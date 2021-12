Wie anno dazumal - Ein ganz besonderer Weihnachts-"Rummel"

Hinweis: Für die Fahrt durch den Drive-In selbst gilt keine 3G- oder 2G-Regelung. Jeder kann, genau wie 2020, eine magische Fahrt durch das geschmückte Wunderland Kalkar genießen. Für die Märkte gilt die 2G-Regelung.



Vom 25. November an verwandelt sich das Wunderland in Kalkar auch in diesem Jahr wieder in den „Winter Wunderland Drive-In“. Nach der erfolgreichen Premiere 2020 kann man erneut das zauberhaft geschmückte Gelände des Parks auf einer 1,5 km langen „Weihnachtsautosafari“ erleben. Doch auch 2021 ist am Ende des Parcours nicht Schluss. Diesmal dürfen sich die Besucher nach dem Aussteigen aus den Autos auf gleich zwei weitere „Winterzauber“-Highlights freuen:



Vom 25. November bis (zunächst) zum 23. Dezember öffnen jeweils donnerstags bis sonntags zwei ganz besondere Märkte für alle Besucher ihre Pforten. Auf der historischen Kirmes präsentieren sich klassische Fahrgeschäfte wie vor 80 Jahren: Die Original-Raupenbahn ist dabei, der „Selbstfahrer“, ein historischer Autoscooter, eine Geisterbahn und viele weitere Fahrgeschäfte und Spielbuden - Kirmes wie anno dazumal.



Noch viel weiter in der Zeit zurück führt der Mittelalterweihnachtsmarkt direkt daneben. Mit heißem Met (Glühwein gibt es natürlich auch), den berühmten „Zyklopenspießen“ des Fleischbräters, frischen Backwaren aus dem Holzbackofen und natürlich Handwerkern und Händlern wie vor 800 Jahren führt der Markt zurück in die Welt des Mittelalters. Felle, Gewürze, Schmuck und vieles mehr verlocken zum Stehenbleiben und Kaufen. Illuminiert wird das Ganze von Dutzenden Feuern, Fackeln und Flammschalen.



Beide Märkte sind auch ohne vorherige Durchfahrt durch den „Winter Wunderland Drive-In“ zu besuchen, ein großer Parkplatz steht direkt am Marktgelände zur Verfügung. Auch die Öffnungszeiten weichen ein wenig von denen des Drive-Ins ab: So ist auf der historischen Kirmes und dem Mittelaltermarkt immer erst um 22 Uhr Schluss - in den Abendstunden schmeckt der Glühwein am Feuer schließlich am besten. Zudem wird auch etwas früher geöffnet: donnerstags bis samstags bereits um 15 Uhr, sonntags um 12 Uhr. Ein festes Eintrittsgeld wird nicht erhoben, die Schausteller und Marktleute freuen sich allerdings über ein freiwilliges Eintrittsgeld von 2,- € für Erwachsene und 1,- € für alle Kinder unter Schwertmaß (also unter 12 Jahren). Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.



Historische Kirmes und Mittelalterweihnachtsmarkt

Datum: 25. November bis (zunächst) 23. Dezember 2021

Donnerstag bis Samstag 15:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr

Geschlossen: Heiligabend und Neujahr





(lifePR) (