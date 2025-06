Silvester im Wunderland Kalkar – Mit guter Laune und einem tollen Bühnenprogramm ins neue Jahr

In diesem Jahr kann der Silvesterabend wieder separat ohne Übernachtung gebucht werden. Der 31. Dezember verspricht magische Stunden mit Musik, einem funkensprühenden Bühnenprogramm, einem festlichen Galabuffet und Getränken. Dies alles ist inbegriffen - und somit steht einem stilvollen Rutsch mit Spaß und Tanz ins neue Jahr nichts im Wege. Darauf erstmal einen Sekt!Einmal Silvester mit allem Drum und Dran bitte! Wer länger als einen Abend bleiben möchte, bucht kurzerhand 2 oder 3 Nächte. Vom 30. Dezember bis zum 1. Januar gibt es ein abwechslungsreiches Jahresend-Programm mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, Getränken, Workshops, mitreißendem Entertainment und einer besonderen Silvesterparty - und das alles wie immer all-inclusive! Auch das weiche Bett im Wunderland Kalkar Hotel. Die besondere Location gibt es On Top. Kostbare Zeit mit Freunden und Familie darf sogar noch länger genossen werden - wer bereits am 29. Dezember anreist, beginnt den Aufenthalt ganz entspannt und bereitet sich schon langsam mental auf den Galaabend vor.