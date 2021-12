„Winter Wunderland Drive-In 2021“

Das Wunderland Kalkar war 2020 erfolg- und einfallsreicher Vorreiter für eine ganz besondere Art, sich auf die Feiertage einzustimmen. Dernahm im ersten Corona-Jahr rund 120.000 Besucher „rollenderweise“ mit auf eine fantastische Reise durch den wundervoll geschmückten Kernie´s Familienpark, inklusive Besuch eines urigen Weihnachtsmarktes. Gut geschützt in täglich maximal 600 eigenen PKW´s. Corona ist auch jetzt noch nicht vorüber und der Wunsch etwas zu unternehmen ist nach wie vor groß.lädt derBesucher ein, mit ihren Autos auf einerim Schritttempo über das zauberhaft gestaltete Gelände des Wunderland Kalkar zu fahren. In den Weihnachtsferien sogar durchgängig von Montag bis Sonntag. Noch mehr Dekoration und noch mehr Weihnachtsflair sind geplant, gepaart mit einer großen Portion Staunen für Jung und Alt. Jeder Streckenabschnitt erstrahlt in einer anderen kraftvollen Farbe, kleine Sternchen blinken den Besuchern entgegen. Entlang des Weges werden die Gäste von den, den stimmungsvollund natürlich dembegrüßt. HoHoHo! Wer gut Ausschau hält erspäht eventuellirgendwo. Ob er einige seiner tollen Kunststücke vorführt? Musik ertönt und hier und dort geben funkelnde Elemente einem das Gefühl, dass das Christkind gleich hoch vom Himmel herabgeschwebt kommt. Es ist ein wenig Zeit zu Träumen - und das sowohl während als auch nach der Adventszeit. Im neuen Jahr wird wieder nach-weihnachtlich umdekoriert.Zwar sind die Hallen aufgrund verschiedener Veranstaltungen in diesem Jahr nicht involviert, dafür wird es umso gemütlicher, wenn die Tour auf demErkundet wird dieser Bereich nach Parken des PKW´s zu Fuß, das bekannte Weihnachtsmarkt- bzw. Jahrmarktfeeling feiert somit auch in Kalkar sein heißersehntes Comeback, inklusive magischerWo vorher noch die Autoheizung für warme Füße gesorgt hat halten nun dick eingemummelt Kakao und Co. schön warm.Bespielt werden das Gelände rund um den Zirkus, Kernie´s Familienpark und das Outdoorgelände.Während der Drive-In-Durchfahrt dürfen die Autos nur für Toilettenbesuche verlassen werden, auf dem Markt gibt es einen Toilettenwagen. Park-Hinweisschilder auf dem Outdoorgelände weisen den Weg. Es wird darum gebeten die aufgestellten Müllcontainer zur Abfallentsorgung zu nutzen.Zirkusdirektor Roman Zinnecker präsentiert grandiose Künstler und überragende Acts zum Staunen, Lauschen, laut Auflachen, Mitfiebern und Genießen. Ein vorzügliches Vier-Gänge-Menü sorgt für die dazugehörige Geschmacksexplosion. Nach dem Dinner heißt es: Honneurs für „Queen Must Go On“! Was wäre eine großartige Show ohne die passenden musikalischen Klänge?