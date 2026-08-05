Volley-Wundertag kehrt nach Kalkar zurück: Familien-Event verbindet Sport und Freizeitpark-Erlebnis

Ob erste Erfahrungen mit dem Volleyball oder noch keine Berührungspunkte mit der Sportart: Beim Volley-Wundertag der Volleyball Bundesliga sind alle willkommen. An zahlreichen Mitmachstationen können die jungen Teilnehmer:innen verschiedene Sport- und Spielformen ausprobieren, sich neben Volleyball unter anderem in Sharknet oder Spikeball versuchen und gemeinsam mit anderen Kindern einen abwechslungsreichen Tag erleben. Ziel ist es, die Begeisterung für Bewegung und Teamsport auf spielerische Weise zu wecken.Ein besonderes Highlight ist erneut die Unterstützung durch bekannte Gesichter aus der Volleyball Bundesliga. Mit dabei sind unter anderem die beiden Spielerinnen des USC Münster Elena Kömmling und Emilia Jordan sowie der ehemalige Nationalspieler und heutige Athletiktrainer der SWD powervolleys Düren Michael Andrei. In kleinen Gruppen geben sie Tipps, trainieren gemeinsam mit den Kindern und stehen für Autogramme sowie Erinnerungsfotos zur Verfügung. „Bereits die Premiere des Volley-Wundertags im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie unkompliziert der Einstieg in den Volleyball sein kann. Uns geht es darum, Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern und ihnen gemeinsam mit ihren Familien einen besonderen Ferientag zu ermöglichen. Dass sie dabei mit Bundesliga-Spielerinnen und -Spielern trainieren und gleichzeitig die Attraktionen des Wunderlands Kalkar erleben können, macht das Event einzigartig“, sagt Kim Oszvald-Renkema, Geschäftsführerin der Volleyball Bundesliga.Mit dem Volley-Wundertag verfolgt die Volleyball Bundesliga das Ziel, Kindern und Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zum Volleyball zu ermöglichen. Das Event ist Teil des Nachwuchskonzepts der Liga und soll junge Menschen unabhängig von ihrer sportlichen Vorerfahrung für Bewegung und den Vereinssport begeistern.Neben dem Sportprogramm wartet auch in diesem Jahr das Freizeitpark-Angebot des Wunderlands Kalkar auf die Besucher:innen. Fahrgeschäfte, Mitmachaktionen und die besondere Atmosphäre sorgen dafür, dass nicht nur die Kinder, sondern die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Ein Eventpass, Geschicklichkeitsspiele und weitere Aktionen runden das Programm ab.Für den Volley-Wundertag ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Im Teilnahmepreis von 30 Euro sind das komplette Sportprogramm, der Eintritt ins Wunderland Kalkar sowie eine Verpflegung mit Softdrinks, Snacks und Eis enthalten. Begleitpersonen zahlen 25 Euro. Eine Ticketbuchung ist bis zum 14. August möglich.