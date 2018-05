UDO- European Street Dance Championships 2018 im Wunderland Kalkar (11.-13. Mai 2018)

Es sieht zwar immer leicht aus, aber Streetdance hat es in sich! Oldschool, Funk, New Style, New Jack Swing oder Electric Boogaloo Elemente… wer sie alle beherrscht ist gut und ein Meister wahrer Körperkunst. Wen das Tanzfieber gepackt hat, der kommt so schnell nicht mehr davon los - und misst sich eventuell in Wettkämpfen gegen andere! Eine der größten Hip Hop Organisationen der Welt, diegibt hierzu die Möglichkeit.Gegründet im Jahr 2002, ist die UDO die weltweit größte internationale Straßentanzorganisation und die am schnellsten wachsende Street-, Hip Hop- und kommerzielle Tanzmarke weltweit. Die Mission UDO´s ist es, Tänzern jeden Alters, jeder sozialen Schicht, jeden Backgrounds, mit jeder Fähigkeit und jeder körperlichen Einschränkung eine positive und unterstützende Plattform zu bieten, ihre Kreativität zu entdecken und freizusetzen. Und Mitte Mai gehen sie in Kalkar auf die Suche nach den nächsten Street Dance Champions Europas!Es werden rund 5.000 Teilnehmer (inklusive Zuschauer) und 200 der herausragendsten Tanzteams Europas erwartet. Die Teilnehmer kommen aus dem Vereinigten Königreich (UK), Deutschland, Irland, den Niederlanden, Italien, Frankreich, Zypern, Norwegen, Ungarn, Österreich, der Schweiz, Belgien, Dänemark und Russland. Die jüngsten Tänzer starten in der U6-Kategorie und sind zwischen 3 und 5 Jahre alt!Weitere Infos unter http://www.udostreetdance.com und https://gb.udostreetdance.com/...