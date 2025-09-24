Wunderlight im Wunderland Kalkar – Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern
Lichterzauber am Niederrhein
Diese gibt es für ein festes Datum online für 13 Euro, das Flexticket mit flexibler Datumswahl wird online für 15 Euro angeboten. Kurzentschlossene erhalten ihre Karten an der Abendkasse für 16 Euro. Ein echtes Highlight für die ganze Familie, das man sich nicht entgehen lassen sollte.
Geöffnet ist Wunderlight Kalkar in der Zeit vom 22. November 2025 bis zum 1. Februar 2026 jeden Samstag und Sonntag von 17:00 bis 20:30 Uhr, in den Weihnachtsferien sogar täglich (außer am 24. Dezember).
Alle Infos und Tickets unter: wunderlandkalkar.eu/wunderlight