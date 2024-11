„Wunderlight im Wunderland Kalkar - Vier magisch leuchtende Welten“

All jene, die in den Wintermonaten Fernweh verspüren, dürfen sich schon jetzt auf eine phantastische Reise freuen. Am Niederrhein gibt es nämlich einen Ort, der Klein und Groß zum Träumen bringt. Genauer gesagt ein Event:In den Abendstunden eröffen sich dem Publikum hiermit all ihren strahlenden Geheimnissen.öffnen nämlich gleichzeitig ihre Tore und laden zum gemütlichen Spaziergang in fremde Sphären ein. Im vergangenen Jahr wurden die Dinosaurier aus ihrem Urzeitschlaf erweckt – dieses Mal wird es noch größer und stimmungsvoller. Die passende Action darf selbstverständlich nicht fehlen. Zwischendurch geht es aufIn diesem Winter dürfen die Kleinen große Augen machen und die Großen sich wieder klein fühlen: Wer das riesige beleuchtete Haus insieht macht sich direkt auf die Suche nach Kernie und Kerna. Diese sind nicht weit weg – gemeinsam mit Amsel Piep begrüßen sie die Gäste am Eingang in Laternenform. Sie weisen den Weg zurin der Walross, Eisbären, Pinguine und Mega-Iglu um die Wette strahlen. Die Polwarwelt dort hat noch vieles mehr zu bieten. Nicht ganz so kalt mögen es T-Rex und Co. in der. Sie werden den Weltenbummlern jedoch in keinster Weise gefährlich, sondern zeigen sich von ihrer buntesten Seite – und fühlen sich tierisch wohl inmitten der unzähligen Weihnachtsbäume desMit Hilfe einerdürfen. Wer noch mehr wissen möchte, erkundet im Museum auf spielerische Weise die Vergangenheit. Hier ist körperlicher Einsatz in Form von Springen, Hüpfen und Spielen gefragt. Auf der wetterunabhängigen Schlittschuhbahn können Pirouetten gedreht werden (Schlittschuhe werden gestellt). Oder geht es doch lieber erst auf eine der ausgesuchten Freizeitparkattraktionen? In jedem Fall ist dasfeste eingeplant. Auf dem Foodmarket können köstliche Leckereien für jeden Geschmack erworben werden.Komplett wird das Wunderlight-Erlebnis durch eine Übernachtung mit der ganzen Familie im Wunderland-Hotel! Manchmal reicht ein Abend einfach nicht aus, um dieses schöne Spektakel zu erleben. Deshalb kann der Verbleib mit einem All-inclusive-Hotelaufenthalt im Wunderland Kalkar verlängert werden. Egal, ob gemütliche Weihnachtsfeiertage oder ein aufregendes Wochenende:werden den Besuchern auf jeden Fall noch lange in Erinnerung bleiben.Datum: 23. November 2024 bis 2. Februar 2025Preis: 13,00 € online, 15,00 € an der Abendkasse (Kinder bis einschl. 2 Jahre gratis)Zeit: Jeden Samstag und Sonntag von 17:00 - 21:00 Uhr. In den Weihnachtsferien täglich geöffnet. Nur am 24. Dezember geschlossen.Wunderland KalkarGriether Straße 110-120D-47546 KalkarWeitere Informationen und Tickets: www.wunderlightkalkar.com