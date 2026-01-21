Die Lichter leuchten, die Stimmung ist großartig - und das Erlebnis dauert an: Wunderlight Kalkar geht in den Endspurt! Noch bis zum 1. Februar haben alle die Chance, in eine funkelnde, bunte Winterwelt im Wunderland Kalkar einzutauchen. Ob als erster Besuch oder als Wiederholungstäter: Jetzt ist der perfekte Moment, um sich erneut (oder endlich) verzaubern zu lassen. Geöffnet ist das Lichterevent an den kommenden Wochenenden am 24., 25. und 31. Januar sowie am 1. Februar von jeweils 17:00 bis 20:30 Uhr.



Strahlende Themenwelten wie Kernie‘s Dorf, die Winter-Tierwelt, Dino-Glow und die Himalaya-Legends sorgen für eine ganz besondere Stimmung. Leuchtende Figuren, winterliche Atmosphäre und viele kleine Wow-Momente haben Wunderlight Kalkar bislang einzigartig gemacht - und genau dieses Gefühl bleibt. Locker, magisch und voller Licht. „Wir waren am vergangenen Samstag mit 13 Personen im Alter von 8 bis 85 Jahren bei Wunderlight Kalkar“, so Familie Jansen aus Kalkar. „Die Kombi aus Lichtfiguren, geöffneten Attraktionen und Lerneffekt für die Kids ist einfach perfekt. Für Jung und Alt ist es ein unvergessliches Erlebnis.“



Also: Jacke an, Familie oder Freunde schnappen und die letzten Wunderlight-Abende genießen. Und wenn dann die Lichter endgültig ausgehen, dürfen die Nächte bis zur nächsten Ausgabe im November wieder neu gezählt werden. Vorfreude ist schließlich die schönste Freude.



Infos:



Tickets für Wunderlight Kalkar gibt es für ein festes Datum online für 13 Euro, das Flexticket mit flexibler Datumswahl wird online für 15 Euro angeboten. Kurzentschlossene erhalten ihre Karten an der Abendkasse für 16 Euro.



Geöffnet ist Wunderlight Kalkar noch bis zum 1. Februar 2026 jeden Samstag und Sonntag von 17:00 bis 20:30 Uhr.



Alle Infos und Tickets unter: wunderlandkalkar.eu/wunderlight

