"Wunderland Rock Legends" am 23. März im Wunderland Kalkar

22.02.19

Wenn amE-Gitarren durch die Nacht jaulen und fette Drums den Takt angeben, dann sind dieeindeutig voll in ihrem Element.präsentieren gleich drei Rock Tribute Bands nacheinander ihr Könnenlive und in Farbe!Diese Acts stehen für mitreißende Beats und coole Riffs, natürlich stets ganz nah am Original. Die legendäre Rocknacht kommt mit einer spektakulären Lichtshow daher und bricht wie ein Vulkan über das Publikum herein. Let´s rock!Da wären zum einen. Sie setzen der irischen, seit 40 Jahren bestehenden, Rockband U2 rund um Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen jr. bei jedem Auftritt erneut ein glorreiches Denkmal. Während es bei Sunday Bloody Sunday, Pride (In The Name Of Love), I Will Follow und The Unforgettable Fire fast unmöglich ist stillzustehen, berühren One und With Or Without You selbst den härtesten Rocker. Wer einmal Feuer gefangen hat, brennt auch bis zum Schluss für „U2 by Crystal Dream“.„Rosig“ sind ihr Auftritte nicht, dafür aber klanglich äußerst gewaltig. Die Guns N’ Roses Tribute Bandwirbelt genauso über die Bühne wie ihr Vorbild, das sich seit 2012 mit mehr als 100 Mio. verkauften Alben einen Platz in der Rock Hall of Fame sichern konnte. Die Tribute Band nimmt die Fans mit auf eine atemberaubende Reise… Zurück in eine Zeit, in der lange Haare, lederne Hosen, Totenkopf-Bandanas und Kilts nicht fehlen durften! Sweet Child O’ Mine, Welcome To The Jungle, November Rain, Patience sind hierbei nur einige der Songs, die bei „Wunderland Rock Legends” unbändige Energien freisetzen werden. Axl Rose lässt grüßen!Dritte im Bunde sind. Die Tribute Band sorgt mit zahlreichen Auftritten in Deutschland, Holland, Belgien, Österreich, England und Australien regelmäßig für große Begeisterung. Nicht nur, dass sie visuell große Ähnlichkeit mit ihrem Vorbild AC/DC haben, auch der Sound und die Leidenschaft, mit der die Jungs die Bühne rocken, stehen Brian Johnson, Angus Young und Co. in nichts nach. Vom rauchig-kratzigen Gesang bis hin zum legendären Duckwalk stimmt hier nahezu alles überein. Hits wie Highway To Hell, Thunderstuck, Back In Black, Let There Be Rock, T.N.T. und natürlich Whole Lotta Rosie schmettern sie dahin, als wären sie ihrer eigenen Feder entsprungen. Und auch am 23. März wird kein einziger dieser Ohrwürmer fehlen.