte Gelegenheit im neuen Jahr Platz für Neues zu schaffen!Aber auch alle diejenigen, die auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem, einem bestimmten Sammlerstück, neuer Kleidung sowie Inneneinrichtung sind oder einfach am bunten Treiben teilnehmen und sich einen schönen Tag machen wollen, sind herzlich zum Stöbern eingeladen! Jeweilspräsentieren zahlreiche Händler an diversen Sonntagen/Montagen des 1. Halbjahres nahezu alles aus den beliebtesten Kategorien:• Antik, Edeltrödel und Second-Hand-Ware• CD´s, Schallplatten und Musikinstrumente• Kunsthandwerk, Schmuck, Bilder und Gemälde• Modellautos, Modelleisenbahnen, Spielzeug, Lego, Puppen• Kameras, Porzellan, Silber, Briefmarken, etc.Termine im 1. Halbjahr:Sonntag / 27.01.2019 / Messehalle / diefloh XXLSonntag / 10.03.2019 / Messehalle / diefloh XXLSonntag & Montag / 21. + 22.04.2019 / Parkplatz / TrödelmarktMittwoch / 01.05.2019 / Parkplatz / TrödelmarktSonntag & Montag / 09. + 10.06.2019 / Parkplatz / TrödelmarktAussteller-Anmeldungen und Informationen unter: Markt- und Werbebüro Rainer M. Vogt (Tel.0281/89151) und im Internet auf www.diefloh.de oder www.messekalkar.de diefloh: Erwachsene 2,00 €Kinder bis 12 Jahre Eintritt freiTrödelmarkt Outdoor: Gratis-Eintritt für alle BesucherMesse- und Kongresszentrum Kalkar/Wunderland KalkarGriether Str. 110-12047546 Kalkar