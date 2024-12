Silvester im Stil der Goldenen Zwanziger

Passend zum Motto sind die Gäste eingeladen, ihre Outfits im Stil der 1920er Jahre zu gestalten. Federboas, Perlenketten und elegante Frackanzüge sind gern gesehene Begleiter der Nacht. Doch auch musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei: Das Künstler-Duo Franz Loszt & Apolonia präsentiert eine stimmige Mischung aus Swing-Klassikern, Disco-Hits und aktuellen Chart-Erfolgen. Im Anschluss übernimmt ein DJ, der die Tanzfläche mit den Musikwünschen der Gäste zum Beben bringt. Zusätzlich werden zwei Zauberer die Gäste während des Dinners mit verblüffenden Tricks und Illusionen begeistern.Drei Tage, zwei Nächte und ein Programm, das vielseitiger kaum sein könnte… Das Erlebnis beginnt bereits am 30. Dezember mit der Anreise der Gäste. Zum Auftakt können diese sich bei einer lockeren Warm-up-Party mit Kneipenquiz kennenlernen. Am 31. Dezember, dem Tag der großen Silvesternacht, erwarten die Besucher abwechslungsreiche Freizeitangebote wie Yoga, ein Malkurs, ein Spaziergang um den Wisseler See sowie ein Tanzkurs. Letzterer bietet die perfekte Gelegenheit, die Schrittfolgen für den großen Abend noch einmal aufzufrischen. Alternativ lädt ein Cocktail-Workshop zum kreativen Mixen von Drinks ein.Was gibt es Schöneres als nach einer langen Silvesternacht den Neujahrstag mit einem Langschläferfrühstück zu beginnen. Der Tag steht im Zeichen von Entspannung und geselligem Beisammensein. Am Nachmittag locken ein Bowlingturnier, Musikbingo und Karaoke in der Schiffsbar, bei denen die Gäste das neue Jahr in fröhlicher Runde ausklingen lassen können.